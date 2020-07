BANDIĆ O ŽENAMA U SABORU: ‘Neki govore o ravnopravnosti spolova na izborima, a stvarno su protiv ravnopravnosti’

Na konferenciji za novinare Bandić je pozvao sugrađanke i sugrađane da u nedjelju kažu odlučno ‘ne’ licemjerstvu, amoralnosti i vrijeđanju žena

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić ocijenio je u četvrtak da je ravnopravnost preduvjet demokratske i napredne Hrvatske, dodajući kako neki licemjerno zagovaraju ravnopravnost spolova na izborima za Sabor, a stvarno su protiv bilo koje ravnopravnosti. Na konferenciji za novinare pozvao je sugrađanke i sugrađane da u nedjelju kažu odlučno “ne” licemjerstvu, amoralnosti i vrijeđanju žena.

“Dvije najveće stranke, i treća koja se nudi kao alternativa i treći put, koje pretendiraju voditi Hrvatsku – ni jedna nije ispoštovala zakon”, upozorio je Bandić, nositelj liste Stranke rada i solidarnosti u 2. izbornoj jedinici, te podsjetio na Titovu izreku da se “ne mora držati zakona kao pijan plota”, to jest na to da se zakon poštuje kad nekome odgovara, a kad mu to ne odgovara – onda se ne poštuje.

‘Što su žene, građani drugog reda?’

Apsurdnim je ocijenio da je 2008. donesen zakon i da se u tri izbornakruga nakon toga ne dosegne 40 posto zastupljenosti žena.

“To je katastrofa i zato je moja poruka biračima da u nedjelju uzmu stvari u svoje ruke i da prestanu biti moneta za potkusurivanje i glasačka mašina za one koji ih ne poštuju, jer to je u biti nepoštivanje čovjeka”, istaknuo je Bandić. “Što su žene u Hrvatskoj, građanke ili građani drugog reda?” upitao je i dodao kako je donijeti zakon, a ne poštovati ga katastrofalno, a poruka građanima je, kako je rekao, “Titina – ne morate se držati zakona”.

Bandić kaže da je kod njega u Skupštini polovica zastupnika ženskog spola

Ustvrdio je kako su u Gradu Zagrebu bili preteča rodne ravnopravnosti i prije 2008. i da im nije bilo potrebno donošenje zakona te da su u Stranci rada i solidarnosti i on osobno rodnu ravnopravnost poštovali i prije.

Polovica zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini je ženskoga spola što se tiče kluba Stranke rada i solidarnosti od 16 zastupnika. Što se tiče izbornih lista, u svih šest imamo zastupljenost žena od 40 do 50 posto, istaknuo je Bandić i dodao kako – kad je riječ o izvršnoj vlasti – od 450 ljudi koji odlučuju i imaju pravo potpisa, od 24.500 zaposlenih u Zagrebu, 300 je žena i 150 muškaraca.

Nije gledao sučeljavanje Plenkovića i Bernardića

U vezi s nedavnim Tv sučeljavanjem Plenkovića i Bernardića rekao je kako sučeljavanja inače ne gleda jer nema što čuti te da to stara priča. No, dodao je, čuo je da je jedan između Tuđmana i Tita izabrao Tita i prema tome zaključio kako je “Tito još uvijek živ”.

Predsjednica seniora 365 Zdenka Ninić upozorila je kako žene imaju 24,9 posto niže mirovine i oko 12 posto niže plaće, a nositeljica liste u 7. izbornoj jedinici Gordana Rusak rekla je kako je u Stranci rada i solidarnosti, iako nije njezina članica, nitko nikad nije pitao za stranačku iskaznicu niti je bila bitna njezina rodna pripadnost.

