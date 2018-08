BANDIĆ OTKRIO GDJE ĆE SE GRADITI NACIONALNI STADION: ‘Bit će južno od Save, da ljudi ne ulaze u grad. To je fenomenalan izbor’

“Nacionalni stadion će biti u Zagrebu. 2021. godine. Nitko nema mogućnost da se to napravi osim Zagreba. Nacionalni stadion nećemo davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i on to mora imati”, kazao je Bandić

Na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je govorio o nizu gradskih tema, među ostalim i o lokaciji na kojoj se planira graditi nacionalni nogometni stadion. Bandić je otkrio da će se nacionalni stadion graditi u naselju Blato, pored buduće dječje bolnice, javlja N1.

“Izmjena GUP-a u 11 mjesecu. Riješit ćemo lokaciju stadiona u Blatu, pored dječje bolnice. Ne govorim uvijek sve, nešto i sačuvam. Lokacija stadiona bit će južno od Save, kao što sam i rekao. Blato je, da ne ulaze ljudi u grad, fenomenalan izbor. Nacionalni stadion će biti u Zagrebu. 2021. godine. Nitko nema mogućnost da se to napravi osim Zagreba. Nacionalni stadion nećemo davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i on to mora imati”, kazao je Bandić.

“Ne mogu raditi rotor iz zraka, strpit ćemo se”

Osvrnuo se i na kritike zbog privremenog, 18-mjesečnog ukidanja tramvajskih linija u Novom Zagrebu zbog obnove remetinečkog rotora.

“Građani su to na vrijeme doznali. Nitko neće ići pješice, bit će autobusne linije. Ne mogu raditi rotor iz zraka, strpit ćemo se godinu i pol dana. To će biti najljepša ulica u Zagrebu. Sve smo rekli na vrijeme. Dovoljno je reći 48 sati prije za one koji žele čuti. Onima koji žele politizirati je prekasno bilo i na proljeće da sam rekao”, uzvratio je gradonačelnik kritičarima.

“Dizat ćemo cijene parkinga dok ne bude automobila”

Neizbježna tema bila je i poskupljenje parkiranja nakon kojeg sat vremena u prvoj zoni košta 12 kuna. Bandić smatra da je i to premalo.

“U prvoj zoni bi trebao još poskupjeti, to nije socijalna kategorija. Tko želi ići u centar, neka plati. Niste vi još vidjeli gužvu. Pustio sam to na volju Zagrebparkinga. Dizat ćemo cijene dok ne bude automobila. Nek se ljudi voze tramvajem i šeću, to je zdravo. Moramo prednost dati javnom prijevozu. Da se mene pita ne bi bilo automobila u centru grada”, rekao je gradonačelnik koji na raspolaganju ima službeni automobil.

