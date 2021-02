BANDIĆ NE ŽELI ALEMKU MARKOTIĆ KAO ZAGREPČANKU GODINE? Isplivalo je još jedno ime, bliska je gradonačelnikova suradnica

Alemki Markotić će se za priznanje Zagrepčanka godine suprotstaviti bivša missica i bliska Bandićeva suradnica, Natalija Prica

HDZ želi Alemku Markotić, članicu Nacionalnog stožera civilne zaštite i ravnateljicu Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”, proglasiti Zagrepčankom godine. Natječaj za ovogodišnje priznanje raspisan je prije nešto više od mjesec dana, a za sobom povlači i 50.000 kuna nagrade onoj koja bude izabrana.

Markotić je nominirao ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, ali i Mjesni odbor Budenec, koji se sa svojih 330 stanovnika nalazi na području Sesveta. “O toj, kao i nagradama Grada Zagreba se raspravlja i prijedlog Gradskoj skupštini upućuje Odbor za javna priznanja, a tek smo neki dan dobili sve materijale koje trebamo proučiti do sjednice. Očito će kao i do sada, i ove godine skupštinska većina, BM365 i HDZ usuglašavati a potom i izglasati kome dodijeliti nagradu ‘Zagrepčanka godine’. Ove godine imamo pridošlih 12 kandidatura, uključujući i onu za kandidatkinju Alemku Markotić”, rekao je gradski zastupnik Renato Petek.

Od njega je Index doznao kako gradonačelnik Milan Bandić nije zadovoljan HDZ-ovim izborom za Zagrepčanku godine. Naime, uzak krug oko Bandića smatra da ona nije najbolji izbor zbog nedavnih gafova s prekorednim cijepljenjem njene majke. Uz to, dosadašnja je praksa dodjeljivanja ovog priznanja pokazala kako najviše šanse a osvajanje ima kandidatkinja koju predlaže Bandić osobno.

ALEMKA MARKOTIĆ ĆE BITI NOVA ZAGREPČANKA GODINE? Predložio ju je HDZ, a mogla bit dobiti i 50.000 kuna nagrade

Bandićeva suradnica

Tako se na popisu od 12 kandidatkinja našlo i ime njegove bliske suradnice, Natalije Price. Ona je ostala poznata 2011. kada je izabrana za Miss Universe Hrvatske. Potom se povukla iz javnog života te završila Stomatološki fakultet i udala se za Ivana Oreškog. Potom se ponovno pojavila u javnosti, zasjevši na mjesto Ane Rucner u Skupštini Grada Zagreba, kao dio stranke Bandić Milan 365. I ona je imala aferu kada je, ne poštujući epidemiološke mjere, zajedno s gradonačelnikom razgledavala bunde u jednom zagrebačkom butiku krajem prošle godine.

“Je li to Bandićev odgovor na prijedlog HDZ-a čiji je član Ćorušić predložio Alemku Markotić, saznat ćemo uskoro. Hoće li Bandić popustiti vjernom koalicijskom partneru i pristati izabrati Alemku Markotić jer mu je HDZ opet puše u jedra gradonačelničke kampanje izborom alibi kandidata Davora Filipovića? Nataliju Pricu je predložila Nada Balen iz Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Gospođa Balen je javnosti postala poznata po svojim bizarnim objavama tekstova u kojima brani lik i djelo Milana Bandića, ali i Davora Bernardića te vjeroučitelja Bagarića. Balen je navela da je ona jedna od utemeljiteljica feminističkog pokreta pa nije propustila uvidjeti i iznimni doprinos gospođe Natalije Price afirmaciji žena”, pojašnjava Petek.

TKO JE ATRAKTIVNA PLAVUŠA KOJA PRATI BANDIĆA U STOPU? Bivša misica prvo se povukla iz javnosti, a onda se pojavila u politici

Bizarni tekstovi

Petek je spomenuo kako je predlagateljica, Nada Balen poznata po “bizarnim objavama tekstova”. Čini se da u njih spada i nominacija Natalije Price za Zagrepčanku godine.

“Gospođa Natalija Prica svojim je, naime, iznimnim zalaganjem i rezultatima rada kao maksimalno angažirana gradska zastupnica, kao jedna od najbližih suradnica gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića, kao vrhunski uspješna znanstvenica, pa i kao vrlo uspješna stranačka dužnosnica obilježila proteklu godinu u najpozitivnijem mogućem svjetlu i vratila nadu građankama i građanima Grada Zagreba – posebice pritom onima kojima je poruka nade, optimizma i vjere u sebe i u naše društvo danas najpotrebnija, djeci i mladeži – u bolje sutra našeg društva, našeg grada i cijele naše države”, stoji u prijedlogu Nade Balen.

Pogledaj fotogaleriju

Kandidatkinje bez smisla

“Niti uz najveći trud ne pronalazim čime je to kolegica Prica vratila nadu Zagrepčanima i obilježila 2020. godinu, ali što se tiče ‘maksimalnog angažirane’ zastupnice moram reći da se kolegica Prica prema službenoj statistici Gradske skupštine javila ukupno četiri puta za raspravu na 29 sjednica, u dvije i pol godine koliko je zastupnica u Skupštini. Ne pamtim prijedloge i druge doprinose zastupnice Price. Već godinama kao član Odbora za javna priznanja ističem da nam dolaze brojne kandidature koje uopće nisu u duhu same nagrade, a ta je da su same kandidatkinje ‘svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta’. Događalo se da su voljom većine, stranaka BM365 i HDZ-a za Zagrepčanku godine bile izabrane osobe koje imaju vrlo malo ili nimalo veze s kriterijima nagrade”, komentirao je Petek.

Jedna od dobitnica ovog priznanja bila je i atletičarka Sandra Perković, koja je u to vrijeme bila i zastupnica Bandićeve stranke u Hrvatskom saboru.