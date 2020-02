BANDIĆ DOBIO SAVJET KAKO PREBRODITI KRIZU: ‘Milane, sada udri po izdajničkom HDZ-u s ljubavnicama i escort damama’

“Ne postoji ništa u ovom gradu što si napravio, a da će se pamtiti, osim možda fontana, a to je Milane moj bijedno i zato razumijem tvoju strast da kreneš rušiti Velesajam”, piše Juričan

Nakon što je jučer u Gradskoj skupštini pao Bandićev GUP, Dario Juričan odlučio je gradonačelniku udijeliti neke savjete kako da prebrodi krizu u kojoj se našao. Kaže kako su ga izdale “pajde iz HDZ-a” te da su to učinili “muški i s leđa”.

U nastavku objave na Facebooku Bandiću savjetuje što mu je činiti:

“Postoji recept kako ćeš ih vratiti na pravi put! Nisu GUP samo amandmani, za koje ti se, budimo iskreni, fućka, GUP je prije svega Manhattan na Savi, jedini projekt do kojeg ti je istinski stalo. Jer onaj ‘ko prvi zapiša Hipodrom, taj ulazi u povijest. Ne postoji ništa u ovom gradu što si napravio, a da će se pamtiti, osim možda fontana, a to je Milane moj bijedno i zato razumijem tvoju strast da kreneš rušiti Velesajam i ubaciš beskrajnu rijeku betona na zelenilo Hipodroma.

Veseli me kako stavljaš svake godine cvijeće na spomenik Veci Holjevcu, a istodobno bi bagerom srušio ono što je taj vizionar gradio. Kakva je to sila u tebi, Milane? Nije bitna sila, znam ja to, Milane, bitan je specijalni paket koji ti je stigao iz Dubaija.

I sada moraš svojim novim pajdama isporučiti traženu robu, nema ti druge! A na putu ti se našle tvoje pajde iz HDZ-a…

Ali lijek postoji. Malo su ošamućeni i ti ćeš ih lako vratiti na pravi put.

Nazvati ćeš u Zagrebački holding uznapredovalu kuhačicu kave Anu Stojić Deban, kojoj će pomoći njena pajdašica Marina Stašević, da naprave popis. Njih dvije, obje krcate diplomama, vrhunski obučene za taj posao, zadužit ćeš da naprave popis svih ljubavnica i eskort dama koje je HDZ posijao po Holdingu. Bit će to popriličan niz imena.

Kad Deban i Stašević dovrše posao, neka svaku od dama obavijeste da je na popisu. I to ti je moj Milane to, dalje samo gledaj kako se panika širi i mirno sazovi gradsku skupštinu – ne boj se, ovog će ti puta proći što god poželiš. Kako si 5.2.2020. izjavio da nemaš ljubavnice ni stanove, ti se Milane, rezaču etiketa, nemaš čega ni sramiti, ni bojati. Pusti da panika u HDZ-u radi za tebe.

I GUP će biti donesen, a tvoje pajde iz Dubaija sretne”, piše Juričan na Facebooku.