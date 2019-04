BANDIĆ: ‘Ja sam otac, i tata i mama Kina Europa. Da nije bilo gradonačelnika, Kina Europa ne bi bilo’

‘To je pitanje metra šanka, a ne kulture. To je suština – bitka za metar šanka. Njihova kultura se svodi na metar šanka. Jel’ to narodnjačko ili nije, to ne znam, ali znam da je profitabilno i zato se bore. Da nema šanka, tamo ne bi bilo ni kina. Zato sam ih nazvao šank-linija’, kazao je Bandić za spor oko Kina Europa

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ponovno je komentirao slučaj s Kinom Europa koje Grad preuzima od 1. lipnja.

Tako je, kada su ga novinari pitali je li riječ o borbi za terasu kafića, rekao: Ja se vama divim. Znate na što meni to izgleda, to događanje naroda i ta šank-linija? Na mamu i tatu koji žele ubiti svoje vlastito dijete. Ja sam otac, i tata i mama Kina Europa. Da nije bilo gradonačelnika, Kina Europa ne bi bilo. Sve ostalo je suvišno. Ponavljam, to je kao da ja svoju rođenu kćer, ne daj Bog, idem eutanazirati. Pa to je moje dijete. Kino Europa je dijete Milana Bandića.”

Kupnja kina

Bandić je kazao kako se kino nikada ne bi kupilo da nije bilo njega te da bi ostalo u privatnim rukama. Potom je još jednom naglasio da je riječ o spomeniku kulture, navodi N1.

“To je pitanje metra šanka, a ne kulture. To je suština – bitka za metar šanka. Njihova kultura se svodi na metar šanka. Jel’ to narodnjačko ili nije, to ne znam, ali znam da je profitabilno i zato se bore. Da nema šanka, tamo ne bi bilo ni kina. Zato sam ih nazvao šank-linija”, zaključio je Bandić.