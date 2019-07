BANDIĆ ISTRESAO NOVO OBEĆANJE ZA JAKUŠEVAC, OPORBENJAK GA POKLOPIO: ‘Profit ostvaruju njegovi kumovi i prijatelji’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić s ugašenog požarišta na Jakuševcu najavio je da će zagrebačko odlagalište otpada biti sanirano u tri godine, dok zastupnik Renato Petek upozorava kako je sve posljedica Bandićevih propusta i nedjelovanja

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je posjetio reciklažno dvorište na Jakuševcu koje je izgorjelo u sinoćnjem požaru. Najavio je kako će sanacija cijelog odlagališta biti gotova u iduće tri godine. Krivca za to što sanacija nije već obavljena vidi u bivšim Vladama. Pohvalio je napore vatrogasaca.

“Drago mi je da se nikome nije ništa dogodilo i da nije došlo do ugroze ljudi i da su vatrogasci u 18 sati pokazali da su najbolje opremljeni ljudi i Hrvatskoj i dokazali da imamo najbolje ljude i tehniku. Pokazali smo ponovno da smo na visini zadatka. Svi su bili zabrinuti za zdravlje ljudi, ali zdravlje ljudi je u redu i to je najvažnije. Hvala Bogu da više ne dimi i da nikome nije ništa. O uzroku i povodu i posljedicama ćemo kasnije”, rekao je Bandić.

Želi riješiti gospodarenje otpadom

Naglasio je kako je Zagreb prvi sanirao deponij na Jakuševcu, koji je udaljen samo 500 metara od opožarenog reciklažnog dvorišta, a kaže kako želi riješiti cjelokupno gospodarenje otpada u Zagrebu.

“Konačno je došlo vrijeme da riješimo treću komponentu – mehaničko biološku obradu i kompostanu. Da sam imao s kime razgovarati u Vladi i u kontinuitetu dva mandata ja bih to odavno riješio. Sjećate li se Mirele Holy, ona je obećala sa mnom da ćemo riješiti to prije dvanaest godina, pa je odlepršala, pa je došao Zmajlović pa drugi. Resorno ministarstvo je dalo zadaću da se napravi regionalni centar za gospodarenje otpadom, to je ta treća komponenta. Nije bilo ozbiljnog sugovornika. Ja trajem 20 godina, a oni listopadno. Hvala Bogu da sad imam dovojno ruku u Saboru da mogu neke stvari odraditi”, rekao je Bandić i dodao kako će rješenje za Jakuševec biti u naredne tri godine.

Na pitanje novinara N1 zbog čega se nije ranije započelo saniranje Jakuševca, Bandić se poslužio primjerom filma Kum i rekao kako on ne može to napraviti bez potpore Vlade. Svoje mandate je usporedio s djecom, pa je rekao kako ih je napravio šestero, a napravit će i sedmo.

Druga strana priče

S druge strane oporbeni zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek, u svome priopćenju upozorava kako gradonačelnik Milan Bandić “dugogodišnjim nedjelovanjem i propustima oko gospodarenja otpadom ugrožava stanovnike Zagreba”. Požar na Jakuševcu navodi kao primjer za to i tvrdi da građanima, osim poskupljenja, prijeti i zagađenje. U svemu vidi interese pojedinaca.

“Profit s frakcijama otpada ostvaruju samo njegovi kumovi i prijatelji, a građanima osim skorašnjeg poskupljenja prijetilo i zagađenje zraka”, ističe Petek.

Zamjera gradskim vlastima što nisu s javnošću komunicirale točne informacije, jer, kaže, nije gorjelo reciklažno dvorište, nego plato na kojem Čistoća razvrstava glomazni otpad. Tako da su “osim namještaja gorjeli i madraci, tepisi, tapisoni i sve ostalo što građani odlažu u glomazni otpad”.

Upozorava i kako je gašenje požara proteklo u problemima za vatrogasce, jer su vodu dobivali cisternama Vodoopskrbe te da nema hidrantske mreže zaštite od požara, za koju su, ističe, građani uplatili 60 milijuna kuna privatnim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Dodaje i kako je sami plato bio pretrpan glomaznim otpadom te da je netko natjerao tvrtku ZGOS, koja njime upravlja, da primi tolike količine otpada.

Ucjenjivanje privatnih tvrtki

“Prošle su godine građani zbog nemara Holdinga i zbog nereguliranih odnosa s tvrtkom gospodina Pripuza bili izloženi ugrozi jer se nisu praznili kontejneri s otpadnom plastikom. Čistoća nije imala više kapaciteta s privremenim skladištem, a Pripuzova tvrtka nije željela preuzimati isti po starim cijenama. Sada se dogodilo isto, samo s glomaznim otpadom. Plato služi za sortiranje otpada, a potom se isti odvozi po ugovoru o zbrinjavanju glomaznog otpada s jednom o tvrtki iz grupacije Petra Pripuza za što smo po toni plaćali 660 kuna. Nedavno potpisan ugovor je navodno s iznosom od 1320 kn po toni”, upozorava Petek te dodaje kako je Bandić stvorio sustav privatnih tvrtki, dovoljno jakih da ga mogu ucjenjivati oko cijena.

Petek vidi i krivicu Holdinga, zbog kašnjenja s natječajem za odvoz i zbirnjavanje glomaznog otpada, a navodi i kako je na njima odgovornost za skladištenje.

“Čistoća nema adekvatna skladišta za privremeno korištenje, dok Robni terminali na Žitnjaku idealne prostore, uz to i s potrebnim dozvolama, iznajmljuju. Odgovornost je i na Bandiću jer u Holdingu ionako ništa ne rade na svoju ruku”, zaključio je Petek.

