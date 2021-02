BAKIĆ OBJASNIO ZAŠTO MISLI DA JE NAJGORE IZA NAS: ‘Ljeto će biti praktički kao i prošle godine, osim ako ne bude nervoze iz Njemačke’

‘Ljeto će biti praktički kao i prošle godine, osim ako ne bude nervoze iz Njemačke i drugih zemalja koje su se zeznule. Do jeseni, ako ne bude radikalno novih mutacija, bit ćemo u modusu sezonske endemske bolesti, zbog velike procijepljenosti nastavno na prokuženost’

Matematičar i inovator Nenad Bakić, glasni protivnik strogog zatvaranja, u novoj objavi na Facebooku “Zašto je epidemija kolabirala i hoće li se vratiti?” komentirao je moguće razloge pada epidemije koronavirus u Hrvatskoj te je prognozirao očekivani scenarij za proljeće, ljeto i jesen.

“Epidemija je prema broju slučajeva pala za 91%, što vjerodostojno prati i pad novih hospitalizacija (80%) i stanja u bolnicama (oko 70%). Ove tri varijable kasne jedna za drugom, tako da je to u skladu. Ljudi su ponekad zbunjeni oko toga i to ponajviše zbog propagande oštromjeraša koji su za nas u de facto puču od 6.12. tražili ‘najoštrije moguće mjere’ i uporno nas mjesecima zastrašivali i pokušavali (srećom bezuspješno) utjecati na Vladine politike”, napisao je Bakić.

Razlozi pada epidemije

Potom je naveo “svakom nesporne” teorijske (moguće) razloge pada epidemije, a onda se i osvrnuo na svaki od njih.

“1.*Protuepidemijske mjere* – One se skoro uvijek svode na učinak u smanjenju i intenzitetu drušvenih kontakata (neki izuzeci, kao pranje ruku)

2. *Postotak ljudi koji su imali virus* – preoboljeli ili bili samo izloženi, bez razvijanja bolesti. Sada je već svima (dobro jutro!) nesporno da preboljivanje, ili samo izloženost, stvara prilično dugoročni imunitet

3. *Procijepljenost*

4. *Sezonalnost* – Neki se ne slažu da je epidemija sezonalnog karatkera, ali se slažu da se neusporedivo više širi u zatvorenim prostorima, da imuni sustav bolje radi kad nije pod šokom i da je sluznica izuzetno važna kao prva linija obrane – dakle, ne slažu se sami sa sobom.”

Epidemiološke mjere

“Po svim mogućim načinima gledanja Hrvatska zaista ima jedne od najslabijih mjera u EU. Neki (uglavnom znanstvenici-progandisti iz inozemstva koji mute vodu) će reći da je njihov ‘osjećaj’ važniji i od Stringency Indexa i od ECDC-ovih podataka i od Google Mobility izvještaja jer su oni ‘neznanstveni’. A što onda jest? I kako to da svi ukazuju na isto. A ako ne vjerujete tome, popratite u vijestima stanje u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, UK, Mađarskoj, Grčkoj, Irskoj …

[Dodatno o tome u komentarima]

U ovoj fazi epidemije jedne od najslabijih mjera u EU nisu mogle uzrokovati ovaj kolaps, to je valjda svakome jasno, a kome još nije, neka se sjeti da je kolaps nastao i na Baniji(ovini) iako su ondje društveni kontakti u otvorenom i zatvorenom intenzivirani nekoliko puta, i to bez maski, i epidemija je svejedno kolabirala i ondje. NE POSTOJI BOLJI EKSPERIMENT (osim ako ne idete namjerno zaraživati ljude). Kome i dalje nije jasno, neka se sjeti BiH.

Mjere koje su važne su one do 23.11., najviše zabrana skupova, edukacija ljudi i tako dalje, restorani suu bili nebitni. Jođ jedna zanimljivost. Prije 23 dana se u škole vratilo 180.000 đaka, nakon dva tjedna još 150, to je barem desetina populacije koja se epidemijski aktivirala (djeca+učitelji+roditelji), a epidemija je i dalje kolabirala 60% od tada. Sjetite se da je Vlada jedva i dočekala da ukine najstrože mjere (one od kraja prosinca) kad je imala za to povod”, napisao je.

Prokuženost

“Prokuženost po ono baš najelementarijoj logici izrazito smanjuje epidemije. Recimo da na početku epidemije R0 bude 2,5 (jedan zaraženi zarazi 2,5 nova), te da je širenje potpuno nehomogeno i da nema de facto nezaražljivih (kros-imunitet), te da je prokuženih 30%. Tada R pada na 1,75. Razlika se čini mala, ali se radi o eksponecijalnim odnosima, te je broj zaraženih u 10 transmisijskih koraka (dakle, oko 50 dana) u u prvom slučaju 35 PUTA veća. Očito je dakle enorman utjecaj prokuženosti.

