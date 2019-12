BANDIĆ O OBNOVI MOSTA ZA 27 MILIJUNA KUNA: ‘To nisu samo kozmetički radovi, ne želim gubiti vrijeme na bedastoće. Postavljajte ozbiljna pitanja!’

Bandić je ustvrdio da on radi svoj posao sukladno ovlastima, proceduri, poslovniku i zakonu, ocijenivši da je novinarsko pitanje legitimno, ali deplasirano

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je, po završetku radova na Mostu slobode vrijednih 27 milijuna kuna u okviru kojih su za 9 mjeseci obnovljene pješačke i biciklističke staze, vijenci i zaštitne ograde u dužini od 945 metara, odbacio tvrdnje da su učinjeni samo kozmetički zahvati.

Na novinarski navod kako iz Ministarstva graditeljstva žale što je opet potrošen novac poreznih obveznika na kozmetičke zahvate i da ni jedan zagrebački most nema plan i program održavanja, Bandić je odgovorio da ne želi gubiti vrijeme na “takve bedastoće” te zatražio da mu se postavljaju ozbiljna pitanja. Ustvrdio je da on radi svoj posao sukladno ovlastima, proceduri, poslovniku i zakonu, ocijenivši da je novinarsko pitanje legitimno, ali deplasirano. Najavio je da je u tijeku odabir izvođača za sanaciju viadukta koji se priključuje na Most mladosti s južne strane iz Novog Zagreba procijenjene vrijednosti od 80 milijuna kuna te dodao kako se početak radova očekuje u veljači iduće godine.

‘Nisam ni statičar ni izvođač, nego gradonačelnik’

Što se tiče stanja zagrebačkih mostova, Bandić je ustvrdio kako sve ide svojim tijekom i da je sljedeći Most mladosti. Dodao je da će za četiri godine svih sedam biti obnovljeno i osvijetljeno kao Hendrixov most te će izgledati kao mostovi na Seni ili Dunavu u Budimpešti. Također je rekao kako se radi na temelju analize i prema prioritetima koje su utvrdili prometni fakultet i prometni institut o stanju zagrebačkih mostova i slijedom toga se obnavljaju.

Nisam ni statičar ni izvođač, nego gradonačelnik, rekao je Bandić dodavši da pomno odabiru prioritete na bazi mišljenja struke. Pomoćnik pročelnika sektora za ceste grada Zagreba Krunoslav Tepeš također je odbacio tvrdnje Ministarstva graditeljstva da zagrebački mostovi nemaju plan i program održavanja. Rekao je kako se projekt sanacije svih mostova definirao 6-godišnjim planom u kojem su točno i decidirano navedene faze ovisno o istražnim radovima kojima se treba pristupiti kako bi se osigurala dugotrajnost i stabilnost svih cestovnih objekata na području Zagreba.

Sukladno tome izrađuju se projekti sanacije pojedinih elemenata cestovnih objekata i nakon provedenog postupka pristupa se radovima, pojasnio je Tepeš.

