BANDIĆ I SKUPŠTINARI ODBILI OPORBU: Grad će moći donositi jednostrane odluke o zatvaranju Hipodroma

Skupštinari su odbili oporbeni prijedlog o odbijanju odluka kojima bi došlo do zatvaranja Hipodroma

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u srijedu su odbili oporbeni prijedlog da se na sjednici prihvati zaključak kojim se Gradska skupština protivi svakoj jednostranoj odluci Grada Zagreba koja bi dovela do zatvaranja Hipodroma. Za taj prijedlog klubova SDP-a i “Naprijed Hrvatska!-Progresivni savez” glasovalo je 15 zastupnika, a 25 je bilo protiv. Matej Mišić (SDP) predložio je da zagrebačka Gradska skupština prihvati zaključak kojim se protivi svakoj jednostranoj odluci Grada Zagreba koja bi dovela do zatvaranja Hipodroma i posljedično do uništenju konjičkog sporta u Gradu Zagrebu suprotno važećim odredbama Zakona o sportu.

Od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića tražili su da se u roku od mjesec dana očituje o namjeri Grada Zagreba da sa korisnicima konja na Hipodromu raskine sve trenutno važeće ugovore najkasnije do 1. prosinca 2019. Mišić je rekao i da je više od 14.000 građana potpisalo peticiju protiv zatvaranja Hipodroma.

Uništenje Hipodroma

Gradonačelnik Bandić rekao je da “nema većeg konja i čovjeka koji više voli konja od njega”. Komentirajući prijedlog zaključka o namjeri uništenja Hipodroma upitao se gdje predlagatelji nađu sve te izraze poput – uništenje Hipodroma. “Zar bi se trebali izjašnjavati tko je za, a tko protiv uništenja Hipodroma? To je apsurd”, dodao je.

Naveo je kako je sa svim predstavnicima konjičkih udruga i predsjednikom Hrvatskog konjičkog saveza Mladenom Brezićem održan sastanak i potpisani ugovori po kojima nitko neće otići s Hipodroma dok se ne osigura alternativna i adekvatna lokacija za sve klubove i konjički sport u Gradu Zagrebu. Bandić je rekao da na Hipodromu štiti gradsku imovinu jer, kako je rekao, ne može netko imati konja kao ljubimca u gradskoj štali i ne plaćati pa onda još i uvjetovati Gradu Zagrebu.

“Vi podupirete tamo njih 87 koji dvije godine nisu potpisali ugovore i stoje u štalama besplatno. Grad Zagreb gubi četiri milijuna kuna godišnje. Jeste li vi svjesni toga? Tu je problem”, rekao je Bandić predlagateljima.

Grad dobiva sanatorij

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su većinom glasova podržali raspisivanje natječaja za kupnju nekretnine za smještaj teško bolesnih i umirućih osoba na području Grada Zagreba. Pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Damir Lasić rekao je kako se poziv za iskazivanje interesa radi kupnje nekretnine za smještaj teško bolesnih i umirućih osoba odnosi na kupnju objekta na zapadnom dijelu grada. Sukladno financijskim mogućnostima u budućem razdoblju takva nekretnina kupila bi se i na istočnom dijelu grada.

Taj objekt, pojasnio je Lasić, trebao bi imati oko šest tisuća četvornih metara zatvorene površine (nadzemno i podzemno), s palijativnom skrbi za 50 korisnika. Zastupnici su nakon šest točaka, od njih 34, na prijedlog predsjednika Gradske skupštine Drage Prgometa odlučili prekinuti sjednicu. Sjednica se nastavlja u četvrtak u 8 sati.

