Nakon 18 godina na čelu glavnog grada Hrvatske, Milan Bandić osvrnuo se na Zagreb danas i svoja postignuća.

‘Ponosan sam na zagrebačke fontane, sad su ih ljudi prihvatili’

Za N1 je komentirao zagrebačke fontane, rekavši da je ponosan na njih, unatoč brojnim kritikama.

‘Dok su se gradile i dok ih ljudi nisu prihvatili bile su “Bandićeve”. Kad su ih ljudi prihvatili sada su “zagrebačke” i ja sam na to ponosan. Ovo je prekrasno mjesto i ishodišna os Lenucijeve potkove s koje puca pogled na mittleeuropski Zagreb, na Stepinčevu katedralu i sve ono što u Donjem i Gornjem gradu čini Zagreb europskim gradom’, kaže Bandić i dodaje da je najbolje u ovih 18 godina sve što je uspio napraviti sa sugrađanima i svojim timom, a lošim smatra to što nije svoj entuzijazam uspio prenijeti svim suradnicima. Dodaje da za to ipak još ima vremena.

‘Praši se za svima koji nešto rade’

Upitan za brojne afere s kojima ga se povezuje, Bandić kaže da se na njih previše ne obazire.

‘Nema ljudi u svijetu, od Jacquesa Chiraca i drugih, da se za njima nije prašilo. Praši se za svim ljudima koji nešto rade. Ne treba se na to previše obazirati, ako želite nešto napraviti, morate mahnuti rukom i raditi svoj posao. Pošteno, korektno i odgovorno koliko možete i treba paziti da se od te prašine koju proizvedete, kao dobrim konjem za kojim se praši, da se od te prašine vidi konj. To je crta koju ne smijete preći’, kaže Bandić i osvrće se na svoja česta putovanja u Rim, zbog kojih je također u posljednje vrijeme bio na meti brojnih kritika. Kaže da je 25 odlazaka u Rim u sedam godina i premalo.

‘Gradonačelnik je gospodin gradonačelnik’

‘Išao sam 25 puta za sedam ili osam godina, žao mi je što nisam išao više. Sve imate na web stranicama grada i možete vidjeti s kim sam bio i što sam radio. Više puta sam išao u Beč pa ne znam zašto se o tome ne piše. Očekujem sagu i o tome. Gradonačelnik Bandić neće polagati račune nikome osim građanima, neću ni medijima ni nikome osim na svojoj savjesti i poslu koji obavljam. Malo putujem, a svaki put iskoristim da promoviram Zagreb. Kada bismo pogledali što smo napravili u tih 25 puta onda bi rekli: hvala, Bandiću kapa do poda. Gradonačelnik je gospodin gradonačelnik. Šesti mandat na čelu Zagreba i nikakvo žmiganje, ja nisam vaš žmigavac, me neće pokolebati da radim svoj posao. Žao mi je što nisam išao više. Zar bi gradonačelnik Zagreba trebao putovati u nekakvu prašumu, u lov na muflone ili na zebre u Južnoafričku Republiku? Idem tamo gdje su gradovi prijatelji. Zagreb ima 49 gradova prijatelja. S nekima imamo bolju suradnju, a s nekima manju. S nekima, poput, da svi putevi vode u Rim ili Beča, imamo izvanrednu suradnju i bliskuje kontakte i više susreta. Tako će biti i ubuduće’, zaključuje zagrebački gradonačelnik.

‘Neću se baviti ovima koji prosvjeduju zbog magnolije’

Osvrnuo se i na magnoliju s Trga žrtava fašizma, čije je uklanjanje u posljednje vrijeme također izazvalo buru u javnosti. Bandić kaže da ništa nije maknuo te da se radi o ‘bušenju gume dok se vozi auto’.

‘Vili Matula prima kod mene plaću, a prosvjeduje, to je dokaz samo da je u Zagrebu demokracija. Naši prijatelji preko Dunava kažu: “demokratija je, burazeru”. Tako ja Matuli i Raukar poručujem: demokracija je. S njima se neću baviti. Supruga od Vilija Matule me molila da mu damo kruha. On je zaslužio da dobije kruh. Plakala je. A kad se žena rasplače, onda morate pomoći čovjeku, kaže Bandić za N1.