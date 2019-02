BANDIĆ NIJE USPIO: HDZ objasnio zašto su protiv njegovog sportskog holdinga

‘Mi smo koalicijski partneri i normalno je da, prije nego materijali budu upućeni u proceduru, sjednemo i razgovaramo o tome. To je uobičajen postupak’, rekao je Mikulić

Predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Andrija Mikulić komentirao je povlačenje prijedloga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića s dnevnog reda Skupštine o osnivanju društva “Sportski objekti”, takozvanog Sportskog holdinga, nakon što za isti nije dobio zeleno svjetlo HDZ-a, piše N1.

“Mi smo koalicijski partneri i normalno je da, prije nego materijali budu upućeni u proceduru, sjednemo i razgovaramo o tome. To je uobičajen postupak”, rekao je Mikulić.

Podsjećamo, nakon što je prijedlog povučen Bandić je izjavio kako točka ne ide dok je ne usuglase s koalicijskim partnerima.

Da smo vidjeli nešto dobro i točno, izjasnili bi se pozitivno

Mikulić je dodao da je postojao niz stvari koje su iz HDZ-a htjeli komentirati prije nego ta točka dođe na dnevni red.

“Jedna od stvari je da osnivate novu ustanovu d.o.o., a imate postojeću unutar sustava Zagrebačkog holdinga. Nije istinita ni tvrdnja koja se iznosila da je to uvjet za povlačenje sredstava. Ne, mi smo komunicirali s nadležnim institucijama za povlačenje sredstava, koji su rekli da sredstava više nema. Treće je da ćete staviti temeljni kapital kad riješite imovinsko-pravne odnose, a sad imate onaj minimum od 20.000 kuna. Trebamo vidjeti i razgovarati, a onda ćemo vidjeti hoćemo li s tom točkom ići na neku od daljnjih sjednica”, rekao je Mikulić.

“Da smo u startu vidjeli nešto dobro i točno, izjasnili bismo se pozitivno. Što je s ljudima koji rade u ustanovi Zagrebačkog holdinga? Ne sumnjam da se i ovaj put do nekih rješenja neće doći”, rekao je Mikulić.

‘Tri ili četiri projekta je inicirao HDZ’

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a istaknuo je da redovito komuniciraju sa zagrebačkim gradonačelnikom.

“Popis projekata koje je gradonačelnik poslao premijeru, od njih pet – tri ili četiri je inicirano od strane HDZ-a. Nije bitno tko je što predložio, nego ‘ajmo napraviti nešto dobro za naše sugrađane. To je ključ. Pa i taj rotor koji je bio temeljem našeg amandmana pokrenut, to je jedna slika koju moramo poslati. Bolnica, nacionalni stadion, Imunološki zavod, grad na Savi, to su projekti koji ne mogu ići bez podrške Vlade Republike Hrvatske”, rekao je Mikulić, piše N1.