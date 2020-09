BANDIĆ I NE POMIŠLJA NA POVLAČENJE: Napušta ga dvoje najbližih suradnika, a ipak se sprema za lokalne izbore

‘Polako se povlače. Nisu ništa zamjerili, jednostavno im je pomalo već dosta. I razumljivo je to, nakon toliko godina, svima treba odmor’, kažu ljudi u Gradskoj upravi bliski Bandiću

Iako se smatra odavno politički “mrtvim” i potrošenim, Milan Bandić, čini se, ne pomišlja na to da na lokalnim izborima u proljeće iduće godine krene u bitku za sedmi uzastopni mandat gradonačelnika Zagreba. No, kako piše Mateja Šobak u Večernjem listu, to bi se moglo dogoditi u ponešto drukčijim okolnostima jer je Bandićeva “stara garda”, njegovi dugogodišnji bliski suradnici, odlučila da se više neće pretjerano miješati.

“Polako se povlače. Nisu ništa zamjerili, jednostavno im je pomalo već dosta. I razumljivo je to, nakon toliko godina, svima treba odmor”, kazali su za Večernji list u Gradskoj upravi.

Odlaze Kalinić, Kojić, Pavičić Vukičević…

Naime, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić već je ranije rekao da mu je ovo zadnji mandat, bivši gradski pročelnik za financije Slavko Kojić odlučio je da od sljedeće godine više neće biti u Skupštini, a dogradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević seli u inozemstvo. Njih troje su uz Bandića bili od samog početka. Bandiću od najbližih suradnika preostaju pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić, predstojnik njegovog Ureda Miro Laco i pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić.

“Ljudi su to čiji savjeti njemu puno znače, iako često ne želi to ni sam priznati. Nije sporno da će oni “uskočiti” bude li potrebno, ali ljudi s kojima se sad radi možda nisu za gradonačelnika najbolje rješenje”, kazali su neslužbeno Večernjem listu u Gradskoj upravi.

Govori se da bi Bandićevu iduću kampanju mogao voditi dizajner Boris Malešević, koji je donio pobjedu Andreju Plenkoviću na parlamentarnim izborima 2016. godine, a onda i Zoranu Milanoviću na predsjedničkima. On, pak, kaže da se oko toga ništa nisu dogovorili i cda ne zna hoće li uopće o tome pregovarati.

‘Moramo nekako privući i mlade birače’

Iz krugova bliskih Bandiću doznaje se da će on svoju kampanju više nego ranije usmjeriti na društvene mreže.

“Moramo nekako privući i mlade birače, već smo počeli s videima s terena, koje dodajemo standardnim fotografijama. Nije to problem jer uz broj terena koje gradonačelnik ima svakog dana neće biti teško”, kazali su za Večernji list neki “bandićevci”.

Politički analitičari smatraju, međutim, da Bandić više nama velikih šansi.

“On je sad već ‘beyond repair’. Njemu je toliko sad već uništena reputacija i ugled da se to ne može pokriti nikakvim alatima. Puno se stvari već dogodilo, i ne govorim tu samo o njegovim kaznenim postupcima nego i o načinu na koji se ponio nakon potresa, primjerice, kad ga Zagrepčani nigdje nisu mogli vidjeti”, kaže politička analitičarka Ankica Mamić.

‘U posljednje vrijeme postao je hodajuća sramota’

Sociolog Dragan Bagić smatra da “nikad ništa nije nemoguće, pa ni to da Bandić dobije još jedne izbore” te das će sev ovisiti o tome tko će mu biti protukandidati te koliko će ih biti. Politički analitičar Davor Gjenero tvrdi, pak, da će “dobar kandidat izbore dobiti i bez posebnog stratega”.

“To je Bandić prije i mogao, ali postao je u posljednje vrijeme hodajuća sramota, izgubio je povjerenje ljudi i svaki posao u koji ulazi otvara pitanje korupcije i pogodovanja. Tako se ne može”, kazao je Gjenero za Večernji dodajući da je Bandić sada “okružen tajnicama koje nisu u stanju osmisliti javne politike i okružen ljudima bez znanja i struke”.

Politički analitičar Žarko Puhovski misli da je “Bandićevim dečkima i curama već dosta života u sjeni”.

“Ne žele više biti ‘mali od kužine’, a zasitili su se već gradske politike, kao i veselja da budu u političkoj igri, što mislim da je Kaliniću bilo zgodno. Bandić treba okrenuti retoriku i ponašati se kao kandidat, a ne kao gradonačelnik. Trebao bi se okaniti onog “bez mene ne ide” i priznati da je neke stvari nije možda dobro radio, a onda istaknuti da se vjerojatno, s obzirom na kompliciranost i težinu posla, nitko ne bi snašao kao on”, kazao je Puhovski.

