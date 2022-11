Pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uskoro bi mogao dobiti spomenik na grobnici jer je, kako doznajemo u Gradu Zagrebu, idejno rješenje u obradi, piše u petak Jutarnji list.

"Obitelj Bandić je 7. rujna ove godine gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture predala prijedlog idejnog rješenja uređenja grobnice Milana Bandića, ali do danas nisu dobili nikakav odgovor", potvrdio je nezavisni gradski zastupnik Ivica Lovrić, bliski prijatelj obitelji Bandić. Kaže da su imali nekoliko prijedloga, ali su se neformalno usuglasili oko jednog, no da unatoč tome gradskim čelnicima treba zaista dugo da donesu odluku.

Iz Grada Zagreba su Jutarnjem listu potvrdili da je zahtjev u obradi. "Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode zaprimio je prijedlog idejnog rješenja uređenja grobnice Milana Bandića koji je izradio Arhitektonski atelier Hržić. Zahtjev za mišljenje na prijedlog idejnog rješenja grobnice je u rujnu podnijela obitelj pokojnog Milana Bandića, udovica Vesna Bandić i kći Ana-Marija Bandić. Predmet je trenutačno u obradi", stoji u odgovoru iz Grada Zagreba.

Kontroverze ne jenjavaju

Prijedlog je, očito, predan nedugo nakon što je Jutarnji list krajem kolovoza pisao o tome. Tada su iz Grada odgovorili da do tada "zagrebački Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode nije zaprimio službeni zahtjev za odobrenje za izradu nadgrobnog spomenika na grobu Milana Bandića". Pet mjeseci ranije Vesni Bandić, supruzi preminuloga gradonačelnika, Grad Zagreb je, pak, ustupio grobno mjesto na Mirogoju na kojem je pokopan njezin suprug. Bandić je preminuo 28. veljače 2021., a kontroverze oko njegova posljednjeg počivališta i dalje ne jenjavaju.

Isprva je bilo sporno samo grobno mjesto, no poslije je ipak utvrđeno da je dodijeljeno sukladno proceduri. Potom je obitelj mjesecima čekala novu gradsku vlast da im ustupi na korištenje Bandićevo grobno mjesto, a nakon što se i to dogodilo, obiteljski problemi očito su pitanje nadgrobnog spomenika bacili u drugi plan. Međutim, sada su i to prevladali, ali opet se čeka Grad. Idejno rješenje izradio je arhitekt Marijan Hržić, koji je još u rujnu 2021. za dnevnik 24sata ispričao da Grad Zagreb neće financirati uređenje grobnice i da je njega angažirala obitelj, piše novinarka Jutarnjeg lista Vanja Nezirović.