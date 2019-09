BANDIĆ O BANDIĆU KOJI JE NAJAVIO KANDIDATURU ZA PREDSJEDNIKA: ‘Pa to je smiješno. To ne zaslužuje nikakav komentar!”

Bandić je novinarima poručio neka pomno prate hoće li Ministarstvo pravosuđa dopustiti da se “pojavi dubler ili dublerica za aktualnu predsjednicu Republike” te je zaključio kako može odmah reći da neće

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u četvrtak kako je smiješno i ne zaslužuje bilo kakav komentar to što je kandidaturu za predsjednika Republike najavio neki drugi Milan Bandić te je poručio novinarima neka prate hoće li ministarstvo dopustiti da se pojavi i dublerica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Nemam tu komentara, pa to je smiješno. To ne zaslužuje bilo koji komentar”, rekao je Bandić u četvrtak u Gradskoj skupštini odgovarajući na pitanje novinara kako komentira to što se pojavio dubler Milan Bandić (Dario Juričan), koji je najavio kandidaturu za predsjednika Republike.

Bandić je novinarima poručio neka pomno prate hoće li Ministarstvo pravosuđa dopustiti da se “pojavi dubler ili dublerica za aktualnu predsjednicu Republike” te je zaključio kako može odmah reći da neće.

MINISTARSTVO UPRAVE ODOBRILO: Poznati redatelj promijenio ime u Milan Bandić i ide na izbore: ‘Korupcija svima, a ne samo njima!’

Redatelj Milan Bandić, nekad poznat kao Dario Juričan, najavio je u srijedu predsjedničku kandidaturu i program u kojem se predlaže uvođenje centralnog Ministarstva korupcije sa sjedištem na Pantovčaku, zaštitu korupcije Ustavom te proglašavanje cijele Hrvatske Isključivim koruptivnim pojasom (ISKOP).

Potvrdivši da je dobio spor oko promjene imena nakon što je zagrebački Gradski ured za opću upravu osporio to rješenje navodeći da je “obmanuo javnost” koristeći se imenom i prezimenom zagrebačkoga gradonačelnika, Bandić (Dario Juričan) je naglasio da se “lišen stranačkih okova, kao feniks, kao ptica” kandidira za predsjednika Republike.