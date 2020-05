BANDIĆ METROPOLOM VLADA PUNIH 20 GODINA, OVO JE PRESJEK NJEGOVE ERE: ‘On nije samo gradonačelnik, on je apsolutni bog u gradu Zagrebu’

Povodom 20 godina vladavine Zagrebom, Potraga RTL-a napravila je prilog o zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću koji je u glavni grad stigao 1974. iz Hercegovine

Ove nedjelje bit će točno 20 godina otkako je Milan Bandić došao na čelo Zagreb, a RTL Potraga napravila je pregled njegove vladavine u glavnom gradu Hrvatske tijekom šest mandata. “Ja sam k’ o Ferrari, koji prođe milijun kilometara”, rekao je Bandić u prosincu 2009. godine.

1974. godine je iz Hercegovine u Zagreb stigao s koferom od skaja, trapericama, dvije majice i planom grada. Tim istim gradom vlada posljednja dva desetljeća. Istodobno su protiv njega podnesene stotine kaznenih prijava, za neke su podignute optužnice, traju suđenja, no i dalje drži konce svega što se događa u Zagrebu i šire.

Duplo jači od Tuđmana

Za suradnike je veći od Tuđmana i Putina, za protivnike je feudalac koji je izgubio kompas. “Bandić je čedo Saveza komunista, dijete SDP-a i veliki gojenac HDZ-a”, kazao je Tomislav Jelić, bivši zastupnik u Zagrebačkoj skupštini. “Ali, potpuno sam uvjeren da su mu ovo zadnji dani na vlasti”, smatra zastupnik u Zagrebačkoj skupštini Tomislav Tomašević.

“Ne da je jači od Putina, nego je duplo jači od Tuđmana!”, smatra pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić.

Lokalni političar na razini Pešćenice

Kraj je devedestih, Tuđman je predsjednik, u Zagrebu vlast drži HDZ, gradonačelnica je Marina Matulović-Dropulić. Na vlasti stoluje Zlatko Canjuga, u oporbenim klupama je mladi Milan Bandić. “On je bio neki lokalni političar na razini Pešćenice, ja nisam za njega nisam čuo”, kaže HSLS-ovac Darinko Kosor. Za SDP Bandić osniva organizacije na terenu.

“Milan Bandić je bio potreban Ivici Račanu da raširi hrvatska krila, da pokaže da SDP ima hrvatska krila, jer su ih zvali Jugoslaveni, jugonostagličari i kako su ih zvali”, kaže Kalinić. U to vrijeme, HDZ-ov gradski zastupnik Tomislav Jelić ima dokumente koji upućuju da je Marina Matulović-Dropulić pogodovala jednoj tvrtki u poslu s ugradnjom predtlačnih uređaja.

“Gdje je preko 100 milijuna gradskih novaca otišlo u privatne svrhe, to vam je ekvivalent današnje vrijednosti 300 milijuna kuna. Ja sam svu tu dokumentaciju nastojao riješiti na Predsjedništvu zagrebačkog HDZ-a. Nije to prošlo jer sam bio u manjini. I onda sam to dao Milanu Bandiću da kao oporbenjak prozove vlast zbog pogodovanja. Znate što je on napravio? Otišao u Vodotehniku, s njima se nagodio i nikada od toga nije ništa bilo”, kaže Jelić.

Ta će tvrtka kasnije tužiti Jelića, no gube na sudu, a sutkinja zastupnika hvali što brine za javno dobro. Tvrtka postaje jedna od većih Bandićevih sponzora. Gradit će fontane, a ovih dana to poduzeće dovršava Spomenik domovini. Kroz dva desetljeća Bandićeve vlasti ista će poduzeća dobivati poslove od grada, troškovi će bujajti, stotine članaka ispisat će se o pogodovanjima. “Različite firme koje uvijek dobivaju natječaje od Grada. Kondor, leopard, to su ti nadimci kojima se časte Pripuz i Bandić”, rekao je Tomašević.

Strelovit uspon

Njegov streloviti uspon počinje 2000. HDZ je potučen na izborima, a premijer je postao Račan. U ožujku 2000. Bandić izveo je manevar. “On je na prevaru ulovio dvojicu HDZ-ovih akademika, ponajprije pokojnog gotovo Ranka Marinkovića. Akademik je imao prijatelja koji je ujedno bio poznanik Milana Bandića. On je nosio punomoć za mirovinu u banci. I on je mislio da mu je donio punomoć, a zapravo je to bio potpis na ostavku vijećnika u Zagrebačkoj skupštini”, kazao je Jelić.

Skupština je raspuštena, na izvanrednim izborima pobjeđuje lista koju nose Račan i Budiša, a na velika vrata ulazi nova politička zvijezda. Kratko traje strah tadašnjih gradskih uposlenika. “Kad je došao na vlast nijedan iz HDZ-a nije završio na ulici. Svi su ostali u sustavu, primali plaću, otišli u mirovinu. Milan Bandić nije čovjek koji skida glave”, kaže Kalinić. Ne skida, nego postavlja. Zapošljavanje će biti jedna od njegovih najvažnijih poluga kojima vraća usluge ili ih radi kao avans za buduće.

“Ljudi zaboravljaju da Milan Bandić nije samo gradonačelnik nego je on je i predsjednik skupštine Zagrebačkog holdinga koji postavlja Nadzorni odbor i Upravu holdinga, dakle on je apsolutni Bog u gradu Zagrebu”, kaže Kosor.

