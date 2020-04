BANDIĆ NA VRUĆOJ STOLICI: ‘Kraj Milana Bandića neće tako brzo doći. Bog uzima najbolje, zato neće još uvijek mene’

“Ne mogu glumiti, hoćete da budem glumac, Robert Niro”, pitao je Milan Bandić

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je gostovao u RTL-u Danas, a u njemu je komentirao funkcioniranje grada i saniranje šteta nakon velikog potresa, koji je prije više od dva tjedna pogodio grad.

“Vodim Grad u pravom smjeru, o tome će odlučiti građani. Sve se promijenilo 25.2. s prvim slučajem zaraze i 22.3. s potresom, to nitko nije mogao predvidjeti. Među prvima smo napravili set mjera koji je primjer za cijelu Hrvatsku, posebno kad je riječ o obrtnicima, oslobađanjem najamnine i komunalne naknade. Najugroženijma smo osigurali krov nad glavom”, rekao je na samom početku Bandić.

Kaže da su mediji izrezali njegovu izjavu nakon potresa

“Ispričavam se zbog medija koji su izrezali moju izjavu iz konteksta. Rekao sam da idemo s izmjenom zakona prema Vladi i da se nije dovoljno ulagalo od strane grada, države i građana. Znate li na koliko škola imamo crvene naljepnice? Dvije osnovne i srednje škole i dva vrtića. Imamo 90 posto uporabljivih ili neoštećenih zgrada, 8,6 posto privremeno neuporabljivih i manje od jedan posto neuporabljivih”, istaknuo je Bandić i nastavio:

“Imamo 433 obrazovna objekta, a gradonačelnik je napravio 148 novih škola, vrtića… Uvijek se moglo više ulagati.”

Stožer je preuzeo tek nakon mjesec dana

“Kritika je uvijek dobrodošla. Kad nas je zadesila korona, vodila je jedna zamjenica, kad je došao potres, druga je vodila jer je prva bila bolesna. Vidio sam da je vrag odnio šalu i preuzeo odgovornost. Radom stvaram karijeru, ne autoritetom ili funkcijom, to je kao kapetan broda”, rekaao je.

Reporter Boris Mišević inzistirao je na konkretnom odgovoru o Zakonu o obnovi.

“Budući da smo dali pet, ne primjedbi, nego preduvjeta, Ministarstvu koje priprema prijedloge novog Zakona. Nabrojat ću svih – da je životan, provediv i realan, pravedan, transparentan i usuglašen sa strukom. Situacija je sljedeća, radit ću ovo i narednih godina… Nisam sijač iluzija ni prodavač magle. Grad će obnoviti svoje, sto posto. Svoju imovinu, kojoj je vlasnik”, naglasio je Bandić i okrenuo se prema ostalima koji su pogođeni:

“Država će pomoći svojima, a građani… Mora se promijeniti Zakon. Da građani moraju sanaciju platiti 50 posto, a Grad i država ostalih 50 posto, ali mora se promijeniti zakon.”

Na koronavirus se gradonačelnik nije testirao

“Neće vrag u koprivu”, istaknuo je uz blagi osmijeh pa nastavio o zaposlenima u Gradu:

“Tko misli da ima simptome, ide na testiranje. Nisam bedast, imam doktore oko sebe. Zasada funkcioniram, nemam simptome.”

Tvrdi kako se nije šalio o koronavirusu, onda kada je govorio “neka djeca ruke peru pepelom”.

“Nije sad vrijeme za šalu, nikad se nisam šalio. Govorio sam da treba ovo vezati s Imunološkim zavodom, ali nije bio u funkciji. Već je trebao biti u funkciji, ali nitko me nije pratio. Pisao sam Milanoviću, Plenkoviću, ministru gospodarstva… Žao mi je što to nismo napravili prije tri godine jer bismo bili na tragu cjepiva”, ustvrdio je gradonačelnik Zagreba i dodao da je prije sedam godina inzistirao na Imunološkom zavodu.

Objasnio je i zašto je u konstantnom napadu na novinare.

“Svi imaju svoj stil. Mislim da je to dobar stil. Na provokaciju, insinuaciju i laž odgovaram istom mjerom, ja odgovaram dragom Bogu. Istina, istina i samo istina. Na konkretno pitanje dobiju konkretan odgovor, na provokaciju istom mjerom, na bezobrazluk isto tako. Ne može se mijenjati čovjeka, imam svoj stil, nemam se zašto ispričati. Ne mogu glumiti, hoćete da budem glumac, Robert Niro? Na korektna pitanja odgovaram korektno, na nekorektna istom mjerom, pustite da imam svoj stil, ja sam Milan Bandić, nema dva Milana Bandića”, objasnio je Bandić no nije se osvrnuo na činjenicu da često odbija odgovoriti na više nego konkretna pitanja te na njih “udara” bezobrazlukom.

Zamoljen je i da komentira medijske napise po kojima se njegova vladavina približava kraju.

‘Kraj neće tako brzo doći’

“Građani će odlučiti. Demokracija je, svi imaju pravo na stav, tako je to u demokraciju. To nije savršen sustav, ali je najmanje loš, to moraju znati ljudi iz oporbe, ali i oni koji obnašaju dužnost. To je teže nego biti u oporbi. Ako ikad budu u prilici zamijeniti Milana Bandića, neka budu korektni. Mudar gradonačelnik, koji ponekad zna biti i Milan Bandić, prihvatit će svaki konstruktivan prijedlog. Kraj Milana Bandića neće tako brzo doći, o tome će odlučiti dragi Bog. I birači. Bog uzima najbolje, zato neće još uvijek mene”, zaključio je.