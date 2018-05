BANDIĆ ĆE SE OPET KANDIDIRATI ZA PREDSJEDNIKA? ‘Bit će bitka za svaki glas, sa sto pametnih ljudi bih od Hrvatske mogao napraviti Njemačku’

‘Moguće je da se opet kandidiram na predsjedničkim izborima. Ako se kandidiram, bit će bitka za svaki glas. Ako se ne kandidiram, neće biti predsjednika bez podrške Milana Bandića. A ja ću uvijek raditi ono što od mene traže ljudi.’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u intervjuu za Globus da postoji mogućnost da će se opet kandidirati na predsjedničkim izborima. Taj je potez objasnio time da Hrvatska treba lidera.

‘Neće biti predsjednika bez podrške Milana Bandića’

‘Moguće je da se opet kandidiram na predsjedničkim izborima. Ako se kandidiram, bit će bitka za svaki glas. Ako se ne kandidiram, neće biti predsjednika bez podrške Milana Bandića. A ja ću uvijek raditi ono što od mene traže ljudi. Spreman sam prihvatiti svaku funkciju koju mi građani Republike Hrvatske dodijele na poštenim izborima bilo koje razine’, rekao je Bandić, koji smatra da bi zbog svog velikog iskustva u vođenju Zagreba mogao uspješno voditi i cijelu državu. ‘Zagreb je gotovo 40 posto hrvatskih potencijala. Razlika je u liderima. Lideri se rađaju. No istinski lideri ne boje se širine, otvorenosti i konkurencije. Nakon osamnaest godina posvećenih Zagrebu mogu reći da bih sa sto pametnih ljudi mogao od Hrvatske napraviti Njemačku’, rekao je zagrebački gradonačelnik za Globus.

‘Znam samo jednoga koji bi možda radio bolje od Plenkovića’

Osvrnuo se i na situaciju u vladajućoj koaliciji. Vlada može izdržati pritiske s kojima se suočava, smatra Bandić, no dodaje da nije rješenje svaki petak u Saboru loviti većinu. Očekuje da će se prije ljeta sastati s premijrom kako bi raspravili o strateškim projektima Zagreba. Kaže da unutarstranačka oporba ne može ozbiljnije uzdrmati premijera Plenkovića, a ne vidi puno boljih kandidata za premijera od njega. ‘Znam samo jednoga koji bi to radio možda malo bolje. I to sam ja premijeru rekao. Tko je taj? Neću ga ja imenovati’, kaže Bandić.