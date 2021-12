Život balerina nikada nije bio lak, a posebice balerinama u riječkom HNK-u. Naime, prije nego što počnu vježbe, balerine tamo doslovno ribaju zahode, tuševe i dvorane. Kako javlja RTL, razlog tome je što je nekoliko čistačica zbog COVID-potvrda otišlo na bolovanje.

"Sada neki tumače da to nije baš tako strašno, da nitko od njih nije zahtijevao da ribaju podove, nego da ih se samo pitalo mogu li možda pomoći dok se ne pronađu čistačice."

Pred riječkim je kazalištem, prigodno, i Pepeljugina kočija, a baletani i balerine čistili su zahode, tuševe i dvoranu tri tjedna. U početku je stajao raspored s članovima ansambla na kojem je stajao raspored kako tko čisti. Kasnije je on maknut i čistili su oni kojima to navodno nije problem.

Nije degradirajuće?

Tea Rušin, članica baletnog ansambla, ipak nije čistila sve to. "Ne, došla sam jedno jutro ranije pomoć Maši i kolegama, ali već je bilo sve gotovo. Maša nas je preduhitrila, tako da sam samo zapravo pomogla pomesti stubište i to je bilo to", odgovorila je.

"Po meni to nije degradirajuće, zato što nas nitko nikada nije prisilio na to da uhvatimo močo. Nisu nam zaprijetili da će se išta loše desiti", dodala je i rekla da ne misli da svi drugi dijele njezino mišljenje.

Htjela je da program ne propadne

Maša Kolar je ravnateljica Baleta "Ivana pl. Zajca". Tvrdi da nije htjela da program propadne zbog odlaska čistačica pa je sve zamolila da pomognu.

"Kako u tom trenutku nitko nije imao ništa protiv, mi smo složili raspored da svi ne volontiraju isti dan, već da svakog eventualno se zadesi jedanput da volontira u toj djelatnosti. Drugi dan sam dobila poruku cijelog ansambla, apsolutno cijelog ansambla, da su umorni, da imaju stalno..., da se ne slažu s tim čišćenjem. Tako da sam nastavila prostor čistiti sama, uz pomoć producentice i nekih plesača koji su volontirali."

Intendant je ljut na medije

Nervozni intendant tvrdi da je cijela priča laž. "Mislim to, kako je ta tema konstruirana u Jutarnjem i Nacionalu, je za mene skandalozno", kazao je Marin Blažević, intendant.

Na pitanje znači li to da nisu čistili WC-e, kaže: "Naravno da nisu! Oni su volonterski...". Dakle, jesu li volonterski čistili? "To možete pitat nju! Mislim, da li vi čistite WC kod kuće? Mislim, čistim ga i ja, ali ako se nalazim u situaciju da me netko pita mogu li pomoći usred pandemije... Tu je ravnateljica koja vam tvrdi da nisu čistili WC-e. "

Ravnateljica Baleta je rekla da je zadnji put prostor očistila u ponedjeljak, da je oborila vlastiti rekord i da su od jučer dobili profesionalne spremačice.

Michele Pastorini, član baletnog ansambla: "Mlada grupa plesača i umjetnika, koji nisu ni lokalni umjetnici, odabrali su podržati kazalište, a time grad i građane, da nastave nastupati na pozornici. Koliko je zadivljujuć i častan taj postupak."