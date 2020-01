BANDIĆ NAJAVIO POJEFTINJENJE ODVOZA SMEĆA I REAGIRAO NA NAŠ ČLANAK: Otkrio tko je i zašto zaposlio umirovljenog generala u Čistoću

‘Što se tiče gospodina Šindlera, ako su oni prepoznali da on može pomoći da se tamo uvede ako treba i poluvojni ustroj da se napravi red, onda ću ja to pozdraviti. Inače ne sudjelujem u kadroviranju u podružnicama, o tome brine šefica Holdinga i šefovi podružnica, imaju odriješene ruke’, kazao je gradonačelnik Bandić

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić danas je najavio pojeftinjenje odvoza smeća do početka travnja te promjenu dinamike odvoza papirnog i plastičnog otpada.

“Ide se ponovno u javno savjetovanje, a odluka će se početi primjenjivati od 1. veljače o fiksnom i varijabilnom dijelu, ali ćemo do 1. travnja preustrojem, pa i kadrovskim, organizacijskim i inim u Čistoći omogućiti da se najmanje 25 posto smanje troškovi odvoza smeća u Zagrebu i to je moja preokupacija u naredna dva mjeseca”, kazao je Bandić dodavši kako će dati naputak Čistoći da se papir i plastika odvoze svaki tjedan, umjesto dvaput mjesečno. “Od sutra svaki tjedan odvoz plastike i papira, a do 1. travnja smanjenje fiksnog dijela najmanje za jedan frtalj”, sažeo je Bandić, kako javlja televizija N1.

‘Šefovi podružnica imaju odriješene ruke u zapošljavanju’

Novinarka N1 upitala je Bandića o zapošljavanju umirovljenog generala Vlade Šindlera u Čistoći, koja je podružnica Zagrebačkog Holdinga. Podsjetimo, riječ je o informaciji koju smo jučer ekskluzivno objavili na Net.hr-u – da od 2. siječnja ove godine u zagrebačkoj Čistoći radi general Šindler, umirovljeni časnik hrvatske vojske, iz čije se biografije ne vidi da ima ikakvog menadžerskog iskustva, a ni poznavanja sustava gospodarenja otpadom.

Bandić je, odgovarajući na pitanje o umirovljenom generalu Šindleru, kazao kako kadrovska pitanja u Zagrebačkom Holdingu nisu u njegovoj ingerenciji.

“Što se tiče gospodina Šindlera, ako su oni prepoznali da on može pomoći da se tamo uvede ako treba i poluvojni ustroj da se napravi red, onda ću ja to pozdraviti. Inače ne sudjelujem u kadroviranju u podružnicama, o tome brine šefica Holdinga i šefovi podružnica imaju odriješene ruke”, odgovorio je gradonačelnik Bandić novinarki televizije N1.

Zapsolen na pola radnog vremena, ali ne zna se što radi

General Vlado Šindler blizak je Milanu Bandiću. Često je bio viđan u njegovu društvu, a i aktivan je u Stranci rada i solidarnosti Bandić Milan 365.

Prema izvoru Net.hr-a, Vlado Šindler u Čistoći je zaposlen formalno na pola radnog vremena (četiri sata dnevno) za nepoznat iznos, upravo onako kako to umirovljenicima sada dopušta zakon. Šindler će, tako, uz iznadprosječno visoku mirovinu umirovljenog časnika Hrvatske vojske sada dobivati i plaću iz Čistoće, a za posao sređivanja stanja oko nagomilanog smeća za koji su Šindlerove referencije nepoznate.

Na upit Net.hr-a oko zapošljavanja generala Šindlera, iz Čistoće su poručili da nam ne mogu odgovoriti zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

