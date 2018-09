BANDIĆ O JUČERAŠNJEM NAPADU U VUKOMERCU: ‘Nisam previše hrabar, ali nisam ni kukavica. Izabrali su krivu metu’

Milan Bandić tvrdi da je na jučerašnjem prosvjedu u Vukomercu došlo par pijanaca koji su odabrali krivu metu gađavši njegov auto bocama

Danas ujutro, nakon što je pustio u promet novu autobusnu liniju 242 (Glavni kolodvor-Podbrežje), zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je na svoj specifičan način jučerašnji događaj po odlasku iz Vukomerca gdje se sastao s roditeljima prosvjednicima, izvještava 24sata. Kaže da automobilu nije bilo ništa, da je došlo par pijanaca koji su izabrali krivu metu.

Podsjetimo, na jučerašnji prosvjed roditelja djece u Osnovnoj školi Vukomerec, zbog incidenta koji se dogodio dan prije, došao je i gradonačelnik koji je sudjelovao na sastanku s roditeljima.

Međutim, čini se da nije sve prošlo sjajno za Bandića budući da su mu po odlasku ljutiti roditelji zasuli automobil različitim predmetima, pa i bocama, od kojih je jedna, navodno razbila vjetrobransko staklo.

[FOTO] KAOS U VUKOMERCU: Gnjevni roditelji Bandićev automobil zasuli raznim predmetima, bocom mu razbili vjetrobransko staklo

Bandić tvrdi da automobilu nije bilo ništa i da su za sve krivi pijanci

“Izabrali su krivu metu. Osjećam se odlično, par pijanaca je došlo, ali mi smo imali kvalitetan sastanak s predstavnicima roditelja. To je sastavni dio posla, mislim da policija nije u potpunosti obavila svoj posao, u pravnoj državi svatko treba raditi svoj posao kako treba. Automobilu nije bilo ništa, sve je u redu, to su bili obični pijance, ja ću biti danas u Vukomercu u 17 sati na pikniku s djecom i nitko me neće čuvati. Hrabri su kad se napiju i kad su u čoporu. Nitko se neće iseljavati nego će oni koji su napravili izgrede odgovarati. Molim vas da ne radimo cirkus oko grada, grad nije slučaj niti će biti, a ako je netko napravio problem neka odgovara, neka ga policija obradi i privede sudu”, rekao je Bandić koji se navodno odlično osjećao u automobilu tijekom napada.

“Nisam previše hrabar, ali nisam ni kukavica, ne možete protiv čopora i bedaka. molim roditelje za strpljenje i policiju da obavi svoj dio posla”, zaključio je Bandić.