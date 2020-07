BANDIĆ JE OTPISAN? Samozvani ‘tata Zagreba’ je doživio potop, ali ima veliki adut: ‘Ako mu se krenu osvećivati, počet će otpuštati’

Prva prilika da se obračunaju s Bandićem bit će proračun krajem ove godine, no čak i ako ga sruše, izbori će biti svega dva mjeseca ranije, a i onda samo za Skupštinu

Uz SDP, najveći gubitnik izbora je svakako Milan Bandić. Mandatima nije bio niti blizu i prema rezultatima Državnog izbornog povjerenstva nakon obrađenih 99,54 posto biračkih mjesta, u prvoj jedinici njegova je stranka dobila svega 1,01 posto glasova, a od njih je bolji bio čak i Živi zid.

U drugoj izbornoj jedinici, gdje su njegove utvrde Dubrava i Sesvete, stranka mu je osvojila 2,24 posto glasova te su od nje bolji rezultat postigli ponovno Živi zid, ali i nezavisni Željko Lacković, Bandić je kao nositelj liste skupio mizernih 1789 preferencijalnih glasova.

KRAJ MILANA BANDIĆA: Stranka bez mandata, a mizeran broj glasova koji je on sam osvojio pokazuje da mu je i Zagreb okrenuo leđa

O potopu u Zagrebu ne želi govoriti

Dok je Bernardić već u izbornoj noći najavio, a idući dan nakon sastanka predsjedništva stranke i podnio ostavku, Milanu Bandiću tako nešto ne pada na pamet.

“Dok god radimo u Zagrebu svoj posao pošteno, korektno i nosimo teret odgovornosti dvije krize – Covid i potres, ne možemo na nacionalnom planu zabilježiti neki značajan rezulta”, komentirao je Bandić rezultate, a pitanje o tome kako je i u zagrebačkim jedinicama prošao katastrofalno jednostavno je izignorirao. “Vidimo se ujutro u 7 sati na Domovinskom mostu”, poručio je gradonačelnik koji je svojedbno za sebe rekao da je tata od grada.

BANDIĆ OSTAO BEZ MANDATA I ZNA KRIVCA; Kaže da nemaju značajan rezultat na nacionalnom planu zbog dvije stvari

‘Bit će tu svega na lokalnim izborima’

No pitanje je koliko će ga još Zagrepčani gledati. “Nikad ne reci nikad, ali ovo je možda najniža točka ikad u svim godinama Bandićeve političke karijere i mislim da je bitka za novog gradonačelnika Zagreba krenula već s prvim prosvjedom kod raspuštanja Sabora”, rekao je za RTL analitičar Krešimir Macan. „”Prvi put nije prošao u svojoj utvrdi u Sesvetama i Dubravi, zamjenio ga je Nino Raspudić – bit će tu svega na sljedećim lokalnim izborima”, ističe.

Rezultati parlamentarnih izbora teško se mogu jednostavno preslikati na lokalne, no da Bandić vjerojatno broji zadnje mjesece na čelu Zagreba smatra i politički ekonomist Vuk Vuković koji detaljno prati lokalnu politiku.

„Po prvi puta se javlja jasna alternativa“, ističe te ilustrira kako je Tomislav Tomašević iz Možemo! u Zagrebu uzeo 20.000 glasova preferencijalno., što je više od Bandića, Davora Bernardića, te Gordana Marasa, koji bi eventualno mogao biti SDP-ov kandidat za gradonačelnika, zajedno.

‘Ako mu se krenu osvećivati, on će dijeliti otkaze’

Ipak, ističe kako stari nisu toliko jednostavne, jer u Zagrebu „vojska ljudi ovisi u Bandiću“.

“On nikad u prvom krugu ne dobije manje od 100.000 glasova, to treba imati na umu, ali se njega u drugom krugu svakako može srušiti. Lokalni izbori jesu malo drukčija situacija, ali on je već tu opasno nagrižen. Vidi se da je i lošijeg zdravlja tako da mu to utječe na izbore”, kazao je Vuković.

Niti u izborima za Skupštinu njegovu stranku ne treba tako lako otpisati jer je okupio snažnu koaliciju.

“On hrpu njihovih ljudi zaposlio po gradu i po Holdingu. Stoga će to teško ići jer ako će se oni njemu ići osvećivati, on će njihovim ljudima davati otkaze”, jasan je Vuković.

Dodaje i kako bi oporba mogla isprovocirati prijevremene izbore, osobito ako HDZ okrene leđa Bandiću tako da krajem ove godine sruše njegov proračun, no pitanje je koliko se to isplati.

“Ako ga sruše tada, izbori će biti u ožujku, što se, vjerujem, nikome ne isplati jer je to dva mjeseca prije regularnih izbora”, zaključuje Vuković.