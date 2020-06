BANDIĆ NEMA DOBRE VIJESTI: ‘Situacija u Zagrebu je gora nego jučer, narednih dana možda bude i gore, a zna se zbog čega’

Nelogično je da zaoštravate mjere, a zovete ljude da glasuju za vas. Pokušavamo gasiti požar, popuštanje mjera, otvaranje granica, migracija ljudi, relaksiranje mladih u noćnim klubovima, kazao je Bandić

Situacija u Zagrebu je gora no jučer, imamo predviđanja da će narednih dana to biti na toj razini, ako ne i gore, uzroci su prerano popuštanje mjera, a zna se zbog čega. Ne očekujem ukidanje mjere do 5.7., nakon tog će se neka mjera pooštriti. Nelogično je da zaoštravate mjere, a zovete ljude da glasuju za vas. Pokušavamo gasiti požar, popuštanje mjera, otvaranje granica, migracija ljudi, relaksiranje mladih u noćnim klubovima… Znate kada se ide u noćni klub? Iza dva. Ali ne samo vremenski, nego kada dobijete volju. Postoji zagrijavanje, pa kada se zagrijete idete tamo i raspašoj je, kazao je gradonačelnik Milan Bandić, komentirajući porast novooboljelih u Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj, javlja N1.

U ZAGREBU 39 NOVOZARAŽENIH, ODAKLE DOLAZE? ‘U noćnim klubovima se zarazilo 16 ljudi, ali za neke se ne zna izvor’

‘U noćnim klubovima ne pomaže ni maska, ne možete ljubiti u maski’

“Svjedoci smo da je pola pozitivnih iz noćnih klubova. Tamo ne pomaže ni maska. Ne možete ljubiti u maski. Nema rikverc, ne možemo odgoditi izbore. Od jučer smo pokrili i dječje vrtiće, pučke kuhinje i korisnike, Domove za starije, putem Crvenog križa i mjesnih odbora građane i umirovljenike. Ovaj cirkus koji se događa tko je u izolaciji, tko se trebao testirati, a tko ne, svi smo jednaki pred zakonom, svi koji imaju simptome ili su bili u doticaju s pozitivnim, ozbiljnost i dogovornost nas je da se testiramo. Nemam simptoma i nisam bio u kontaktu sa zaraženim, ali nema razloga da početkom idućeg tjedna ne odem i testiram se”, rekao je Bandić i dodao da bi volio vidjeti podatak koliko je osoba u posljednjih 24 sata testirano u Hrvatskoj te da se vidi omjer Zagreba i čitave države.

NIJE DOBRO: Već do sada 75 novozaraženih, najviše u Zagrebu i Đakovu, a na Krku ne znaju izvor zaraze

‘Nijedna mjera se neće zaoštriti do izbora, skakali bi sami sebi u usta’

Novinarima je predstavio “knjigu” o njegovom bezuspješnom pokušaju da sedam godina na noge digne Imunološki zavod.

“To je hrvatska stvarnost. malo ćete promijeniti mišljene o meni i razlogu zašto u Hrvatskoj nema lidera, jer da ga ima, ovo bi riješili. Da su to ozbiljno shvatila tri premijera, danas bi bili na tragu cjepiva protiv korone. Mi ćemo se koronavirusom dugo baviti i dok se ne otkrije cjepivo, nećemo riješiti problem. Balans između zdravlja i gospodarskog opstanka će biti tema i nakon izbora, bez popuštanja mjera nema gospodarskog prosperiteta, to znači ovo što sada imamo i zato je ova knjiga uvjet borbe protiv korone. Možemo sada cmoljiti, moliti i tehničku Vladu koja nije odgovorila zadnja 3 mjeseca na upite, i sve vlade prije, u prosincu 2018. godine smo potpisali neke obveze. A imamo li sada 20, 28 oboljelih, do 5. srpnja je skoro irelevantno, nijedna mjera se neće zaoštriti do izbora, skakali bi sami sebi u usta. Moja je preporuka da uvedu elektronsko glasanje, da zaštitimo ljude”, rekao je Bandić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.