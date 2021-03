‘BANDIĆ NIJE UMRO KAO OBIČAN ČOVJEK’; Stručnjakinja kaže da je obrazloženje Stožera o okupljanju – racionalno: ‘To bi bilo nerealno’

‘Zamislite da je bila odluka da se spriječi sve iznad 25 ljudi koji su se željeli oprostiti od gradonačelnika. Nismo ni nakon Vukovara imali neku veliku eskalaciju broja zaraženih’, rekla je Ankica Mamić

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić rekla je za N1 da joj se čini racionalnim obrazloženje Nacionalnog stožera civilne zaštite zašto je dopusti okupljanje više od 25 ljudi na sprovodu preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Nije iznenađenje da se okupilo toliko ljudi i meni se čini da je obrazloženje stožera racionalno. Zamislite da je bila odluka da se spriječi sve iznad 25 ljudi koji su se željeli oprostiti od gradonačelnika. Nismo ni nakon Vukovara imali neku veliku eskalaciju broja zaraženih. S druge strane koliko smo mogli vidjeti, velika većina građana i uglednika imaju maske. Covid-redari paze da se svi drže mjera. Bilo bi nerealno očekivati da na sprovod gradonačelnika dođe samo 25 ljudi”, tvrdi Mamić.

“Bandić je umro kao gradonačelnik i sasvim je očekivano da državni dužnosnici dođu odati počast. S druge strane ono što obilježava ovu eru najdugovječnijeg zagrebačkog gradonačelnika jest da je Bandić pomagao ljudima, a poslije su ga se odricali. Politička utakmica je politička utakmica, a sprovod je kao što je Škoro rekao u duhu dobre vjere. Milan Bandić je imao svoju vjeru o kojoj je javno govori o i koju je živio.”

‘Nije umro kao obični čovjek’

Mamić je izjavila i da se na Bandića ne može gledati kao na običnog čovjeka. “Bandić nije umro kao običan čovjek nego kao gradonačelnik i njegov grob sigurno nije grob običnog čovjeka. Taj narativ na kojem je izgradio čitavu karijeru, predstavljao se kao dio običnog naroda iako je po stilu života bio očiti elitist. Ipak sve ono što je javno radio bio je pokušaj deelitizacije.

Nikad nije govorio biranim riječima ni o velikim temama. On je počeo tim populističkim stilom, ali čini mi se da se on kroz godine gubio. Na početku je to bilo u građanskim okvirima, ali s godinama se gubio. Je li to bilo zbog gubitka moći ili koncentracije, ne mogu reći. Ipak, bilo je očito da se u tom svom populističkom narativu gubio. Ovo nije niti pogreb običnog čovjeka niti je to grob običnog čovjeka”, ponovila je.

Slovio je kao vrijedan čovjek

Mamić smatra da je Bandić stalno imao jednu vrstu socijalne inteligencije. Kaže da ju je uvijek u gradu pristojno pozdravio. Nikada me nije izbjegao niti okrenuo glavu od mene. Kažem, on je na svojim počecima odavao dojam čovjeka koji stvarno želi nešto napraviti, koji je vrijedan. Moji prijatelji tada su govorili da je on strašno vrijedan, a ja sam govorila da to nije najvažnije”, rekla je.

Istaknula je da način i stil u 20 godina Zagrebu nisu donijeli nikakav napredak. “Sve ovo što smo slušali danas u programu, svi govore da je bio dobar i ljubazan čovjek, a za gradonačelnika bi se trebalo govoriti i što je ostavio iza sebe u Zagrebu. To je govor o čovjeku. Mi nismo čuli ništa bitno o gradonačelniku Bandiću. Ovo je bio sprovod gradonačelnika, ali oproštaj od prijatelja”, komentirala je.

Neprekidno u kampanji

Mamić tvrdi da se Bandić pretvarao da je on baš taj koji o svemu odlučuje. “Gradonačelnik ne može sve znati, ali je potpuno iracionalno da gradonačelnik donosi odluke o stvarima o kojima ustvari ništa ne zna. Vidjeli smo u procesima koji se vode protiv Bandića kako je naređivao svojim suradnicima, onima koji su hijerarhijski ljestvicu, dvije ili tri niže naređivao koga da zapošljavaju”, rekla je.

“Rekla bih da ih je on sve poznavao, činjenica je da je on to radio prilično spretno i planski jer su to bili njegovi sigurni birači, on je zapravo bio neprekidno u kampanji. Stvarajući prisan odnos sa svim zaposlenicima, a onda i njihovim obiteljima, Bandić je svjesno i vješto pleo tu mrežu poznanstava. Ne treba zaboraviti da je Bandić digao zagrebačku organizaciju SDP-a. Kada je on to počeo raditi SDP je bio jako slab u Zagrebu, koliko znam bili su ispod 5% i on je sigurno sve te svoje vještine u početku dobro koristio i digao SDP u Zagrebu. Kasnije je naravno ulazio u suradnju s bilo kime, nije bio pretjerano izbirljiv”, komentirala je njegovo biračko tijelo.