Kurir koji odrađuju prljavi posao

Tko ima broj njegovog mobitela može, govori se, puno. “U gradskoj upravi imate dio ljudi koji ne mogu dići glavu od posla, a ima ljudi koji mogu mjesec dana ne doći na posao i neće faliti i samo ljudi koji s njima rade u sobi će znati da ih nema. Ti ljudi koji imaju takva mjesta u pravilu su njegovi kuriri koji odrađuju prljave poslove”, rekao je Jelić.

Preko kurira odrađuje, vele upućeni, veće poslove. Već u prvom mandatu otkriva zlatni gral: kupnja pa prenamjena zemljišta. “Milan Bandić vlada Zagrebom kao feudalac. Feudalac koji ima svoje vazale, ima svoje kmetove i koji daje zemljšte kao leno”, rekao je Tomašević.

Prvi puta pada nakon prometne nesreće, onda kada je bježao policiji. To ga je kratko poljuljalo te je privremeno bio zamjenik gradonačelnice, ali će stranci ostati važan.

Zlatna era

SDP s Bandićem kao nositeljem liste 2005. osvaja 41 posto glasova. Počinje takozvana zlatna era: gradi se, kupuje, dijeli, a Bandiću nema premca. Na prvim izravnim izborima za gradonačelnika, Bandić osvaja još jedan gradonačelnički mandat. Osvaja gotovo 62 posto glasova.

Suparnik će postati vrh stranke. Razilazi se s SDP-om. Izlazi na predsjedničke izbore. Sveprisutan je. Od Sljemena do Neuma, u turneji je po dalmatinskim otocima do gradova u Bosni i Hercegovini. Protiv njega je do njegove predsjedničke kandidature predano preko 250 kaznenih prijava.

“Dok sam sam hodočastio u DORH pokušavajući ispraviti te devijacije, onda je taj njegov polusvijet rekao: što je Jeliću, opet si jučer bio u DORH-u?”, rekao je Jelić.

Bunt u Varšavskoj

U međuvremenu je način na koji velikim igračima dopušta igru s gradskim prostorom izazvao bunt. U Varšavskoj se prosvjeduje. “Imali smo veliku borbu u Varšavskoj protiv Milana Bandića. Mislim da mu je tada popularnost bila na najnižim granama i nevjerojatno je da tadašnji politički akteri to nisu iskoristili da ga maknu s vlasti”, kazao je Tomašević.

Nitko ga zapravo nije htio maknuti. Ako ga i napada, oporba ga gađa slabim argumentima. “Ta ista loša oporba napadala bi ga kao populista. Kada bi se, na primjer, gradio vodovod na rubnim dijelovima grada, što mislim da je civilizacijski standard 21. stoljeća, i kako možete napadanjem gradonačelnika zbog takvih poteza možete tako dobiti izbore”, kazao je Tomašević.

Dugo propadanje

Prvi je put uhićen prije šest godina. Izgledalo je kao konačni pad, ali priča se razvukla na godine i godine. “Ne znam zašto ti procesi traju tako dugo. Neka kažu da je nevin, pa je nevin, neka kažu da je kriv, pa ćemo znati da je kriv. Ali da procesi traju 20 godina, to je na sramota hrvatskog pravosuđa”, kazao je Kosor.

Ujutro je na sudu kao okrivljenik ili svjedok, popodne u gradu, navečer u svečanoj loži. U posljednje vrijeme često gubi kontrolu u javnim nastupima. Ali drži kontrolu Plenkovićeve većine.

“Pouzdano znam da Andrej Plenković zna da sve o nepodopštinama Milana Bandića. Jer sam mu ja osobno urudžbirao na kabinet premijera Vlade. To ako njemu njegovi savjetnici nisu predočili, to je njegov problem. U nekoliko navrata sam mu uručivao dokumente o stanju proračuna i devijacija u Zagrebu”, kazao je Jelić.

“Ne prodaju se samo članovi političkih stranka. Pa mi smo sada u Saboru imali prelazak četiri člana Kluba nacionalnih manjina u Klub Milana Bandića jer im je on obećao gradskom proračunu obećao 500 tisuća ili milijun kuna, ako prijeđu u njegov Klub u saboru”, kazao je Kosor.

Pretežak teret

Plenkoviću je on danas pretežak teret i ne daje mu velike šanse. Građani prosvjeduju sve češće. “Najjača mi je rečenica o Milanu Bandiću od građana: Pa on krade, ali i nama daje. I zato građani danas imaju to što imaju”, rekao je Kosor. “Lojtre mu drži zagrebački HDZ”, kaže Jelić. “Nema mostova, nema obilaznica, nema kapitalnog objekta”, kaže Kosor.

Za njegovog prvog zamjenika i građani su odgovorni. Za jedinog njegovog suradnika koji je htio govoriti za Potragu, buka lonaca je dirigirana. “Moj prijedlog je da onaj tko to plaća da da bubnjeve, jer se lonci slabo čuju… Nevladine organizacije dobivaju sredstva izvana, a u ovom konkretnom slučaju od Sorosa”, kaže Kalinić.

20 milijardi eura prošlo je kroz gradsku blagajnu ovih godina, a tijekom godina afera i pogodovanja se skupilo da ih se gotovo ne može ni nabrojati.

