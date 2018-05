BANDIĆ O SILNIM PUTOVANJIMA U RIM: ‘Kaj vi mislite da je gradonačelnik bedak? Sve će obrazložiti moji ljudi’

‘Ja 18 godina nisam bio dana na godišnjem odmoru’, kaže Bandić

Gradonačelnik Milan Bandić komentirao je navode da je tijekom svojih mandata čak 62 puta putovao u Rim, a da se tamo ni s kime nije sastajao.

ZAŠTO JE BANDIĆ U 5 GODINA 62 PUTA BIO U RIMU NA RAČUN GRAĐANA? Evo što o tome kažu u Gradu

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je protiv njega pokrenulo postupak zbog potpisivanja ugovora u ime grada o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu člana stranke i 62 putovanja avionom u Rim na trošak grada iako se tamo ni s kim nije sastajao. Neupitni vladar grada Zagreba kaže kako je to smiješno.

‘To je smiješno. Danas ćete dobiti pune informacije. Ostajem kod onoga što sam rekao prije bicikliranja u Prepuštovec. Istina je spora, ali dostižna’, rekao je Bandić, prenosi Zagreb.info.

Tvrdi da nema nikakvih tajni

Na pitanje je li bio 62 puta u Rimu, zagrebački geradonačelnik nije konkretno odgovorio. ‘Ja sam u posljednjih 18 godina bio dvjestotinjak puta diljem svijeta. Zašto je sada interes za ta moja putovanja, to vi odlučite. Za svako putovanje postoji putni nalog i izvješće što je gradonačelnik radio. Pozivam vas 1. lipnja na Bundek da proslavimo mojih prvih 18 godina. Sva moja putovanja su u Uredu za međunarodnu i međugradsku suradnju. Imate pristup tome 24 sata.

Nemam nikakvih tajni. Kaj vi mislite da je gradonačelnik bedak, ko ‘Pale sam na svijetu’ da putujem svijetom? Ja 18 godina nisam bio dana na godišnjem odmoru. Ja odem dan, dva izvan zemlje i vratim se u Zagreb. Prema tome, to je smiješno… Nije to bezveze baš sad potaknuto. Imat će moji ljudi iz Ureda za međunarodnu i međugradsku suradnju konferenciju za medije pa će to obrazložiti’, rekao je Bandić.

Stigao službeni odgovor

U međuvremenu je stigao službeni komentar Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju u promicanje ljudskih prava. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

‘Nastavno na odgovore koje smo pojedinim medijima dostavili 18. svibnja 2018. te na dodatne upite želja nam je naglasiti da je NETOČNO da je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić putovao 62 puta u Rim te da na tim putovanjima nisu održani službeni sastanci. Naime, u razdoblju od 2011. do 2016. Gradonačelnik je službeno putovao u Rim 25 puta, a u 2017. je službeno putovao dva puta u Rim. Među ostalim, možemo naglasiti da se gradonačelnik sastajao sa svim svojim kolegama tijekom razdoblja od 2012. do 2017. – a to su gradonačelnici Gianni Alemanno, Ignazio Marino, Virginia Raggi.

Osim s kolegama gradonačelnicima sastajao se i s hrvatskom zajednicom u Rimu, veleposlanicima, hrvatskim jezičnim manjinama, a isto tako održao je i sastanke u ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije. Na jednom od tih sastanka u Farnesini gradonačelnik je dogovorio sudjelovanje na Svjetskoj izložbi Expo u Milanu.

Također, želimo istaknuti, u Izjavi o namjeri između Grada Rima i Grada Zagreba, članak 2., koji je gradonačelnik potpisao s tadašnjim gradonačelnikom Alemannom u Rimu, 14. ožujka 2012., stoji

”promocija hrvatskog jezika i kulture u Rimu” te je u rujnu 2017. na temelju tog članka otvoren Odjel hrvatske književnosti u Europskoj knjižnici. Knjižnica je osnovana 2006. te do 2017. nije postojao Odjel hrvatske književnosti, a što je realizirano na temelju dogovora gradonačelnika u Rimu. Također, u tijeku su pregovori o daljnjoj sličnoj suradnji o kojoj ćemo javnost, kao i uvijek do sada, pravodobno obavijestiti. Na temelju gore navedenog članka 2. Grad Zagreb pomaže u radu škole hrvatskog jezika u Rimu.

O svim putovanjima gradonačelnika mediji su pravodobno obaviješteni prije i poslije svakog službenog putovanja te se sve informacije mogu naći na web stranici http://www.zagreb.hr.

Budući da je upravni postupak u tijeku, a prema predmetnom zahtjevu Povjerenstava za odlučivanje o sukobu interesa, te odluka Povjerenstva nije donijeta, radi sprječavanja ometanja rada tijela koje odlučuje nije moguće kopiranje, fotografiranje i snimanje spisa vezanih za službena putovanja gradonačelnika u Rim, ali kao što smo već najavili u dokumentaciju je moguće izvršiti uvid u spis.