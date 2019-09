BANDIĆ PONAVLJAO JEDNO TE ISTO, A ONDA OPET NAPAO NOVINARE: ‘Goebbels je mila majka za neke od njih’

‘Bandić ništa nije rekao osim da će krajem rujna dati izjavu na politička zbivanja u Hrvatskoj. Sve ovo drugo je plod tlapnje medija, a ja na to odgovaram: Najvažnije je da je čovjek zdrav! Goebbels bi pozavidio ovim medijskim napisima i tlapnjama’, kazao je Bandić odgovarajući na pitanje hoće li dati ostavku na mjesto gradonačelnika i ući u predsjeničku utrku

U današnjoj emisiji “Zagrebi po Zagrebu” na Radio Sljemenu gostovao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je na uvodno pitanje voditelja “Kako ste?” odgovorio: “Najvažnije da je čovjek zdrav, ne mogu se zasad potužiti”. Voditelj ga je potom upitao hoće li dati ostavku, o čemu se zadnjih dana spekulira u nekim medijima. Bandić je na to ponovno odgovorio: “Najvažnije da je čovjek zdrav”.

Sljedeće pitanje Bandiću koje se logično nametnulo bilo je hoće li se kandidirati za predsjednika Republike, jer se i o tome spekulira zadnjih dana. Tu je Bandić nakratko odustao od blic-odgovora da je najvažnije biti zdrav te se, govoreći o sebi u trećem licu (zasad) jednine okomio na novinare, neizostavno spomenuvši nacističkog ministra propagande.

‘Kako se vi ponašate prema meni tako ću i ja prema vama’

“Pitajte svoje kolege ja u tome ne sudjelujem. Ja bih citirao Goebbelsa. On je mila majka u odnosu na dio medija u Hrvatskoj. To govori više o medijima nego o gradonačelniku Bandiću. Bandić ništa nije rekao osim da će krajem rujna dati izjavu na politička zbivanja u Hrvatskoj. Sve ovo drugo je plod tlapnje medija, a ja na to odgovaram: Najvažnije je da je čovjek zdrav! Goebbels bi pozavidio ovim medijskim napisima i tlapnjama”, kazao je gradonačelnik.

Na voditeljevu opasku da je u zadnje vrijeme bio u žestokoj polemici s novinarima, Bandić je nastavio u svome tonu.

“HND-u (Hrvatskom novinarskom društvu) bi bilo bolje da educira novinare koji dolaze sa placeva i pitaju pošto mrkva i grincajg te da ih nauči da ne čitaju sa zaslona mobitela i rade mobing nad gradonačelnikom. Uvijek ću vam odgovoriti istom mjerom. Onako kako se vi ponašate prema gradonačelniku tako ću i ja prema vama. Onaj tko se ponaša gospodski prema gradonačelniku, gradonačelnik će biti još veći gospodin prema njemu. Ali ponašate se prema meni kao čovjeku s ulice pa i dobivate ulični rječnik natrag. Ja račun polažem dragom bogu i majci koje više nemam. Morate se naučiti biti pristojni prema instituciji gradonačelnika”, kazao je.

‘Razvoj grada neće zaustaviti ni pobunjenička demokracija’

Kada ga je potom voditelj emisije na Radio Sljemenu po treći puta upitao hoće li se kandidirati za predsjednika Republike, gradonačelnik Zagreba po treći puta je odgovorio da je “najvažnije da je čovjek zdrav”. O nagađanjima da će njegova stranka imati jednog ministra u Vladi, Bandić je ustvrdio da je riječ o tlapnjama te da ga “ministarstva nikad nisu zanimala”.

Neizostavno je bilo i pitanje o tome hoće li (se) uspjeti realizirati projekt “zagrebačkog Manhattana”.

“Nikad nitko nije zaustavio razvoja grada pa neće ni pobunjenička demokracija. Mene više zabrinjavaju ljudi na odgovornim funkcijama koji daju intervju pa kažu da nikad ne bi potpisali memorandum o razumijevanju. Prvo, nisu ga nikad vidjeli, a drugo nikad nisu ni jedan potpisali. Kako se to zove u Hrvatskoj? Paradoksom, animozitetom ili nekom grubljom riječju? Ta osoba je izgubila izbore za župana, a postao je potpredsjednik Vlade. Toga ima samo u Hrvatskoj”, kazao je Bandić aludirajući na Predraga Štromara, minsitra graditeljstva i potpredsjednika Vlade iz redova HNS-a.

