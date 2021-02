Milan Bandić u svom stilu o cijepljenju i koronavirusu: ‘Prohodao sam koronu. Prohodao. Vele Crnogorci kao junačina’

U Hrvatskoj je sve više onih koji su do cjepiva protiv koronavirusa došli “preko veze”, odnosno cijepili se prije nego što je došao red na njih zahvaljujući određenim poznanstvima ili jer su se “u pravo vrijeme našli na pravom mjestu”. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je cijepljenje te odgovorio nalazi li se i on među pojedincima koji su cjepivo primili prije reda. “Ja jesam li se cijepio? Junak. Pa korona neće na junaka!”, rekao je Bandić, piše Dnevnik.hr.

A na pitanje znači li to da se nije cijepio, Bandić je odgovorio da je on koronavirus “prohodao”. “Znate kolika su mi antitijela, šta mislite? 240, evo vam ova informacija. Znači da sam prohodao koronu. Prohodao. Vele Crnogorci kao junačina. Neka se cijepe oni kojima je najpotrebnije, a to su ugrožene skupine. A ja ću se zadnji cijepiti u gradu Zagrebu, kad se svi cijepe”, poručio je Bandić, a na pitanje što misli o onima koji su se cijepili preko reda rekao je “pitate krivog čovjeka”.