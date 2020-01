BANDIĆ I TIP KOJI GA GONI JEDAN DO DRUGOG: ‘Ako je tako poslušan prema protokolu, zamislite onda kakav je prema Plenkoviću’

USKOK-ov optuženik Bandić i glavni državni odvjetnik Jelenić sjedili su jedan do drugoga u HNK na koncertu povodom početka predsjedanja Hrvatske EU-om, a taj je događaj za Net.hr prokomentirala odvjetnica i političarka Dalija Orešković

U četvrtak navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je svečani koncert povodom početka predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Na gala-koncertu okupila se gotovo sva briselska i ovdašnja politička krema. U takvim prigodama pozornost obično privuče neki naizgled marginalan detalj, a sinoć nije nedostajalo takvih.

Naime, u jednoj od svečanih loža u HNK zajedno su sjedili zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić. U tom, čini se, protokolarnom smještanju Bandića i Jelenića u istu ložu vonj skandala širi činjenica da je Bandić, uza svoju funkciju, višestruki USKOK-ov optuženik, odnosno osoba pod istragom tijela kojemu je, kao dijelu DORH-a, nadređen Jelenić.

‘Jelenić poslušan prema protokolu i vlasti’

Pitanja koja se pritom neminovno nameću – je li protokol slučajno “spojio” Bandića i Jelenića, je li to bio pokušaj “podvale” jednomu i(li) drugomu te zašto glavni državni odvjetnik radi digniteta dužnosti koju obnaša nije otišao iz lože vidjevši pored koga su ga smjestili – postavili smo odvjetnici i predsjednici stranke Start Daliji Orešković, bivšoj predsjednici saborskog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

“Objektivno govoreći, tih par sati koje su Bandić i Jelenić proveli u istoj loži ne može puno više naštetiti narušenom povjerenju u pravosuđe u odnosu na nekoliko propuštenih godina u kojima se, u odnosu na korupcijske slučajeve Milana Bandića, nije napravio nikakav pomak. To prije svega ruši povjerenje građana u pravosuđe i u institucije. Što se tiče samog jučerašnjeg događaja, naš glavni državni odvjetnik dao je novu dimenziju onoj latinskoj uzrečici “Nomen est omen” (“Ime je znamen”, kada nečije ime opisuje njegovu osobinu) jer ne možemo imati učinkovitu borbu protiv korupcije ako nam je glavni državi odvjetnik Jelenić plašljiv kao jelen. On je jučer pokazao da je poslušan i fin čak i prema protokolu, a kamoli prema vlasti”, kazala je Orešković.

Čak i ako se dogodio protokolarni gaf prilikom određivanja raspored sjedenja u ložama, Orešković smatra da je Jelenić trebao iskazati čvrst stav i odbiti sjesti u tu ložu.

“Time bi poslao poruku vlasti koliko drži sam do sebe, a onda i koliko drži do toga kakva će biti percepcija javnosti o njegovoj ulozi u ovom društvu. Bilo bi naivno misliti da se na tom koncertu Bandić uspio uplitati i nešto isposlovati oko svojih kaznenih postupaka. Ali, glavni državni odvjetnik trebao je pokazati da ima stav koji ima veću vrijednost od broja cipela koje nosi. Nije tu stvar protokola, već što je Jelenić ispao plašljiv kao jelen. Ispada da su ga nižerangirani službenici iz protokola za uho doveli do te lože i rekli mu ‘daj tu sjedi’ na što je on pristao. Ako je tako poslušan prema protokolu, kako ne bi bio prema Plenkoviću”, kazala je Orešković.

‘Ovo s Jelenićem je šlag na tortu, a imamo i trešnjicu na šlag…’

Orešković podsjeća da je Jelenić, prije nego što je imenovan glavnim državnim odvjetnikom, bio predstavnik Hrvatske u GRECO-u. GRECO ili Skupina država protiv korupcije (Group of States Against Corruption) središnje je europsko antikorucijsko tijelo koje je 1999. godine osnovalo Vijeće Europe, a na čelu mu je Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

“U izvještaju GRECO-a iz 2014. godine među preporukama koje su dane Hrvatskoj bila je i ona da se promisli o načinu izbora glavnog državnog odvjetnika. Kod nas ga, naime, bira Sabor, što znači da je politički ovisan i da ga vlast drži u šaci. Također su nam iz GRECO-a poručili i da način izbora glavnog suca Vrhovnog suda (na prijedlog predsjednika Republike bira ga Sabor) nije dobar. A jučer, eto, glavni državni odvjetnik sjedi pored Bandića”, oštro je ustvrdila Orešković.

“Ali, to nije sve”, dodala je Orešković kazavši da “ako je ovo s Jelenićem i Bandićem bio šlag na tortu, onda imamo i trešnjicu na taj šlag.”

Nju je zapanjio još jedan sinoćnji prizor u HNK, ali u drugoj loži.

“Tamo je s jedne strane sjedila Vesna Pusić, s druge Joško Klisović, a između njih lijepo se smiješio Tomislav Saucha. Pitam se je li Saucha sada pozicija ili opozicija ili dupla pozicija? Kolinda Grabar Kitarović izgubila je izbore jer se naslikavala s Bandićem i time slala poruku da on ima političku zaštitu. A što onda znači slika Joška Klisovića, vjenčanog kuma i bliskog suradnika novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, pored Sauche, bivšeg šefa Milanovićeva ureda dok je ovaj bio premijer. Taj koncert jučer bio je na razini sviranja orkestra na Titaniku koji tone”, zaključila je Orešković.

Saborski zastupnik Saucha je, podsjetimo, optužen da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Milanovića, skupa sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko, krivotvorio putne naloge i oštetio državni proračun za pozamašnu svotu. Kada je počela USKOK-ova istraga protiv njega, Saucha je napustio SDP te kao nezavisni zastupnik u ključnim trenucima osiguravao parlamentarnu većinu vladajućem HDZ-u.

Jelenić: ‘To je bila primjerena reakcija’

Državno odvjetništvo priopćilo je, javlja Dnevnik.hr, da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio organizatorima svoj dolazak i organizator je, slijedom toga, mogao napraviti raspored sjedenja kojim se neće dovoditi u sumnju samostalnost i nepristranost Glavnog državnog odvjetnika i državnog odvjetništva u cjelini.

”Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske smatra kako je ostanak u loži prema dodijeljenom mu rasporedu protokola, a s kojim prethodno nije bio upoznat, bila primjerena reakcija na događanju tako visokog međunarodnog ranga, ali je kao reakciju na neprimjeren raspored sjedenja uputio danas Vladi Republike Hrvatske pismo u kojem je, s obzirom na to da se radilo o osobi protiv koje državno odvjetništvo vodi kaznene postupke, izrazio negodovanje načinom na koji je bio uređen raspored sjedenja na navedenom događanju, čime je mogla biti pobuđena sumnja javnosti u samostalnost i nepristranost Glavnog državnog odvjetnika i državnog odvjetništva u cjelini”, priopćili su.

Istodobno Jelenić naglašava da njegovo sjedenje u neposrednoj blizini drugog uzvanika protiv kojeg se vodi kazneni postupak, na događanju ovakvog karaktera u službene svrhe, ni na koji način ne utječe na postupanje državnog odvjetništva u određenom predmetu koje je, naglašavaju, propisano i vođeno isključivo odredbama relevantnih zakona.

