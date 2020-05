BANDIĆ I BUTKOVIĆ NA DAN GRADA ZAGREBA SVEČANO OTVORILI ROTOR: Odmah su najavili i nove infrastrukturne projekte

Iako je još ranije pušten u promet, zagrebački gradonačelnik i ministar mora, prometa i infrastrukture danas su svečano otvorili remetinečki rotor u čiju je rekonstrukciju uloženo 331,6 milijuna kuna

Na Dan grada Zagreba, 31. svibnja, u nedjelju je i svečano otvoren rotor Remetinec, veliki i važan infrastrukturni projekt čija je ukupna vrijednost oko 331,6 milijuna kuna, od čega je s gotovo 273 milijuna kuna sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na svečanosti je bio i izaslanik predsjednika Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Voditelj projekta rotora Remetinec Goran Radić istaknuo je da je danas svečano otvorenje rotora koji je već ranije otvoren za promet. Podsjetio je da su rotor otvarali u dvije faze. “Prvo smo ga otvorili 23. siječnja kad smo otvorili promet na rotoru, a onda smo od 23. siječnja pa do 1. travnja dovršili tramvajsku prugu i pustili je prema situaciji, jer je bio potres”, izjavio je novinarima.

700 milijuna kuna za promet u Zagrebu

Ministar Butković istaknuo je kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture preko EU fondova projekt rotora sufinancirao s 85 posto bespovratnih sredstava, u iznosu od 273 milijuna kuna, a ostatak od 48 milijuna kuna je osigurano u državnom proračunu, odnosno kroz njegovo ministarstvo. Ministar je rekao da je prije početka radova na rotoru, ovo bio jedan od najvećih prometnih problema ne samo u Zagrebu, nego i u Hrvatskoj.

“Stoga današnji dan i završetak rotora, jednog velikog i važnog infrastrukturnog projekta u gradu Zagrebu predstavlja sigurno ne simboličan značaj nego bolju funkcionalnost, bolje prometno rješenje i bolji i ugodniji život svima onima koji žive u Zagrebu i koji dolaze u Zagreb”, istaknuo je Butković.

Rekao je da nekoliko mjeseci nakon što je rotor i formalno pušten u promet vjeruje da svi Zagrepčani i svi oni koji dolaze u Zagreb vide da je i protočnost i sigurnost prometa veća, a to su bili i razlozi zbog čega se i išlo u obnovu i rekonstrukciju rotora. Butković kaže da rotor nije jedini projekt gdje Grad Zagreb i Vlada RH surađuju. Istaknuo je da su obnovili tramvajsku infrastrukturu, nabavili nove autobuse. “Oko 700 milijuna kuna u mandatu ove Vlade, zajedno s Gradom Zagrebom, samo kroz resor prometa, uloženo je u grad Zagreb, istaknuo je ministar.

Europski put Hrvatske

Kako je rekao, posebno ga veseli što se u suradnji s Gradom pripremaju novi projekti. “To je nabava novih autobusa, nabava 60 niskopodnih tramvaja, realizacija velikog projekta spoja Sarajevske sa čvorom Jakuševec i onaj najveći i najbitniji projekt – a to je povezivanje sa Zračnom lukom brzom željeznicom. To su projekti od više milijardi kuna koje pripremamo za novo operativno razdoblje za financiranje EU upravo u gradu Zagrebu”, istaknuo je Butković.

Gradonačelnik Bandić podsjetio je kako je prije 19 godina bio u Mainzu, gradu prijatelju Zagreba, na samrtnoj postelji kod Jockela Fuchsa, legendarnog gradonačelnika koji je na toj funkciji bio 27 godina, počasnog konzula Republike Hrvatske i njezinog velikog prijatelja i zagovaratelja neovisnosti, zajedno s Njemačkom. Bandić kaže da mu je Fuchs tada rekao da “Hrvatska nema alternative, osim da se vrati tamo gdje pripada – a to je Europa”.

Bandić je rekao da na to podsjeća “jer 331 i pol milijuna kuna, od toga 273 milijuna kuna iz fonda EU i 59 milijuna kuna iz proračuna RH je upravo taj europski put Hrvatske, bez alternative.” “Ali ima i hrvatski put koji nema alternative – a to je rad, projekti, rezultati projekata, bolji život, solidarnost i zajedništvo. Na ovom primjeru se vidi i taj europski put i hrvatski put jer je to zakon spojenih posuda, to je jedna sinergija pozitivne strasti, interesa i ljubavi”, poručio je Bandić i podsjetio kako će sutra biti 20 godina od kada je najodgovorniji čovjek na čelu Zagreba.