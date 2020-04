BANDIĆ KAŽE DA NIJE ČUO PROSVJED JER JE PREVIŠE DELAL: ‘Ja nisam Kim Jong Un, ne mogu me svi voljeti’

‘Mogu samo reći da organizaciju toga vode moji bivši ili budući protukandidati, samo se malo sakriju’, rekao je gradonačelnik

Tijekom redovne konferencije za medije zagrebačkog stožera Civilne zaštite na čije se čelo postavo, Milan Bandić komentirao je i jučerašnji prosvjed protiv njegovog upravljanja gradom.

‘Ja nisam Kim Jong Un, ne mogu me svi voljeti’

“Nisam to čuo, ne čujem ja to. Ja toliko radim da ne čujem lupanje”,rekao je, prenosi N1. Na pitanje znači li to da ne čuje nezadovoljstvo građana odgovorio je u svom stilu.:

„Ne čujem ja to, pa nije nitko savršen. Mogu samo reći da organizaciju toga vode moji bivši ili budući protukandidati, samo se malo sakriju. Ali to je legitimno, demokracija je, ja nisam Kim Jong Un, ne mogu me svi voljeti. Ako živite u općini, gradu ili županiji u kojima vam svi sto posto plješću, otiđite iz te zajednice isu večer. Ako vam većina zviždi, nastojite otići ujutro. Ja nisam ni u jednoj, ni u drugoj skupini, zato sam još uvijek tu”, rekao je Bandić.