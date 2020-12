BANDIĆ BRANI ZAGREBAČKI PRORAČUN ZA IDUĆU GODINU, A O JURIČANU KAŽE: ‘Postoji samo jedan Milan Bandić, ali mene to ne smeta’

Bandić je dodao da su Gredelj kupili za 88 milijuna eura, a da je trenutna radna procjena imovine Gredelja sada 101 milijun eura

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić izjavio je u ponedjeljak kako je gradski proračun za 2021. s obzirom na zdravstvenu i gospodarsku krizu, realan i socijalan te da se gradska imovina planira prodati kako bi grad preživio.

“Mogu sigurno reći da je proračun realnost u kojem se Zagreb i Hrvatska nalazi. 2020. godina na 2021. je godina preživljavanja. Volio bih da je drugačije. Pandemija, potres, poplava, u svakom slučaju upućuju na ozbiljnost da napravimo proračun koji je prije svega realan i socijalan”, rekao je novinarima gradonačelnik Bandić.

Dodao je i da su stavke u proračunu vezane uz zdravstveni sustav i obnovu grada te neće imati ograničenja i bit će posebno apostrofirane.

“Što se tiče oporbe i prozivanja da je proračun predizboran, moj odgovor je da nije post-izboran, a još manje predizboran. Mi ni jednu mjeru nismo građanima Zagreba uskratili. Mi smo založili gradsku imovinu da bi preživjeli kod institucija kapitala, odnosno banaka. To je jedini način da premostimo ovo vrijeme. Nažalost sada kada su se crni oblaci nadvili moramo tu imovinu založiti da bi preživjeli, da nismo to učinili ne bi preživjeli. Nisam ponosan na to, nego to jednostavno konstatiram”, naglasio je Bandić.

‘Nadljudskim naporima smo to skrpali’

Ocijenio je da su njegovi suradnici “nadljudskim naporima i financijskom gimnastikom skrpali proračun da grad preživi”.

Pročelnica za financije Grada Zagreba Daniela Juroš Pečnik odgovorila je na pitanje što će biti s Gradskom knjižnicom koja se planirala izgraditi na zermljištu Paromlina.

“Grad se, s obzirom na smanjene prihode i socijalnu krizu, odlučio na prodaju dijela svoje imovine. Ovo je prodaja manjeg dijela imovine, navedeni jesu objekti koje grad potencijalno može prodati. Knjižnica na Paromlinu se prostire na samo jednom dijelu zemljišta, postoje i ostali dijelovi koji se mogu prodati. Također procjena Gredelja je veća nego što smo prvotno mislili da će biti”, objasnila je Juroš Pečnik.

Bandić je dodao da su Gredelj kupili za 88 milijuna eura, a da je trenutna radna procjena imovine Gredelja sada 101 milijun eura.

Na pitanje o povećavanju troškova zagrebačke žičare, Bandić je kazao kako tržište određuje cijenu žičare te da taj proces nije amaterski dogovarao.

“Nemojte raditi od žičare bauka. Radi se o tome da je žičara gotova i treba nešto naći. Najlakše je reći Bandić je precijenio žičaru 100 milijuna kuna i to ponavljati. Bandić nema veze s cijenom žičare niti bilo tko od mojih kolega”, ustvrdio je Bandić.

Troškovi rasvjete Adventa

Na pitanje o troškovima rasvjete Adventa, Bandić je kazao da, s obzirom na uvjete, jedino što je ostalo od Adventa će biti rasvjeta.

“Ostalo nam je jedino da osvijetlimo grad, da malo optimizma ulijemo ljudima u glavu. Ovaj Advent je Advent svijetla i obitelji. Dobit ćete točno od ureda koliko je potrošeno ukupno prošle godine za rasvjetu Adventa, a koliko ove”, najavio je Bandić.

Redatelj Dario Juričan danas je obajvio kako je Upravni sud presudio da nema ništa sporno u korištenju imena Milan Bandić, a gradonačelnik je na to kazao da postoji “samo jedan Milan Bandić” te da njega ne smeta ako bi se netko drugi tako zvao.

Na tvrdnje da se zagrebačka oporba okuplja protiv njega, Bandić je kazao da im na tome čestita.

“Ja se okupljam jedino oko ovog tima ljudi s kojima 20 godina pokušavam što bolje služiti građanima Zagreba i služit ću to do zadnjeg dana, dok mi god ljudi budu davali povjerenje, meni i ovom timu, to je moj imeprativ. A tko se okuplja protiv mene i danas se okuplja, što mislite da o tome razmišljam”, zaključio je Bandić.