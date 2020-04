BANDIĆ DIJELI GRAĐEVINSKI MATERIJAL BEZ PRORAČUNA: Uzima li novac s računa za posebne namjene? ‘Ili kasni ili ima krive mjere’

Oporba je zatražila održavanje sjednice gradske skupštine jer sumnja da se novcem s računa za posebne namjene netransparentno upravlja

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tvrdi da nije čuo jučerašnji prosvjed protiv njegove vladavine metropolom, već se bacio u dijeljenje građevinskog materijala onima čiji su domovi stradali u potresu 22. ožujka. Dok je on u Kučilovini dijelio daske i opeku, mnogi se pitaju po kojem je zakonu ili kriterijima on to uspio izvesti.

Naime, gradski proračun je suspendiran, a njegov rebalans nije izglasan. Na račun za posebne namjene je u mjesec dana uplaćeno više od 16 milijuna kuna, pa je moguće da je nabavka materijala izvedena iz tih sredstava.

“Za svaku donaciju veću od milijun kuna on bi trebao zatražiti suglasnost gradske skupštine. On kasni s brojnim mjerama, ili donosi krive mjere za koje nitko ne zna kako će se one provoditi kao što je ova o dodjeli građevinskog materijala svima kojima treba”, upozorio je gradski zastupnik Renato Petek.

GRAD ZAGREB PONUDIO POMOĆ U OBNOVI ZGRADA: Postavit će punktove s građevinskim materijalom

Odgođena skupština

Osim toga, prošlo je više od mjesec dana od redovne sjednice Gradske skupštine, a ona hitna, koju je nakon potresa zatražila oporba, nikad nije održana. Dok se Bandićevi koalicijski partneri izmotavaju tvrdeći kako “živimo u demokratskom društvu, svatko ima pravo na svoje mišljenje, a mi svoje mišljenje jasno izražavamo na sjednicama gradske skupštine”, oporbenjak Tomislav Tomašević tvrdi kako se to izražavanje mišljenja neće dogoditi 30. travnja, kada je bila predviđena nova sjednica Skupštine.

“Inzistiramo obzirom na brojne probleme s kojima se suočavamo, inzistiramo na fizičkoj skupštini, jer ako Hrvatski sabor može ispuniti uvjete za to, vjerujemo da može i gradska skupština”, komentirao je Tomašević.

ZAGREB OPET LUPAO LONCIMA PROTIV BANDIĆA: ‘Ovo je preozbiljan posao da bi se prepustio njegovim mutnim poslovima’

Novinarska stiska

No, Bandić uvjerava kako će biti sve u redu i u skladu sa zakonima. Usput je u svome stilu bocnuo novinare, naslućujući da ga je ipak iz nekog razloga zasmetalo to pitanje

“Sve ono što treba će na elektronskoj sjednici biti doneseno, od rebalansa do određenih financijskih odluka. Rebalans će biti onda kad bude potrebito, u zakonskom roku. A što se tiče vaše stiske, ja vas nisam pritisnuo da budete tako blizu”, odvratio je Bandić.

Oporba najavljuje kako će u ponedjeljak predstaviti mjere i kontrolne mehanizme za poštenu raspodjelu novca s namjenskog računa, s ciljem uvođenja reda u gradske financije, javlja RTL.