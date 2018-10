UŽIVO, USKOK JE UPRAVO PROŠIRIO OPTUŽNICU PROTIV BANDIĆA: Gradonačelnik na suđenju odbio iznositi obranu

Podsjetio je kako ima ovlast potpisati pokroviteljstvo do milijun kuna

Gradonačelnik Milan Bandić odlučio je ne iznositi obranu, niti odgovarati na pitanja o aferi Štandovi. Sudi mu se zbog pogodovanja udruzi U ime obitelji, čime je zajedno sa svojim najbližim suradnikom Ivicom Lovrićem i šeficom Tržnica Zdenkom Palac oštetio grad za nešto više od 300 tisuća kuna.

U ovoj situaciji sudsko vijeće pregledalo je snimku Bandićeve obrane iz istrage.

“Ovakvih zaključaka o pokroviteljstvu potpišem oko 200. Tako sam i u ovo slučaju 19. rujna 2014. donio Zaključak i o pokroviteljstvu ovoj inicijativi za biranje zastupnika imenom i prezimenom. Kako sam i sam na taj način izabran, odlučio sam podržati i gospođu Željku Markić.

Ona je tražila povoljno ili besplatno mjesta za billboarde, reklame i štandove. Moj zaključak nije isključivao financijsku pomoć. Nju nismo mogli odmah izraziti, jer se akcija mora najprije odviti da bismo prikupili račune. Kasnije se donosi novi zaključak o podmirenju tih troškova.

‘Ponosan na taj potez’

Nakon toga sam ja otišao u pritvor u aferi Agram i ti računi nisu plaćeni. Ja nisam napravio ništa nezakonito, već sukladno statutu i propisima.

Zadužio sam još i svoje suradnike da tehnički pomognu ovo prikupljanje potpisa. Ponosan sam na to, jer to znači jačanje demokratskih procesa. To je bila moja politička i moralna obveza”, rekao je tada Bandić.

Dodao je da je Željki Markić trošak mogao biti plaćen tek nakon što podnese račune. Doduše, u ugovoru nije bilo nigdje navedeno da je ona bila dužna to učiniti, ali se prema Bandićevim riječima podrazumijevalo. Podsjetio je kako ima ovlast potpisati pokroviteljstvo do milijun kuna.

Malo političke promidžbe

Iznošenje obrane u USKOK-u Bandić je iskoristio i za malo političke promidžbe. Naime, zamjeniku ravnateljice Svenu Miškoviću rekao kako je uvjeren da će se u cijeloj Hrvatskoj uskoro dogoditi ono što se dogodilo u Zagrebu kod izbora gradonačelnika, a to je izravno biranje zastupnika imenim i prezimenom.

Ni Lovrić se ne osjeća krivim

Nisam kriv, rekao je i Ivica Lovrić, optuženi pročelnik u aferi štandovi. Opisao je kako se tehnički uključio u akciji prikupljanja potpisa za referendum o izravnom biranju zastupnika imenom i prezimenom.

Radio je, kaže, na temelju gradonačelnikovog zaključka i vodio računa da troškovi onoga što je tražila Željka Markić budu čim manji. “Iako prikupljanje potpisa nije uspjelo, Sabor je ipak nakon ove akcije izmijenio izborni zakon i uveo preferencijalno glasovanje, što smatram uspjehom”, rekao je Lovrić.

‘Svima smo štandove davali na isti način’

“Nisam kriva i nisam oštetila Tržnice za 105 tisuća kuna”, rekla je Zdenka Palac u svojoj obrani u istrazi.

Opisala je kako je dobila poziv iz Ureda gradonačelnika o zahtjevu za štandove. Provjerila je ima li štandova uopće, a zatim i lokacije na koje ih treba postaviti. U tom času još nije znala kako će to biti plaćeno, pa je naložila izdavanje redovnih faktura.

Dodala je kako je sve to za nju bilo periferno, jer je bila na čelu firme s 27 milijuna kuna duga.

“I do tada su se na isti način iznajmljivali štandovi. Svima smo ih davali na isti način. Među inicijativama koje su nas tražile štandove nismo smjeli raditi razliku, nikoga nismo smjeli diskriminirati kako nas se ne bi prozivalo za političku naklonost. Ja u svoj posao nisam unosila emocije, već sam samo radila po propisima’, nastavila je Zdenka Palac.

Drugovi u uredu

Tijekom ispitivanja Zdenki Palac je reproduciran tajno snimljeni razgovor s Ivicom Lovrićem. U njemu ona traži razgovor s Bandićem, jer su joj ‘drugovi u uredu’.

Objasnila je da to nije bilo ništa čudno jer ju je dolazak PNUSKOK-a šokirao, pa se htjela konzultirati.

USKOK proširio optužnicu protiv Bandića

USKOK je upravo protiv Milana Bandića i njegovih suoptuženih suradnika izmijenio optužnicu u Aferi štandovi.

Bandić je tako sada osim za zlouporabu položaja i ovlasti optužen i za trgovinu utjecajem. Pročelnik Ivica Lovrić sada se tereti da mu je u tome pomagao dok je prvotno i sam bio optužen da je zlorabio svoj položaj i ovlasti.

Dio optužnice koji se odnosi na Zdenku Palac, bivšu šeficu Zagrebačkih tržnica, nije se promijenio.