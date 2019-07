BRKIĆU KRENULO NIZBRDO: Bandić ga izbacio iz još jednog lokala, nije plaćao najamnine po nekoliko mjeseci

Na primjeru Ilice i Paromlinske vidi se da Brkić nije plaćao najamnine po nekoliko mjeseci

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odlučio je izbaciti Jozu Brkića iz još jednog gradskog lokala, a odluku koju je potpisao otkriva da je samo za taj lokal stariji brat Milijana Brkića ostao dužan skoro 43.000 kuna za najamninu i ostale komunalije, pišu 24 sata.

Prema tome Brkić nije plaćao zakup skoro 10 mjeseci, a niti je prostor priveo svrsi. Radi o prostoru u Ilici 36 gdje je trebala biti brijačnica Feš i Nobl, a u zakupu je od ožujka 2018. godine.

Bez sankcija?

“Očevidom provedenim 01.04.2019. utvrđeno je da je zakupnik započeo s adaptacijom predmetnog prostora, međutim isti i dalje nije priveden namjeni, niti se u istom obavlja ugovorena djelatnost”, stoji u obrazloženju odluke.

Naime, iako je Brkić upozoravan nekoliko puta da prostor treba urediti, to nije napravljeno. Njegove tvrtke su u zadnjih godinu i pol zakupile 41 državni i gradski prostor u središtu Zagreba, šest ih je vratio jer u njima nije pokrenuo posao. Ostali prostori su zapušteni, a tamo gdje je Brkić i pokrenuo poslove, prodao je udjele u tvrtkama i tako izbjegao zakonsku zabranu podzakupa.

Na primjeru Ilice i Paromlinske, vidi se da Brkić nije plaćao najamnine po nekoliko mjeseci, a sve do prošlog mjeseca to je prolazilo bez ikakvih sankcija, piše 24sata. On s druge strane tvrdi kako prostore nije uredio jer su u veoma derutnom stanju, a oko dugova se nije očitovao.

