BANDIĆ KAO DJED MRAZ ZA ODABRANE BIZNISMENE: Zagreb će na Adventu zaraditi siću, a oni će obrnuti milijune

Čini se da je cijela manifestacija unaprijed namještena za određene tvrtke i udruge koje pravo na lokacije kasnije preprodaju i tako zgrću finu lovu na imovini Zagreba

Popularna manifestacija Advent u Zagrebu počinje u četvrtak te će privući na tisuće posjetitelja iz cijele Hrvatske koji će piti kuhano vino i jesti kobasice i druge adventske delicije. Posjetitelji manifestacije će hranu, piće, suvenire i druge blagdanske drangulije moći kupiti na kućicama koje zagrebački gradonačelnik Milan Bandić inače “dijeli” šakom i kapom pojedinim firmama. Određene tvrtke i udruge pravo na lokacije kasnije preprodaju i tako fino zarađuju, piše 24sata.

Advent u Zagrebu donijet će milijune tim tvrtkama, a sam Zagreb će jako malo profitirati od manifestacije. Kako to? Tako što, ovisno o veličini kućice, Grad će od zakupa površine po kućici dobiti od 2800 do 8240 kuna za ukupno trajanje Adventa od 40 dana. No, tu priči nije kraj jer će neki kućice dobiti besplatno. Oni koji su dobili posao će te kućice iznajmiti po cijenama koje se kreću od 23.000 do 100.000 kuna. Ako ste pomislili da ovo nije fer, na dobrom ste tragu jer kako doznaje 24 sata, pojedinačni ugostitelji koji žele prodavati iće i piće na Adventu ne mogu se obratiti direktno Gradu ili pak Turističkoj zajednici pa dobiti kućicu po jeftinijoj cijeni, nego taj proces ide preko privatnih firmi pa će morati platiti puno višu cijeni. Inače, takav model “poslovanja” drugi gradovi nemaju.

Namješteni natječaji

Vjerovali ili ne, da je sve namješteno te unaprijed poznato otkriva i sama Turistička zajednica Grada Zagreba na čelu s Martinom Bienenfeld. Kako piše 24sata, Turistička zajednica je objavila koje će tvrtke sudjelovati u popularnoj manifestaciji, a lokacije su pobrojene. Jedna od privatnih firmi dobila je Zrinjevac, druga Trg bana Jelačića, treća Europski trg, četvrta Strossmayerovo šetalište. Sve nabrojene tvrtke su već kućice dale u podnajam drugim ugostiteljima. No, i dalje se ne zna tko je odobrio da firme “Kokoš ili jaje”, “Katapult event”, “Katapult koncept”, “Svibanj projekt”, “Pepermint”, “Demo rebus”, “Dobra nota” i ostale zauzmu cijeli centar metropole. Novinari portala 24 sata pitali su Turističku zajednicu Grada Zagreba je li se raspisao neki natječaj ili javni poziv te po kojim kriterijima je odobreno sudjelovanje baš tih tvrtki i koliki je broj kućica. U odgovoru se oni brane da nemaju ništa s tim.

“Turistička zajednica ne iznajmljuje, ne raspolaže, niti je nadležna za adventske kućice, stoga ne raspisuje natječaj za iste. O postavljanju kućica na javnim površinama tijekom cijele godine, pa tako i tijekom Adventa, odlučuje i nadležan je Grad Zagreb”, odgovorila je Martina Bienenfeld.

Grad odgovara da nitko nije dobio odobrenje

Novinari su poslali Gradu Zagrebu popis svih tvrtki i udruga koje je objavila Turistička zajednica pa su pitali je li bilo natječaja i koliko kućica je Grad dopustio postaviti. Prošloga tjedna iz Ureda za prostorno uređenje i komunalne poslove Grada Zagreba odgovorili su da nitko nije dobio odobrenje i da nisu izdana rješenja za zauzimanje javne površine povodom Adventa u Zagrebu. Dok Turistička zajednica govori da nema ništa s tim, a objavila je popis tvrtki i udruga koje su dobile kućice, Grad tvrdi da nije dao odobrenje da baš te tvrtke i udruge budu dio Adventa. Ipak, to ne znači da Grad neće dati zeleno svjetlo tim tvrtkama, no nakon odobrenja bit će vidljivo da se unaprijed znalo tko će dobiti kućice. U utorak popodne ipak je stigao odgovor da su stigla odobrenja za sve koji će raditi, a Grad i dalje tvrdi da se svi mogu javiti i dobiti pravo na zauzimanje javnih površina iako su one već otprije zauzete.

“U praksi, jedini je kriterij raspoloživost lokacije. Dakle, javne površine su jednako dostupne svima pod istim uvjetima te nema nikakvih arbitrarnosti u postupanju Povjerenstva”, odgovorili su za 24 sata iz Grada, a pitanje je glasilo zašto nije bilo natječaja. I dalje tvrde da su svi ravnopravni što se vidi da nije točno jer su tvrtke koje će zarađivati na Adventu lokacije dobile prije nego je Povjerenstvo odlučilo da imaju pravo na to. Osim toga, nije istina da Turistička zajednica Grada Zagreba nema ništa s tim poslovima jer se u odgovoru Grada navodi da je Turistička zajednica zadužena za organizaciju i postavljanje 45 kućica na Zrinjevcu kao i 19 ugostiteljskih kućica, klizalište na Tomislavcu i četiriju staklenih trgovačkih paviljona. No, neće Turistička zajednica prodavati kuhano vino i suvenire nego su to jednostavno prepustili privatnim tvrtkama. Riječ je o “kraljevima” ovogodišnjeg i lanjskog Adventa, tvrtkama Katapult event i Katapult koncept. I da, oni zakup Gradu ne moraju platiti.