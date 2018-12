BANDIĆ IMA NOVI PRIJEDLOG ZA PLENKOVIĆEVU VLADU: Prošao mu je onaj o udžbenicima, hoće li i ovaj?

Bandić namjerava predložiti Plenkovićevoj Vladi da status majke odgojiteljice bude priznat u cijeloj Hrvatskoj

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je najavio da ima novi prijedlog za Plenkovićevu Vladu, nakon što je prošao njegov prijedlog o besplatnim udžbenicima, izvještava Nova TV. Bandić će, naime, predložiti da status majke odgojiteljice bude priznat u cijeloj Hrvatskoj.

U Zagrebu nezaposlene majke koje su dosad zatražile taj status, dobivaju 65 posto prosječne bruto plaće u Gradu Zagrebu.

Država počiva na tri stupa

“Nama je trebalo 12 godina u Zagrebu da obrnemo trend više rođenih nego umrlih i sada to godinu i pol demonstriramo. Ako u Hrvatskoj to krenemo od iduće godine, a vjerujem da hoćemo, jer ću sve svoje saborske snage i snagu u Saboru iskoristiti da u tome uspijemo, trebat će nam 8 do 10 godina da taj trend obrnemo.

Svaki živi organizam, pa i država, počiva na tri stupa. To su ljudi, to je demografija, obrazovanje, rad i zapošljavanje”, smatra gradonačelnik Bandić.