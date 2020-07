BANDIĆ NAJAVIO DA ĆE POMOĆI GRAĐANIMA, PA ODGOVORIO KRITIČARIMA: ‘Načekati ćete se još da se riješite Bandić’

Bandić je rekao da će snimiti i popisati svaku štetu koja je evidentirana i koja je nastala uslijed poplave te građanima poručio da ne brinu jer će svima njima u obiteljskim kućama ili stanovima pomoći da saniraju štetu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je u subotu pomoć građanima u saniranju štete od noćašnjeg nevremena u Zagrebu koje je “imalo obrise prirodne nepogode” jer je za deset sati palo skoro 100 litara kiše na kvadratni metar, a izrazio je i sućut obitelji preminulog vatrogasca.

“Sve drugo će se nadoknaditi, ali život ne može. Pa, eto sa žaljenjem možemo konstatirati da se je ugasio jedan mladi život na zadatku. Ali, kad je riječ o vatrogascima to je donekle i očekivano jer svaki dan se susreću s prilikama i neprilikama takvim da riskiraju svoje živote”, rekao je Bandić na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi. Najavio je da će obitelj 53-godišnjeg dobrovoljnog vatrogasca koji je izgubio život na zadatku posjetiti sutra.

Grad će pomoći kod saniranja štete?

Bandić je zahvalio svim službama u Gradu na promptnoj reakciji. Rekao je da će vidjeti koja je količina šteta. Istaknuo je da će snimiti i popisati svaku štetu koja je evidentirana i koja je nastala uslijed poplave te građanima poručio da ne brinu jer će svima njima u obiteljskim kućama ili stanovima pomoći da saniraju štetu. Za sanaciju šteta u institucijama pobrinut će se Grad i država, svaki za svoje institucije, rekao je gradonačelnik.

“Molimo Boga da što manje budemo imali ovakvih situacija i drugo da još redovitije i cjelovitije čistimo i otklanjamo naše slivnike, odvodne cijevi, vodovodne, a posebno i potoke koji nastanu kao bujice kad se slijeva voda sa obronaka Sljemena sve do ZOV-a odnosno do otpadnih voda na pročiščivaču”, rekao je Bandić. Kolika je bila jačina vode i koliko su vode nabujale, Bandić kaže da govori i to da ju ZOV nije mogao svu progutati pa se moralo pustiti dio vode u otvoreni kanal prema Savi.

Na pitanje kako komentira to što je 20 godina gradonačelnik, te da se grade fontane, a svako malo kada padne neka jača kiša imamo ovakve scene, Bandić je rekao da su “u 20 godina napravili više vodne i odvodne infrastrukture nego zadnjih 100 godina svi gradonačelnici Zagreba zajedno”.

Upitan kako komentira što su već počeli stizati zahtjevi za njegovu smjenu, pa tako i ona saborske zastupnice Dalija Orešković, Bandić je odgovorio da zna da su neki upregnuti i da bi najradije ‘da nema Bandića’. “Ali, ćete se načekati još da se riješite Bandića”, poručio je.

Novinari su i pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića pitali je li potres mogao prouzročiti oštećenje sustava odvodnje budući da je on to prije tri godine napisao u svom radu. Kalinić je odgovorio da to tek treba istražiti i napraviti procjenu.

Lozar: Vatrogasci na više od 250 intervencija

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba Javor Lozar istaknuo je da je Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i oko 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava sinoć od 21,30 sati pa do jutros u 11 sati odradila više od 250 intervencija u Zagrebu. Na intervencijama je bilo angažirano 180 vatrogasaca. Rekao je da se radilo na ispumpavanju vode iz stambenih objekata i podzemnih garaža, spašavanju osoba iz vozila i suterenskih stanova. Rekao je da su imali i dva požara stana koja su na vrijeme lokalizirana da nije došlo do većih šteta.

Lozar je istaknuo da je nažalost u 13 minuta iza ponoći došlo do zastoja srca jednog njihovog dobrovoljnog vatrogasca i nakon reanimacije nije preživio. U ime Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba izrazio je iskrenu sućut obitelji i cijeloj vatrogasnoj obitelji.

Predsjednica Uprave ZET-a Ljuba Žgela rekla je da je sinoć oko 21 sat kada je počelo nevrijeme, zbog velike količine oborina nastupile poteškoće u javnom gradskom prometu, od 130 tramvaja njih sedam je bilo u zastoju što je izazvalo poteškoće i u protoku ostalih tramvaja. Istaknula je da su do jutros u 3,50 sati otklonili sve na trasi i u 4 sata su sva ZET-ova vozila uredno izašla u promet i sav prijevoz funkcionira sukladno planu prometa, odnosno izmijenama u prijevozu vezano uz radove na trasama koji su bili redovno planirani.

Ekipe su još na terenu

Ranko Gregorin iz Vodoopskrbe i odvodnje rekao je da su jučer oko 21 sat započeli pozivi od građana te da je bilo ukupno oko 400 poziva. Rekao je da su do jutros u 9 sati odradili 150 intervencija te da su i dalje ekipe na terenu i čiste kanale i posljedice te poplave. Najavio je da će ekipe i dalje biti na terenu sve dok ne završe posao, te da će sve očistiti.

“Na žalost ovu noć palo je preko 80 litara kiše po kvadratnom metru što nam je praktički tri puta veća oborina od projektirane za kanalski sustav pošto je to jednostavno prekomjerna oborina koju sustav nije mogao prihvatiti”, istaknuo je Gregorin.

Tehnički direktor Zagrebačkih cesta Josip Turković rekao je da su sinoć od 22 sata pa do 2,45 ujutro sa svojim dežurnim ekipama imali 18 intervencija na koje su izašli prema dojavama MUP-a i građana. Intervencije su se uglavnom odnosile na postavu privremene regulacije prometa, kao i na osiguranje pojedinih mjesta gdje je došlo do izlijevanja vode i podizanja kanalizacijskih poklopaca od jake bujice koja je stvorila pritisak vode. Rekao je da danas njihove četiri ekipe čiste Zagreb i nadaju se da će tijekom dana uspjeti sve počistiti, a ako će biti dojava građana i komunalnog redarstva nastavit će čistiti i sutra.

Ivana Čičak iz Čistoće rekla je da su uz redovan odvoz angažirali 30-ak ekipa koje rade na čišćenju i sanaciji ulica i podvožnjaka. “Vraćamo sve spremnike na uobičajena mjesta, odvozi se otpad koji je nastao kao posljedica potresa i bit ćemo na terenu čitav vikend pa i sve ostale dane”, istaknula je.