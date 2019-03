BALKANSKA RUTA KRVNIKA IZ NOVOG ZELANDA: U Zagreb je prvi put došao na Božić 2016., postoji velika rupa u kretanju

U siječnju 2017. godine njegovo kretanje je registrirano u turističkim objektima i u sustavu MUP-a i e-visitoru za oko pola mjeseca, dok je ostatak nepoznanica

Brenton Harrison Tarrant, optužen da je ubio najmanje 49 ljudi i ranio još 40-ak u dvije džamije u novozelandskom Christchurchu, u dva navrata bio je u Hrvatskoj, potvrdio je MUP “Raspolaže saznanjima o kretanju navedene osobe na području Republike Hrvatske tijekom prosinca 2016. i siječnja 2017. godine”, priopćili su.

MUP SE OGLASIO O KRVNIKU S NOVOG ZELANDA: ‘Imamo saznanja o kretanju navedene osobe na području Hrvatske’

Prema dostupnim informacijama, Tarrant je krajem 2016. krenuo na tzv. balkansku turneju. Autobusom je putovao iz Hrvatske u Srbiju, prošao je Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, iako nije točno precizirano kojim redoslijedom.

O njegovoj balkanskoj turneji prvi su pisali bugarski mediji, a prema tvrdnjama bugarskog državnog odvjetnika, Tarrant u Bugarskoj bio i ranije te godine. Iz Dubaija je doletio avionom 9. studenoga 2016. godine, boravio u Bugarskoj sljedećih šest dana i obišao deset turističkih lokaliteta.

Došao za sam Božić pa otišao u Srbiju

U Zagreb je sletio 25. prosinca 2016. godine sletio je zrakoplovom u zagrebačku zračnu luku i zadržao se kratko u Zagrebu, da bi 28. prosinca izišao iz Hrvatske u autobusu na graničnom prijelazu Bajakovo i potom ušao u Srbiju. Kako piše Jutarnji, prema podacima kojima raspolažu hrvatske obavještajne službe, Tarrant se u Hrvatsku vratio iz Bosne i Hercegovine 3. siječnja 2017. u kombiju na graničnom prijelazu Gornji Brgat – Ivanica. Istog dana stigao je u Zagreb i do 6. siječnja boravio u glavnom gradu Hrvatske. razgledavao turističke lokacije i zasad nema informacija o susretima s nekim sumnjivim osobama.

U Zagrebu je odsjeo u hostelu u Branimirovoj ulici, u samom središtu. Registrirano je da je u glavnom gradu proveo tri dana. Od 6. do 8. siječnja boravio je u Poreču, od 12. do 15. siječnja u Zadru, od 22. do 23. siječnja u Šibeniku, 24. siječnja bio je u Dubrovniku, a 30. siječnja vratio se u Zagreb. Već narednog dana napustio je Hrvatsku odletjevši iz zagrebačke zračne luke 31. siječnja 2017. godine, a noć je proveo u istom hostelu kao i kad je došao u Hrvatsku.

“Ako je i bio kod nas, mi vam to ne smijemo i ne možemo reći zbog zaštite osobnih podataka. Policija preko sustava e-visitor ima uvid u to tko je ovdje boravio i koliko se zadržao, a jedino smo Odjelu za imigracije dužni dostaviti određene podatke koje smo obavezni čuvati tri godine ” rekao je recepcionar zagrebačkog hostela u kojem je odsjeo Tarrant.

Uočljivo je da je njegovo kretanje u siječnju 2017. godine registrirano u turističkim objektima i u sustavu MUP-a i e-visitoru za oko pola mjeseca. Moguće je da je ostatak mjeseca proveo boraveći u vlastitom aranžmanu i neprijavljeno pa će tek trebati rekonstruirati gdje se kretao sve to vrijeme.

