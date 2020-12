BANDIĆ ODLUČIO POMOĆI UMJETNICIMA S 5000 KUNA: Odmah mu se javio revoltirani glumac: ‘Evo kako to Mile, nakupac glasova, radi…’

Nakon što je zagrebački gradonačelnik odlučio u koronakrizi pomoći umjetnike s 5000 kuna bespovratnih sredstava, javio mu se ogorčeni glumac i gradski zastupnik Marko Torjanac

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na svojoj službenoj Facebook stranici objavio kako će Grad umjetnicima isplatiti 5000 kuna bespovratne potpore kako bi im pomogao u koronakrizi.

“Zagrebački umjetnici posebno su teško pogođeni epidemijom koronavirusa. Oni svojim djelovanjem ovaj grad čine posebnim, jedinstvenim i originalnim. U znak potpore našim slobodnim umjetnicima u ovim teškim vremenima, osigurali smo im bespovratnu potporu od 5.000 kn! Svjestan sam da taj iznos neće riješiti njihove problema, ali želim da znaju da smo, u skladu sa svojim mogućnostima, učinili ono što možemo da im pomognemo u ublažavanju negativnih posljedica epidemije na njihovu djelatnost. Potpora se dodjeljuje iz proračuna Grada Zagreba zbog nemogućnosti ili bitno otežanog umjetničkog stvaralaštva i djelovanja samostalnih umjetnika. Mjere pomoći ranije smo donijeli i za naše ugostitelje, poduzetnike i obrtnike! Samo zajedno možemo prebroditi sve nedaće koje su nas snašle”, piše na Facebooku.

Mile, nakupac glasova

No, to je revoltiralo glumca Marka Torjanca, koji je ujedno i zastupnik u Gradskoj skupštini, pa je i on na Facebooku napisao vrlo oštar komentar o tome, kojeg prenosimo u cijelosti.

“Dakle, evo kako to Mile, nakupac glasova, radi…

Predložio sam za sjednicu Skupštine 8.12., na temelju razgovora s kolegama umjetnicima i ostalim članovima okupljenima u inicijativi Obnovimo Zagreb, točku po hitnom postupku u kojoj se traži financijska pomoć za samostalne umjetnike. (Po hitnom postupku zato jer su mjere krenule 28.11., a dnevni red sjednice bio je gotov još 17.11.). Predao sam taj Zaključak u pravnu službu, prikupio potpise zastupnika (koji su potrebni za hitni postupak) i ta će se točka naći na dnevnom redu 8.12.

Kako u ovoj privatnoj prćiji od grada i zidovi imaju uši, pogotovo oni skupštinski, evo danas Mile, nakon što je moj prijedlog zaključka u skupštinskim kompjuterima tjedan dana, daje bespovratnu potporu od 5000 kuna samostalnim umjetnicima – on koji ne isplaćuje sredstva za programe, koji je pogazio zaključke Skupštine iz ožujka i usprkos njima neovisnim organizacijama u kulturi, koje su na koljenima, naplaćivao gradske dvorane i odbio, također usprkos donesenom Zaključku, snositi troškove prostora svih umjetnika na području Zagreba.

Približavaju se izbori, pa sad umjetnike koje godinama gazi, ponižava i otežava im svaki pokušaj rada, miti gradskim novcem kako bi si povećao izglede na izborima. Fuj!!”

‘Uzmite novce i pošaljite ga u povijest’

“Dragi kolege, uzmite tih 5000 kuna, jer ste ih stostruko zaslužili i stostruko vas je do sada za daleko, daleko veće novce i uopće mogućnost da radite upravo Bandić zakinuo, a zatim ga na izborima pošaljite u povijest kad ga već sudstvo ove zemlje neće poslati u zatvor.

