BANDIĆ NE ODUSTAJE OD ZAGREBAČKOG MANHATTANA: Sada je ‘zapikirao’ raskrižje dviju važnih ulica; No, i to bi mu moglo propasti

U blizini raskrižja Heinzelove i Vukovarske planira se gradnja dvaju nebodera od 140 metara, a gradonačelnik Bandić požurio je proceduru tog ‘gradskog projekta’ prije lokalnih izbora

“Ako netko hoće napraviti neboder od 200 katova, neka ga napravi. Zašto Zagreb ne bi imao jedan neboder od 200 katova s kojeg bi se gledao Zagreb iz ptičje perspektive. Pa ako ja poživim, možda gore budem imao jednu kancelariju”, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ožujku 2019. godine. Bilo je to u trenutku kada je najavljen, u međuvremenu propali, projekt zagrebačkog Manhattana. No, iako je to na kraju ostalo Potemkinovo selo, Bandić bi mogao ispuniti svoju želju o pogledu na metropolu iz ptičje perspektive.

Naime, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, koji vodi pročelnica Sanja Jerković, uputio je u javnu raspravu dokument kojim omogućuje gradnju nebodera visokog do 140 metara na 35 etaža uz Heinzelovu ulicu, stotinjak metara sjeverno od križanja s Ulicom grada Vukovara, odnosno tik uz Veterinarski fakultet. Jutarnji doznaje kako je cijeli dokument pušten u proceduru, da bi se realizacija projekta mogla povjeriti austrijskom fondu koji je vlasnik zemljišta.

Prema Nacrtu prijedloga Odluke o realizaciji gradskog projekta, ta je lokacija označena kao zona pretežno poslovne namjene u kojoj je moguće graditi i uređivati prostore koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu grada, prateće sadržaje, javnu i društvenu namjenu, tržnice, manje robne kuće, hotele, rad, šport i rekreaciju, javne garaže, parkove i dječja igrališta, te prostore za posebnu namjenu. Riječ je o parceli od gotovo 8000 kvadrata, na kojoj je dopuštena gradnja objekata čija visina ne prelazi 140,5 metara. Određeno je i da se smije graditi najviše pet podzemnih i 35 nadzemnih etaža visine četiri metra, osim prizemlja koje bi, prema dokumentaciji, trebalo biti visoko 4,5 metra.

Navodi se kako je stručna podloga za realizaciju tog projekta donesena Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Heinzelova – Vukovarska iz 2006. godine i Generalnim urbanističkim planom te kako je za natječaj proveden Javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za poslovnu gradnju u kazeti A1 u Heinzelovoj ulici iz 2010. godine. Prema tom natječaju, neboderi su zamišljeni kao barijera između predviđenih 1200 stanova i vrlo prometnih cesta. Tako je na bivšem parkiralištu Croatia Busa već izgrađena jedna zgrada, a VMD u ovom trenutku gradi novi stambeni kompleks.

Austrijanci preuzimaju projekt iz 2010.

Pobjednici arhitektonskog natječaja iz 2010. su Matej Bender i Dragan Crnogorac iz studija Pilotprojekt, koji je trenutno u stečaju. Projektom je predviđena gradnja 979 parkirnih garažnih mjesta, od čega je oko 156 bilo predviđeno za budući hotel, 262 za potrebe uredskog dijela te 561 garažno mjesto za trgovački dio i posjetitelje. Hotel bi bio smješten u sjevernom tornju, a uredi u južnom. Oba bi nebodera trebala biti visoka 140 metara i biti povezana prostorom u kojem bi bili smješteni trgovački centar i ugostiteljski objekti. Arhitekt Bender tvrdi da nije upoznat s novim okolnostima projekta te dodaje da ne zna hoće li 11 godina nakon što je njegov rad odabran, projekt biti realiziran po njemu.

Prema zemljišnim knjigama, parcela pripada tvrtki Elona projekt, koja je osnovana 25. kolovoza 2020. godine. U to su vrijeme bili povezani s tvrtkom VMD koja trenutno gradi na susjednoj parceli. Iza te tvrtke stoji austrijski fond Imbea Immoeast Beteiligungsver, a zastupaju ga direktori Darko Grizelj i Wolfgang Ötsch. Primjena članova uprave tog fonda na trgovačkom je sudu obavljena 25. siječnja ove godine.

Direktor Grizelj potvrdio je kako je angažiran za ishođenje svih potrebnih dozvola prije početka gradnje te ostalih aktivnosti za vrijeme gradnje. Dodao je kako će se provesti projekt odabran na natječaju iz 2010. Iz drugih izvora, doznaje se kako je vrijednost tog projekta između 80 i 100 milijuna eura te da se početak njegove realizacije očekuje u ovoj godini.

No, zanimljivo je tko je bio vlasnik te parcele prije austrijskog fonda. Riječ je o tvrtci Aurum gradnja poduzetnika Tomislava Čilića, koji je pak povezan s vlasnikom tvrtke Graditelj Invest, Draženom Medićem. Oni su još početkom ovog stoljeća kupili zemljište za 10,4 milijuna eura, a sam Čilić je prije 15 godina ustvrdio kako će “na uglu Vukovarske i Heinzelove graditi neboder s 35 etaža visok 110 metara, a trebao bi biti dovršen najkasnije za dvije godine”. Uskoro je stigla zabilježba banke zbog ovrhe, a potom, potkraj 2019. zemljište preuzima tvrtka Ivamil koja prodaje parcelu Elona projektu, odnosno austrijskom fondu.

HDZ bi mogao biti protiv

Ovo nije jedini projekt koji Bandićevi gradski uredi žele aktivirati. I dalje je u planu prodaja zemljišta Zagrepčanke, Gredelja i Paromlina, na koje je gradska oporba bezuspješno pokušala staviti moratorij. Iz odgovora Gradskog ureda za imovinu, vidljivo je kako je napravljena nova procjena vrijednosti tih nekretnina, prema kojoj je Paromlin procijenjen na 101 milijun kuna, Gredelj na 752 milijuna kuna, dok je kompleks Zagrepčanke procijenjen na 376 milijuna kuna.

Iako je javna rasprava o neboderima na Heinzelovoj pokrenuta, ona je samo jedan u nizu koraka koji predstoje gradnji. Prema objašnjenju Grada, kada je proveden Urbanistički plan uređenja i javni arhitektonski natječaj, tada važećim GUP-om određeno da je svaki projekt gradnje građevina viših od devet etaža, ujedno i gradski projekt. No, i za takav projekt trebaju dozvole.

Nakon završetka javne rasprave, koja traje do sredine ožujka, Bandić prvo mora donijeti zaključak kojim odobrava završetak javne rasprave te cijeli dokument uputiti u Gradsku skupštinu na glasanje gradskim zastupnicima. To bi se trebalo dogoditi već u travnju, odnosno na posljednjim sjednicama Gradske skupštine prije raspuštanja i održavanja lokalnih izbora.

No, tu bi se Bandićev san o uredu iz kojeg bi imao ptičju perspektivu na grad mogao rasplinuti. Naime, kandidata je mnogo, a među njima je i HDZ-ov Davor Filipović. Bandiću će trebati ruke HDZ-ovaca u Skupštini, no oni bi mu mogli okrenuti leđa, kako javnost ne bi dobila jasan dokaz da HDZ i BM365 zapravo zajedno izlaze na izbore. Osim toga, Filipović se u nedavnim javnim nastupima već proklamirao pobjednikom izbora. Samim time u vodu će pasti novi Bandićev Manhattan.

