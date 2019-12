BANDIĆ NE NAMJEŠTA SAMO POSLOVE NA ADVENTU? Velika lova okreće se i na ‘Ljetu na Zrinjevcu’, a glavni akter je isti…

Denis Mohenski Deno iznajmljivanjem samo jedne kućice tijekom ‘Ljeta na Zrinjevcu’ može isplatiti trošak čitave manifestacije

“Najkorumpiraniji Advent u Europi”, stoji na naslovnicama domaćih i svjetskih medija u vezi Adventa u Zagrebu nakon što su se saznale muljaže s kućicama. Ukratko, gradonačelnik metropole Milan Bandić bez natječaja daje već godinama određenim pojedincima kućice na atraktivnim lokacijama po vrlo niskim cijenama, a oni kasnije te kućice daju u zakup i tako obrću milijune. I da, Zagreb je na gubitku zbog toga jer bi se moglo zaraditi puno više da postoji pošteni natječaj.

No, sve je to u maniri gradonačelnika koji je višestruki USKOK-ov optuženik. Kralj Adventa je Denis Mohenski Deno koji ne zarađuje masno samo na toj zimskoj manifestaciji jer njemu je odlično i na ljeto kada se održava “Ljeto na Zrinjevcu”. Portal 24sata doznaje da od 2016. Mohenski organizira tu ljetnu manifestaciju, a do te godine je vodio mali bistro na Remizi u Zagrebu. Tada je USKOK dignuo optužnice za namještanje poslova na Adventu protiv dotadašnjih ljudi povezanih s Gradom Zagrebom. Mohenski se u cijeloj priči našao kao zamjena, a nakon organizacije spomenutih manifestacija nekadašnji voditelj malog bistroa sagradio je vilu u Istri vrijednu 10 milijuna kuna.

‘Ljeto na Zrinjevcu’ odvija se na isti način kao i Advent u Zagrebu

Isti princip vlada i na unosnijem Adventu i na Ljetu na Zrinjevcu. Godinama Mohenski dobiva atraktivnu javnu lokaciju bez natječaja te on Gradu plaća sitniš u pola cijene. Zauzvrat dobiva kućice u Zrinjevcu, najljepšem parku u centru metropole pa ih iznajmljuje po višestruko većim cijenama. Kao i kada je u pitanju Advent, tako i u vezi “ljetnih kućica” Mohenski od Grada i zagrebačke Turističke zajednice dobiva i dodatne stotine tisuće kuna za organizaciju te ljetne manifestacije. 24sata doznaje da Mohenski iznajmljivanjem samo jedne kućice može isplatiti trošak čitave manifestacije.

Godine 2016., dakle kada se Ljeto na Zrinjevcu prvi put održavalo, Mohenski je od Grada dobio dodatnih 150.000 kuna subvencije za organizaciju manifestacije i od tada je njegova zarada, žargonom rečeno, brutalna. Recimo, 2019. je za postavljanje 14 kućica na Zrinjevcu platio Gradu samo 28.000 kuna. Portal 24sata je u posjedu ugovora u kojima piše da je najmom samo jedne kućice pokrio trošak cijele manifestacije. Zbog zaštite ugostitelja odlučili su da točan iznos neće objaviti, no pišu da je svake iduće godine zauzimao sve veću površino parka sa svojim sve većim kućicama, dok je Gradu plaćao sve manje. Zašto? Odgovor na to pitanje leži u činjenici što je Bandić Ljeto na Zrinjevcu proglasio manifestacijom od posebnog interesa, što pak znači da je Mohenski sve plaćao u pola cijene.

Osim toga, kažu oni koji su radili s Mohenskim kažu da je od Turističke zajednice dobivao još dodatne stotine tisuća kuna.

Svake godine dobiva sve više kućica po manjoj cijeni

Mohenski je svake godine od zagrebačkog gradonačelnika dobivao sve više kućica po sve nižoj cijeni. Tako mu je 2017. Bandić dodijelio 12 ugostiteljskih kućica u što se ubrajaju i brojne stolice, stolovi i suncobrani. Tada je Mohenski gradu morao platiti malo više od 43.000 kuna. Godinu poslije, dakle 2018., Mohenski dobiva 13 kućica za 35.000 kuna. Ove godine “kralj Adventa” je dobio 14 kućica za Ljeto na Zrinjevcu po cijeni nešto višoj od 28.000 kuna. S brojem kućicama rasla je i njihova površina. Usporedbe radi, ugostiteljske kućice su prije dvije godine bila 6,4 kvadrata, a neke od njih su sada narasle do 24 kvadrata.

Ostatak poslovanja isti je kao na Adventu: Mohenski kućice plati jeftino, no iznajmljuje ih po visokim cijenama. Naravno, uz njega je dodatno financijska potpora Turističke zajednice i Grada. Jedan od ugostitelja ispričao je za 24sata da se Mohenski 2017. hvalio da mu je Turistička zajednica dala čak 200.000 kuna za organizaciju Ljeta na Zrinjevcu. Odgovor Turističke zajednice u vezi preciznih brojki o financiranju ove ljetne manifestacije novinari nisu dobili do zaključenja članka. Jedan ugostirelj koji je prije nekoliko godina od Mohenskog zakupio kućicu je za 24sata ispričao da im on uvjetuje da ih prate na svim projektima. Ako sudjeluju na ranijem festivalu, oni će tada ponuditi i Advent, kaže on. Što se događa ako ugostitelji to odbiju? Tada, govori ugostitelj, postoji mala šansa da će sudjelovati na idućem Adventu.

“Došao sam kod njega dogovarati Advent, a on mi je prigovorio zašto nisam sudjelovao na festivalu ‘Ljeto na Zrinjevcu’ te godine. Tamo je bilo najavljeno dvadesetak kućica, a najam jedne je stajao više od 40 tisuća kuna. Nije mi bilo isplativo. Rekao sam mu da mi se činilo preskupo i da su ga organizirale neke žene koje ne poznajem. A on mi je otkrio da on stoji iza svega, samo što je angažirao agenciju da odradi posao”, ispričao je isti ugostitelj za 24sata.

