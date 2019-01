BANDIĆ NA PRESICI: Parafrazirao Marxa, izvrijeđao Marasa, pa vulgarno poludio na novinare i usporedio ih s vranama

Milan Bandić sazvao je presicu i popljuvao sve ‘lidere’ stranaka u Hrvatskoj

Dan nakon što su Radimir Čačić i njegovi Reformisti najavili kraj ljubavi sa saborskim klubom Milana Bandića, zagrebački gradonačelnik sazvao je konferenciju za medije na temu “aktualne političke situacije”. Stoga se očekivalo da kaže i nešto na temu Darinka Dumbovića, koji je ujedno i jedini koji u trenutku masovnog prebjega Bandiću, taj klub napušta.

“Svojedobno je Marx u svom Komunističkom manifestu napisao – “bauk komunizma kruži Europom. Imam osjećaj da se zadnjih tjedan dana okreće u grobu, napisao bi sad rečenicu – bauk rada i solidarnosti kruži Europom’. Problem je nastao isključivo što su određeni zastupnici kojima je pun kufer lidera stranaka koji nisu dorasli da budu na čelu stranka, a koje su postale same sebi svrha, prešli k nama”, rekao je Bandić.

“Nama nisu važne fotelje već rezultati i pomaci za bolji život ljudi. Mi se ne iscprljujemo na ideološkim temama, to prepuštamo njima. Meni je drago da to prepoznaju građani Zagreba već 18 i pol godina, ali i kolege iz ostalih stranaka”, rekao je.

250 novih članova

Zagrebački gradonačelnik pohvalio se i novim brojem članova.

“U zadnja tri mjeseca nam je u stranku iz drugih stranaka pristupilo 250 ljudi, od saborskih zastupnika, županijskih zastupnika, načelnika”, dodao je zagrebački gradonačelnik.

Tvrdi kako nikoga nisu dovlačili u stranku te da nema govora ni o kakvoj političkoj kupnji.

“Evo sad urbi et orbi – Bandić ima 63 godine, nikoga ne snubim, ne prizivam i nikoga ne kupujemo jer ne mislim da su ljudi roba. O kupnji govore oni koji to misle, kucaju na zatvorena vrata kad je u pitanju Bandić i stranka rada i solidarnosti. Nikome nisu vrata zatvorena, poštenom čovjeku koji želi pomoći svome mjestu, gradu, županiji, obitelji i koji želi realizirati svoju političku ambiciju”, kaže Bandić.

Poručio je i kako Hrvatska nema lidera, Darinku Dumboviću iz Reformista, poželio je svako dobro u budućnosti i to je otprilike sve što je rekao na tu temu.

Bandić je naglasio i kako će u lipnju obilježiti 19 godina na čelu Zagreba dodavši “tko živ, tko mrtav” do tada, no onima koji se, kako kaže, brinu o njegovu zdravlju, poručio je kako “Bandić nema ni rak pluća ni bilo kakvu bolest”, da je imao emboliju i slomljeni zglob, ali da je to sada iza njega.

Madjer opleo po Beljaku

Bandić je riječ prepustio zadnjem prebjegu u svoje redove, Mladenu Madjeru, koji o svom dojučerašnjem predsjedniku stranke, Kreši Beljaku, nije imao previše lijepih riječi.

Dodao je kako je upozoravao Krešu Beljaka da se stranka ne može voditi centralizirano, no da se on na to oglušio te kako je siguran da će u Stranci rada i solidarnosti uz angažman uspjeti ostvariti svoja obećanja koja je dao Podravcima i Prigorcima.

Madjer se osvrnuo i na “vreću novca” koju su neki spominjali u javnosti. “Možda je mislio na vreću smeća koju sam pokupio iz Piškornice koju sam istresao pred predsjednikom Sabora”, rekao je.

Govorio je i o zaposlenjima svojih kćeri. Za jednu je rekao kako je, kao visokoobrazovani kadar, posao dobila na javnom natječaju, a da druga nije zaposlena u ZET-u već da živi i radi u Osijeku.

Opet dijelio lekcije novinarima

Na novinarsko pitanje o USKOK-ovim izvidima vezanima za političku kupnju, Bandić se prvo obrušio na novinare koji su mu to pitanje postavili pa je nakon određenih poruka medijima, rekavši kako “nema potrebe na bedastoće odgovarati”, dodao kako “kada dobije poziv, da će se odazvati” te da se svaki put odazvao na pozive pravne države.

Bandić je na zub uzeo i SDP-ovog Gordana Marasa rekavši kako on njemu, da ima firmu, ne bi radio ni na porti, te kako za njega na sljedećim izborima neće glasovati ni pola obitelji.

Nakon što su prisutni novinari od njega tražili odgovore na određena pitanja, rekao im je da “grakću kao vrane” na igralištu na kojem on ujutro trči. S obzirom na to da je bilo puno pitanja, Bandić je na zub uzeo i tri novinarke pa je kazao kako će se prvo one “izredati s pitanjima”, a potom će ostali, na što mu je jedna od njih, novinarka Tatjana Munižaba, rekla da ga na ovakav način ne želi ništa pitati.

Što se pak Madjera tiče, upitan je je li istina da ga je Stjepan Kožić ucjenjivao da prijeđe u klub Milana Bandića. Kaže kako je morao razgovarati s Kožićem, jer je to ipak njegov mandat (Madjer je Kožićeva zamjena u Saboru), ali da nema riječi ni o kakvoj ucjeni.

“Ja mogu predavati političku praksu na Oxfordu, Cambridgeu, Yaleu, jedini u Hrvatskoj, jer imam reference. Ja nisam salonski političar, a govorim to zato što Bandić nikome nije dužan”, pohvalio se gradonačelnik.

“Bez Kluba stranke rada i solidarnosti ne bi bio usvojen proračun i ne bi bilo Vlade, toliko o podržavanju”, rekao je Bandić i dodao kako nema novih zahtjeva za Vladu.

Upitan o novim planiranim projektima, istaknuo je kako se radi na Zagrebu na Savi, na nabavi 60 niskopodnih tramvaja, sljemenskoj žičari i pruzi do Zračne luke Franjo Tuđman.

Kad su ga pitali moraju li svi članovi njegova kluba dizati ruku za Plenkovićeve prijedloge, Bandić je rekao – ne.