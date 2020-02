BANDIĆ OPET NAJAVIO GRADNJU JARUNSKOG MOSTA, ZAGREPČANI SE OŠTRO PROTIVE: ‘Mi bismo radije da ga ne naprave’

Jarunski most trebao bi se graditi zapadno od istoimenog zagrebačkog jezera, a povezivao bi Ilicu i južnu obalu Save

Jarunski most, kojeg struka ističe kao ključ prometnog rasterećenja na zapadu Zagreba, ponovno je, po tko zna koji put od 2011., najavljen kao kapitalni projekt. U jeku mučne rasprave o izmjenama i dopunama GUP-a, gradski oci su najavili da se prikuplja dokumentacija za dugoočekivani projekt vrijedan 40 milijuna eura, kojeg su mnogi prozvali fantomskim.

“To je jedan od bitnijih mostova koji su već implementirani u GUP i koji su nužni da bi se rasteretio promet grada Zagreba na zapadu”, rekao je Ivan Križić iz Društva arhitekata Zagreba.

Tri faze izgradnje

Prema planovima, čitav projekt bio bi izveden u tri faze. U prvoj bi fazi most spojio Petrovaradinsku ulicu s Jadranskom avenijom, u drugoj bi se povezala Petrovaradinska i Zagrebačka cesta nadvožnjakom preko Zagrebačke avenije, dok bi se u posljednjoj fazi nova trasa povezala s Ilicom kroz naselje Oranice. U gradskoj upravi očekuju izdavanje lokacijskih dozvola već u prvoj polovici ove godine.

“Za sam most Jarun izdana je lokacijska dozvola, izrađen je i ovjeren parcelacijski elaborat i pokrenuto rješavanje imovinsko-pravnih poslova (u travnju 2018. godine). U ovoj godini planira se pokretanje javne nabave i početak izrade glavnog i izvedbenog projekta”, poručuju iz Grada.

No, građanima koji su svakodnevno na mjestu gdje bi most trebao spojiti dvije savske obale, ova se ideja ne sviđa.

“Mi bi radije da se ne napravi, zbog gužvi na nasipu. Svaki dan trčimo i nama je super što nema ljudi”, kaže Zagrepčanka Matea, a njen sugrađanin Damir dodaje: “Bolje neka ostane mir ovdje. Jer trenutno je ovo po meni jedina lokacija gdje mogu prošetati normalno, a da nema automobila”.

Oporba protiv, Bandić najavljuje još jedan most

Niti oporba u Gradskoj skupštini nije oduševljena ponovnim aktualiziranjem ovog projekta. SDP-ov Gordan Maras smatra kako most neće biti izgrađen u ovom mandatu.

“Sljedeća odgovorna vlast koja će voditi interes o građanima grada Zagreba mora biti zapamćena po mostovima, a ne po muljanju, štandovima, adventima, muljanju na adventu i fontanama”, rekao je RTL-u Maras.

Njegova oporbena kolegica i bivša ministrica graditeljstva, unatoč tome što smatra da su Zagrebu potrebna još dva most, smatra kako Jarunski most nije pravo rješenje.

“Taj Jarunski most neće biti rješenje jer on ide u urbano tkivo koje je u međuvremenu naraslo. Taj bi most sad trebao biti planiran nešto dalje da cijeli taj promet koji ide na rotor i u zapadni dio odmakne malo dalje”, smatra Anka Mrak-Taritaš.

Gradonačelnik Milan Bandić se s time ne slaže, već “udara kontru”. Naime, iz Grada su poručili kako se kompletira projektna dokumentacija za još jedan most; s druge, istočne strane Jarunskog jezera. On bi trebao voditi prema Črnomercu.