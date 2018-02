BANDIĆ JE SAD KAO BIJESAN JER JE NJEGOVA VEĆINA PONIZILA POSTAVU ČUVENE PREDSTAVE: ‘Ta odluka je glupa i neozbiljna’

Najavio je da će već danas s pročelnikom Gradskog ureda za kulturu Tedijem Lušetićem pozvati tim predstave i riješiti problem.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ustvrdio je u srijedu da je odluka, koju je nedavno potvrdila zagrebačka Gradska skupština, da se umjetničkom timu predstave “Stilske vježbe” umjesto predloženih 150.000 kuna nagrade za osobit doprinos hrvatskoj kulturi, dodijeli tek 10.000 kuna – glupa, neozbiljna i neodgovorna te je najavio da će pozvati tim kod sebe u ured kako bi riješili problem.

“To morate pitati predsjednika Skupštine. Ja sam mislio da je netko od mojih pročelnika napravio takvu glupost. Nije od mene išao dopis, nisam o tome odlučivao. To je glupo, neozbiljno i neodgovorno, bez obzira tko je to napravio. Ne razumijem zašto to nije išlo preko Gradskog ureda za kulturu i gradonačelnika, pa bi dobili adekvatnu podršku i potporu za svoj rad”, rekao je Bandić na novinarski upit da prokomentira odluku, koju su mnogi ocijenili ponižavajućom za velike umjetnike kao što su Pero Kvrgić, Lela Margitić, Tonko Maroević i pokojni Tomislav Radić.



“Iskompenzirat ću tu priču da osvjetlamo obraz Skupštini i tu ljagu što prije skinemo s dnevnog reda. To su zaštitni znakovi zagrebačke i hrvatske kulture”, poručio je Bandić koji je na konferenciji za novinare Stranke rada i solidarnosti predstavljao rješenja za otpis dugova blokiranim građanima.