Pitanje je na kojoj je razini prokuženost. Apsolutno svi se slažu, kao što se slažu da je danas srijeda, je da postoji velik ‘tamni broj’, oni ljudi koji su zaraženi, ali ih nismo našli. Taj broj se svuda u EU kreće od negdje oko 3, pa do desetak (možda neki izuzeci). Čak i možda glavni ideolog oštromjeraštva, akademik Rudan, je u studenom ustvrdio da je on u Hrvatskoj 8-16 (recimo 12, on uvijek barata širokom rasponima da bude ‘u pravu’, ali ako želite možete staviti i 8). Inače ne slažem se s tako velikom procjenom, ali čisto da vidito pobornici lockdowna pričaju kad ne skuže kamo ih vodi istina (načelno, jako je teško pratiti što moraš reći kad ne govoriš istinu, kalkulirati što si rekao što nisi – puno je lakše govoriti istinu).

Doslovno svi, i oštromjeraši (predvođeni Apelistima 26) i mi mekanomjeraši se slažemo da je Hrvatska jako malo testirala. Dapače, imamo najveći postotak pozitivnih testova u EU za sve dostupne zemlje (kumulativno čak 19%) i stoga jedan od najvećih tamnih brojeva. Jedan od najvećih korona-pesimista, g. Fižulić jer prekjučer u publiciranom članku (ispravno) ustvrdio da je čak i danas kad nam je udjel pozitivnih testova oko 5% imamo ‘višestruko’ nenađenih slučajeva, možete misliti koliko je bilo kad smo imalli udjel pozitivnih od 35% (a taj dio prosjeku doprinosi više, jer je i bilo više slučajeva, dakle 10 puta više nego sada).

No, recimo da je kumulativni tamni broj SAMO 6, dolazimo do prokuženosti od 30%. Ako je 7, to je već 35%. Već sada je skoro svakome jasno da prokuženost moramo tražiti u tom rangu, ali ako nekome još nije, evo i nekih čvrstih podataka:

– BiH (veći dio) je još u studenom imala 30% (veliko profesionalno istraživanje)

– Kanton Ženeva (Švicarska je također imala vrlo sličan profil epidemije kao mi) je sredinom studenoga imala 22%

Koliko ne znaju (ili krajnje nevješto manipuliraju) neki i epidemiolozi i ljudi koji pričaju o epidemiologiji a o njoj pojma nemaju kao ni matematici, možemo vidjeti iz zadnjih izjava oštromjeraša, Kolarić kaže da je prokuženos 10%-20%, a 10% bi značilo tamni broj 2. Isti Kolarić koji je stalno tražio više testiranja jer testiramo jako malo (pa je tamni broj velik). Čičin Šain koji se pak iskazao nizom baš neutemeljenih i promašenih izjava ne zna ni terminologiji ni koncepte, neki dan izjavljuje ‘neki kažu da je populacija prokužena’, on brka prag imuniteta krda i % prokuženosti (ne možeš reći da je ‘prokužena’ nego 5% ili 15% ili 25% prokužena).

Ti isti ljudi su NAKON VRHA epidemij sudjelovali u puču u kojem su za vas tražili najoštrije moguće mjere i nastojali da vaša djeca ne idu u školu. VAŽNO: prokuženost se ne mora cijela potvrditi udjelom protutijela, jer ona zamiru, ali prethodno zaraženi ugalvnom imaju druge sustave obrane (T stanice itd.)”, piše.

Cijepljenje i sezonalnost

“Cijepljenje za sada nema značajniju ulogu osim direktnog štićenja starijih, jer je malo ljudi cijepljeno. Pogledajte grafikon u komentaru. Sezonalnost naravno sada nije utjecala na pad jer je zima, ali skoro sigurno uskoro hoće”, smatra Bakić.

Kakav je očekivani scenarij?

“1. Mislim da imamo jedno 50% šanse da sada vidimo neki mali rast zbog ovog prethodnog hladnog vala i jer smo na jako niskim razinama. To neće utjecati na opću priču jer smo na jako niskim razinama (pogledajte stress test u komentaru).

2. Proljeće i sve veća prokuženost će dovesti do daljnjeg pada epidemije.

3. Ljeto će biti praktički kao i prošle godine, osim ako ne bude nervoze iz Njemačke i drugih zemalja koje su se zeznule.

4. Do jeseni, ako ne bude radikalno novih mutacija, bit ćemo u modusu sezonske endemske bolesti, zbog velike procijepljenosti nastavno na prokuženost. Neki dan sam pogrešno upotrijebio riječ ‘panika’ htijući reći da bismo mogli biti u društvenoj (lodckdown i histerija) panici kad se ne bismo masovno procijepili, ali to se neće dogoditi”, zaključuje Bakić.