Podsjećam, među ostalim, samo na to da je iz gradskih dvorana iz privatne osvete izbacio kultnu predstavu ‘Stilske vježbe’ s Perom Kvrgićem i Lelom Margitić, umjetnicima koji su kulturno dobro ovog grada i ove zemlje. ‘Gavelli’ je godinama onemogućen rad zbog njegovih pajdaša preko kojih je izvlačio pare u nedovršenoj obnovi, a zatim svojim zastupnicima naredio da glasaju protiv završetka radova. Uništio je kino Europa, ZPC, muzej Budicki… just name it, dirigira programima u javim prostorima i institucijama od čega je zabrana Juričanove premijere samo zadnji primjer, institucije mu služe za zapošljavanje vlastitih kadrova…

Ne želi godinama omogućiti nove dvorane i ostale prostore u Zagrebu koji ih nasušno treba, zato da bi prostorima mogao ucjenjivati umjetnike. Umjetnici ne mogu dobiti prostore od Grada za svoje djelatnosti, pa niti za skladišta, osim ako nisu u njegovoj stranci, a kriterij dobivanja sredstava od kada je zasjeo je poslušnost, a ne kreativnost i programi. Deseci umjetnika zbog nemogućnosti rada, čemu je njegov klijentelizam direktan uzrok, otišli su ne samo iz Zagreba već iz zemlje. Prekršio je Zaključke Skupštine o pomoći umjetnicima zbog čega bi u svakoj drugoj demokratskoj zemlji bio pravno gonjen i samo zbog toga bježao koliko ga noge nose, itd, itd… O svim zločinima koje je učinio nad kulturom tek će se pisati knjige. A sad umjetnike, pred same izbore, kupuje i to kopiranjem tuđeg prijedloga o pomoći koju cijelo vrijeme opstruira. Baš dno!! Zar zaista misli da je pamćenje umjetnika tako kratko?”, napisao je Torjanac.

Javio mu se čovjek kojem je Grad financirao festival

No, u komentarima mu se javio još jedan umjetnik, harmonikaš Semir Sammy Hasić, koji je Bandićevu mjeru pohvalio. Na to ga je Torjanac prokazao još jednom objavom.

“Dakle, na moju objavu o Bandićevom licemjernom mićenju samostalnih umjetnika s 5000 kuna bespovratne pomoći, nakon što je vidio taj prijedlog u Zaključku koji sam predložio i nakon što samostalne umjetnike opstruira godinama, ispod posta se oglasio izvjesni Semir Sammy Hasić braneći Bandića sljedećim tekstom: ‘Nije nam Bandić zabranio da radimo i hvala mu da nas se sjetio a ne HDS, ZAMP… ministarstvo, oni uzimaju naše novce, a dijele između sebe, oni su kriminalci. Hvala Milanu, jedini koji ima srca’. I ovim: ‘Gospodine, ja u radim svjetske projekte pa sam zadovoljan ako mi išta daju i sretan sam kad moje kolege dobiju bilo šta.’

Pa da ne bi bilo zabune (internet, hvala Bogu, sve bilježi i pamti): Dotični gospodin u Zagrebu već godinama ima vlastiti festival financiran od Turističke zajednice pa je jasno zašto brani Bandića, ali je patetično licemjeran s izjavom da je ‘zadovoljan ako mu išta daju’. A daju mu. Godinama. Novce za vlastiti festival. Ne ulazeći uopće u moguću umjetničku vrijednost dotičnog gospodina, važno je ponoviti ono što svi znamo, a to je kako mnogi vrijedni i vrhunski umjetnici ne mogu dobiti ni kune za svoje programe, bacani su na cestu iz gradskih prostora i onemogućavani u radu, a on eto, godinama dobiva novce za svoj vlastiti festival, ‘kako god mali bili’, kako kaže.

Umjesto da iz solidarnosti prema kolegama, vrhunskim umjetnicima, koje Bandić ignorira i uništava godinama, bar odšuti svoj komentar, on u maniri pravog poltrona brani svog dobrotvora. Eto kakav profil čovjeka moraš biti da bi imao svoj festival. Iskopat ću uskoro i cifre”, odvratio mu je Torjanac.