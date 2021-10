Epidemiološka situacija u Hrvatskoj nije dobra, a predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić kazala je da je u ordinacijama iz dana u dan sve veći broj pregleda radi tegoba koje otvaraju sumnju da se radi o koronavirusu.

"Unazad prošli tjedan nema dana da imamo manje od 100 slučajeva u našim ordinacijama, telefoni ne prestaju zvoniti, jako nas se teško može dobiti jer i naručujemo pacijente na testiranje i pokušavamo nazvati sve kontakte. Doista nije lako, intenzitet posla je rastući", kazala je Ban Toskić za N1.

'Ljudi s povišenom temperaturom sjede među ostalim bolesnicima'

Dodala je da neki od pacijenata liječnicima dolaze bez naručivanja. "Ima slučajeva da ljudi s povišenom temperaturom sjede među ostalim bolesnicima u čekaonici. Bojim se da će stvari ići prema gorem ako se ne uvedu konkretne mjere koje bi spriječile takvo brzo širenje epidemije", rekla je.

Ban Toskić je kazala i da osobe koje se testiraju brzim testom kod kuće i imaju pozitivan nalaz ulaze u službenu evidenciju oboljelih te da će rezultat tog testa trebati dodatno potvrditi za nekoliko dana PCR testom.

"Već sada vidimo da nam se pacijenti javljaju s nekoliko dana odgode. Jave se i navode da već peti ili sedmi dan imaju simptome, da im je dijete prije 10 dana bilo malo šmrkavo, a cijelo je vrijeme išlo u školu jer da to nije korona već obična prehlada. Postoji dojam da smo se previše opustili i da određeni broj ljudi misli da im se to neće dogoditi jer ne shvaćaju ozbiljno blage simptome. To je ono u čemu vidim najveću opasnost", poručila je Ban Toskić.

"Bolest je postala toliko masivna da je nemoguće pratiti kontakte i apeliram na osobnu odgovornost", naglasila je.