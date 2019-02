BANDIĆ O OTPISU DUGOVA: ‘Da me netko prozvao da sam Robin Hood to bih progutao, ali prozivati me da štitim bogate…’

‘Da me netko prozvao da sam Robin Hood – da uzimam bogatima, a dajem siromašnima, to bi nekako i progutao. Ali mene prozivati da ja štitim bogate na račun siromašnih, to je isto kao da skačete na glavu s nebodera na Jelačić placu bez šestinskoga kišobrana’, rekao je Bandić

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pozvao je u srijedu novinare da zatraže od Vlade popis stotina tisuća ljudi kojima su otpisani dugovi ispod 10.000 kuna, te odbacio optužbe da on oprašta dugove bogatašima.

Bandić je na konferenciji za novinare poručio da neće oprostiti dugove onima koji imaju vilu i plaću od 18.000 ili 20.000 kuna kuna, a ne izvršavaju svoje obaveze. “Da me netko prozvao da sam Robin Hood – da uzimam bogatima, a dajem siromašnima, to bi nekako i progutao. Ali mene prozivati da ja štitim bogate na račun siromašnih, to je isto kao da skačete na glavu s nebodera na Jelačić placu bez šestinskoga kišobrana”, rekao je Bandić reagirajući na članak u “Jutarnjem listu” u kojem se navodi da je Grad Zagreb oprostio neplaćene režije i bogatašima.

Sva krivnja u Vladinom prijedlogu

Poručio je da on ne otpisuje dugove tajkunima i ne oprašta nikome ništa. “Mi smo imali imovinski cenzus i ništa se ljudi nije javilo. Što smo mogli – inicirati prijedlog koji je Vlada usvojila, pa makar tako manjkav kao što je švicarski sir pun rupa u koje se mogu sakriti i moralno posrnuli ljudi koji ne podmiruju svoje obaveze”, kazao je Bandić.

Ustvrdio je kako ga ništa neće zaustaviti da i dalje bude na strani onih koji nemaju. Hoće li se netko usput zbog nedorečenog zakona okoristiti, u to ne ulazi i do tih podataka ne može doći.

Pohvalio se da Zagreb “živi socijalnu osjetljivost kao nitko u Hrvatskoj” i ustvrdio kako je on inicijator da se te socijalne mjere i osjetljivost prenesu na ostali dio Hrvatske.Na kraju je ponovno pozvao bogataše da plate svoje dugove dodajući kako se jedino može pozvati na njihov moral.