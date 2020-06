BANDIĆ KAŽE DA ‘ZAGREBAČKI MANHATTAN’ VIŠE NIJE PRIORITET, SAD JE NEŠTO DRUGO: ‘Sve se promijenilo nakon potresa…’

“Gdje je stalo? Trebale su biti izmjene GUP-a, ali tu je pukla vaša veza s HDZ-om. Zašto GUP ponovno nije na glasanju? Imali smo koronavirus pa ljudi iz Dubaija i Jagodine nisu mogli doći? Što je s projektom od pola milijarde eura”, pitao je Petek

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u utorak na aktualnom satu zagrebačke Skupštine da projekt zagrebački Manhattan nije stao, već su se nakon potresa promijenili prioriteti te je sada prioritet podzemna željeznica (U-Bahn).

Zastupnika Renata Peteka (Nestranački) zanimalo je što je sa strateškim projektom – zagrebačkim Manhattanom.

“Gdje je stalo? Trebale su biti izmjene GUP-a, ali tu je pukla vaša veza s HDZ-om. Zašto GUP ponovno nije na glasanju? Imali smo koronavirus pa ljudi iz Dubaija i Jagodine nisu mogli doći? Što je s projektom od pola milijarde eura”, pitao je Petek.

MILAN BANDIĆ IZVUKAO STARO PREDIZBORNO OBEĆANJE: ‘Predložit ću gradnju metroa od Britanca do Draškovićeve’

‘To ne znači da na jesen neće ići GUP’

Bandić je rekao da taj projekt od oko dvije milijarde eura nije stao već su se promijenili prioriteti nakon što je Zagreb pogodio potres. “Zagrebački U-Bahn je prioritet, to ne znači da neće na jesen ići GUP u kojem će biti jedno i drugo”, kazao je.

Nestranačka Irena Cajner Mraović pitala je pročelnika za obrazovanje i sport Ivicu Lovrića o novoj nabavi informatičke opreme za škole i je li to u ovoj situaciji potrebno.

Lovrić je poručio da je to pitanje prikladnije za Vladu ili resorno ministarstvo te potvrdio da država ima u planu za 320 milijuna kuna nabaviti oko 110.000 dlanovnika i 40.000 laptopa. Dio toga, četvrtina ili petina će doći u Zagreb.

BANDIĆ NA SKUPŠTINI OTKRIO KAD ĆE TRAMVAJI OPET KRENUTI KROZ ILICU; Zastupnici se sporili oko točke o prodaji udjela u APIS-u

‘Ovo mi sliči na male vjetroelektrane’

Ocijenio je da to nije potrebno zagrebačkim školama dok s druge strane neće biti plaćeni udžbenici za srednje škole.

Gradonačelnik Bandić dodao je potom da ga laptopi podsjećaju na vjetroelektrane.

“Znaju ljudi koji to drže u ladicama o čemu se radi. Ovo mi sliči na male vjetroelektrane. Znaju da više neće naručivati nešto, pa je dobro nešto zadnje naručiti. Nisu pitali niti škole niti grad, a zašto, to oni znaju”, rekao je Bandić.

BANDIĆ IZGUBIO PODRŠKU HDZ-A OKO PRODAJE UDJELA U APIS-U PA PORUČIO: ‘Neka se oni odrede, štite li interese građana ili države’

Što s rebalansom?

Gradskog zastupnika Mateja Mišića (SDP) zanimalo je zašto je rebalansom proračuna predviđeno 64 milijuna kuna za rotor Remetinec, a prvotno je predviđeno bilo 29 milijuna kuna za rotor. “Je li propušteno nešto učiniti pa se nisu povukla sredstva”, pitao je gradonačelnika.

“Ne radi se o probijanju troškova nego usklađivanju sredstava koja će se refundirati iz fondova EU-a”, kazao je Bandić.

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) upitao je gradonačelnika je li mu teško što ga se HDZ odriče preko plakata, dodavši da će HDZ-u opet biti dobar ako mu bude trebao skupljati žetončiće.

“Ni kotec niste napravili u životu, a s dijelite lekcije. Mene se ne odriče nitko, nisam ničiji potrčko niti žetončić niti pripadam podzemlju. Može me se odreći jedino mater i Bog”, poručio je Bandić.

“Kad je riječ o plakatu ‘oni će delati, a mi ćemo obnoviti’, radi se o zakonu spojenih posuda, ne vidim tu ništa loše. To što vi to prevodite na svoj način to je vaš problem”, odgovorio je Tomaševiću.