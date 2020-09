BAKIĆ ‘SRUŠIO’ EPIDEMIOLOŠKE MODELE: ‘Kao da predviđaju da će vam dijete biti visoko 6 metara… U tu zamku pali su i neki znanstvenici’

Nenad Bakić se pozabavio sa čak 25 skupova podataka američkog Neovisnog instituta za metriku i procjene, koji se odnose na Hrvatsku, kako bi pokazao zbog čega su oni uglavnom potpuno netočni

Hrvatski matematičar i poduzetnik Nenad Bakić već se nekoliko mjeseci sustavno bavi problematikom brojki tijekom epidemije koronavirusa. Poznat po svome pristupu koji razumiju i laici, on je u nekoliko navrata iznio pretpostavke koje su se kasnije ispostavile točnima.

Ovoga puta se ponovno obračunao s predviđanjima američkog Neovisnog instituta za metriku i procjene (IHME), vezanima uz porast broja novozaraženih i broja preminulih od koronavirusa u Hrvatskoj do kraja godine. U srpnju je već uspio natjerati Institut da ispravi svoju prognozu kako će do rujna, znači do sada, u Hrvatskoj biti 1500 preminulih od koronavirusa, a prema njihovoj projekciji, sada nam prognoziraju oko 2400 umrlih do kraja godine, ali manje od 300 ako maske imamo na 95%. Uz to, predviđaju da će to biti uz totalni lockdown od početka prosinca. Bakić je još jučer jasno kazao da je i novi model očito ‘bezveze’.

Danas se na Facebooku posvetio, kako je sam nazvao “užasima epidemioloških modela” i njihovu tumačenju.

Projekcije luđački variraju

U svoju novu analizu Bakić je, po vlastitom priznanju, uložio najviše vremena dosad, izvukavši 25 IHME-ovih skupova podataka koji se odnose na Hrvatsku. Na Facebooku ih je secirao svega sedam, zbog preglednosti te ih složio u jasan matematički model.

“Kao što možete vidjeti, projekcije im luđački variraju, nakon gotovo eksponencijalnog rasta, iduća iteracija bude konstanta (bez rasta uopće) i tako dalje. Naravno, ovakvi modeli koji imaju ugrađenu skoro pa eksponencijalnu komponentu ne mogu nikako biti dobri nekoliko mjeseci unaprijed.

Zanimljivo je kod tih modela da oni ponekad mogu biti i ‘točni’, baš kao baba gatara, i kako nemamo kôd, ne možemo točno naći gdje griješi. Ali ponekad je vrlo očito da je pogrešan, tipa prognozira da će vam dijete biti visoko šest metara. Moguće je da ako ste jako visoki, dijete bude nisko i obratno, iako je mala šansa, ali to nije realno projicirati, i u tim situacijama bolje je ne prognozirati. Ali ako vam netko kaže da će vam dijete biti visoko šest metara?

Tako sam na osnovu raznih aspekata (a bio je i jedan dovoljan) pokazao da je ova iteracija sa zvjezdicom pogrešna i IHME je ispravio na moj poziv. Sad nam pak prognoziraju 2500 umrlih do kraja godine. Ali vrlo malo ako počnemo nositi maske odmah praktički i na WC, te iako predviđaju totalni lockdown (jači nego prije) u prosincu. Zbilja uvjerljivo, zar ne? Ali tu vam neću reći da je očito krivo, jer nesigurnost je ogromna, iako su moje projekcije puno manje. Iako… ovaj zadnji je došao samo par dana nakon predzadnjeg, a možete misliti što bi nas prema njemu čekalo u siječnju, gledajte kako to izgleda”, piše Bakić.

Vjerovanje bez razumijevanja

Potom nastavlja kako mu je nejasno zašto je, iz stručnog aspekta, dokazano loš matematički model dobio toliko poklonika u zemlji. Do srpnja je, ističe smatrao, kako je to zbog izbora, “što se onda koristilo kao ‘dokaz’ da je politika Vlade oko korone neuspjela”. No, kasnije je shvatio da “da mnogi ljudi bez osnovnog matematičkog znanja ponekad zaista fanatično vjeruju u IHME model ili Fergusonov model, opravdavaju i argumentiraju ‘zašto’ je ‘točan’ iako nemaju nikakvih kvalifikacija niti vještina da ih razumiju, što se vidi i po načinu na koji diskutiraju. Oni naprosto vjeruju. Ali u slučaju modela to nije tako, trebaš razumjeti o čemu se radi. Ti modeli su često jako komplicirani.”

“U ovu zamku su pali i neki znanstvenici koji su odjednom uskočili iz srodnih polja u epidemiologiju (prijenosnih) bolesti, nisu imali matematičkog znanja, ali nisu ni razumjeli da ga nemaju pa su slobodno počeli nalupavati neke cifre i preporučivati javne politike. A epidemiološki modeli su duboko netrivijalna stvar. Ja recimo ne bih tek tako uletio u cockpit Airbusa 300 i tražio da upravljam ‘jer znam voziti auto’. Svima koje zanimaju modeli savjetovao bih da krenu od jednostavnih ‘robusnih’ modela (koji trpe grešku u inputu ili u modelu bez ekstravagantnih razlika u outputu), ovaj IHME evidentno nije robustan.

Jedan takav možete naći u komentaru kad sam (ispravno) izračunao da kako sam napisao ‘mekana karantena radi praktički kao i tvrda’ (to je bilo tako davno da smo još govorili karantena, vidite kako je to tada nekima bilo ekstravagantno, smatralo se uglavnom da jedino tvrdi lockdown spašava stvar), poslije je ovo Vlada uvjerljivo demonstrirala tako da je otvorila zemlju, a broj slučajeva pao na nulu”, piše Bakić.

Bez emocionalnih rasprava

Potom je zamolio svoje pratitelje da ne raspravljaju oko epidemioloških modela emocionalno, pritom priznavši da je tijekom pauze zbog epidemije počeo raditi vlastite modele, “jer vidim da to nitko kod nas ne radi”, a potom se opet “zakačio” s pobornicima cjelokupnog zatvaranja.

“Na prvom svom ozbiljnijem pecanju, iz čamca, odmah ulovim neku ribu, bila je prelijepa. Imali smo knjigu i pogledam: ‘Riba xy, nejestiva, prvi plijen neiskusnih ribiča.’ Tako i naši neiskusni ‘modelari’ ponekad uzmu kao neki eksponencijalni rast pa nalupavaju, ili lockdown entuzijasti mašu nejestivim rezultatima ovakvih modela”, zaključio je.

