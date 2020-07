NAŠ PODUZETNIK I MATEMATIČAR NATJERAO AMERIČKI INSTITUT DA ISPRAVI CRNU PROCJENU ZA HRVATSKU: ‘Više nam ne prognoziraju 1500 mrtvih…’ 

‘Nažalost, ovakve baš pogrešne projekcije su dobro došle nekim profesionalnim širiteljima panike, a mislim da trebamo težiti istini, oprezu i primjerenom strahu, a ne destruktivnoj panici i zastrašivanju kad su utemeljeni na neistinama’, napisao je poduzetnik i matematičar Nenad Bakić

Nakon što je američko Sveučilište Washington (University of Washington) iz Seattlea, točnije tamošnji Institut za zdravstvenu metriku i evaluaciju (IHME) čiji je osnivač Zaklada Billa i Melinde Gates, nedavno objavilo prognozu da će do konca rujna u Hrvatskoj biti oko 1500 umrlih od Covida-19, što je uznemirujuće odjeknulo u našoj javnosti, njihovu projekciju osporio je poduzetnik i matematičar Nenad Bakić.

On se prošlog tjedna putem Twittera upustio u raspravu s University of Washington oko njihove “crne” prognoze te nizom objava objasnio da njihov model i podaci, kojima su došli do šokantne brojke, ne stoje.

NAŠ MATEMATIČAR RASKRINKAO CRNU PROGNOZU O OGROMNOM BROJU MRTVIH OD KORONE U HRVATSKOJ: ‘Ispravite to, krivo je’

Za taj broj žrtava trebali bismo imati 13,6 milijuna stanovnika

Bakić je matematički dokazao da bi Hrvatska trebala imati 13,6 milijuna stanovnika kako bi se ostvarile prognoze tzv. GIGO modela koji je zastrašio Hrvatsku. Za svoje objašnjenje, kojim je pobio prognozu IHME-a, Bakiću je putem Twittera podršku dao i nobelovac Michael Levitt, vrhunski stručnjak za matematičke modele, koji se od izbijanja pandemije Covida-19 bavi analizama i projekcijama očekivanog kretanja broja zaraženih i umrlih.

Da je Bakić svojim izračunima i argumentima doista uspio pobiti procjenu IHME-a dokazuje i to da je taj institut sada korigirao svoju prvotnu prognozu za Hrvatsku i procjenu od 1500 umrlih do 1. listopada sveo na od 122 do 126 do 1. studenoga. Bakić je o tome napisao objavu na Facebooku koju prenosimo u cijelosti.

‘Ovakve projekcije dobro dođu širiteljima panike’

“Mala velika pobjeda (protiv lokalnih fearmongera): IHME (University of Washington) nakon mojih kritika ispravio model. Sada više ne prognozira najvjerojatnije 1500, a u okvirima 95% vjerojatnosti čak do nemogućih 17.000 smrti od COVID-19 do 1. listopada, nego 122 (do 126). Znači da ponovimo, umjesto 1500 do 1. listopada, sad su im projekcije 122 do 1. studenoga. (Da se razumijemo, ne smatram ni te projekcije točnima – mislim da su premale).

Koliko vidim, važan je razlog popravak ULAZNIH PODATAKA (‘observed’), kao što sam ponajviše kritizirao.

Nažalost, ovakve baš pogrešne projekcije su dobro došle nekim profesionalnim širiteljima panike, a mislim da trebamo težiti istini, oprezu i primjerenom strahu, a ne destruktivnoj panici i zastrašivanju kad su utemeljeni na neistinama. Cui bono?”, napisao je Bakić na Facebooku.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.