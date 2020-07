BANDIĆ JE SEDLARU DAO 242.000 KN DA SNIMI FILMIĆ O POTRESU: I to nije sve, kadrove razrušene metropole HTZ će koristiti u promotivne svrhe

‘Osim Grada, u cijelu priču uključila se i Turistička zajednica koja će, vjerovali ili ne, kadrove razrušenog Zagreba koristiti ‘u promotivne turističke svrhe’, na radost svih njegovih građana u čijim stanovima ove zime neće biti grijanja’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dao je redatelju Jakovu Sedlaru 242.000 kuna za snimanje dokumentarnog filma o potresu u Zagrebu, tvrdi se na Facebook stranici “Strah od slobode”. Točnije, prema njihovim navodima, novac za snimanje filma dobila je Sedlarova tvrtka Oluja.

Na stranici su citirali ono što stoji u obrazloženju Grada Zagreba od 22. srpnja 2020. gdje se kaže “da će filmom biti obuhvaćeni ključni kadrovi Zagreba prije potresa, sa svim detaljima i ljepotama koje je Zagreb nudio, kao i kadrovi potresa koji je Zagreb vratio tragično unatrag”.

Tragedija kao turistička promocija?

“Osim Grada, u cijelu priču uključila se i Turistička zajednica koja će, vjerovali ili ne, kadrove razrušenog Zagreba koristiti ‘u promotivne turističke svrhe’, na radost svih njegovih građana u čijim stanovima ove zime neće biti grijanja. Još ne znamo hoće li režiser kao svoj umjetnički izričaj odabrati patetičan prikaz stradanja hrvatskog naroda u iskonskoj kataklizmi, ili možda revizionistički pristup kakav je povremeno koristio u svojim uracima, pa u filmu prikazati da potresa zapravo nije ni bilo”, stoji u objavi “Straha od slobode”.

Spominje se i to da Sedlar za sebe govori da pošteno zarađuje na tržištu, no da se svako malo pokaže kako su njegovi projekti financirani i javnim novcem. Istra stranica navodi da su nedavno otkrili kako je zagrebačko Sveučilište za film “Hrvatske sportske legende” Jakovu Sedlaru isplatilo gotovo 275.000 kuna. Prema dostupnim podacima, još navode, vidljivo je da je Grad Zagreb više puta Sedlaru davao sredstva. Posljednji put Sedlar je novac od Grada dobio u listopadu 2019. za film “Monsignor” i to u iznosu od 100.000 kuna.

“Sasvim dobar rezultat za autora čija djela filmski kritičari nazivaju ‘krunskim škovacama hrvatskog filmskog Jakuševca'”, komentirali su na kraju iz “Straha od slobode”.