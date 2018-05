‘BAKA ZMAJ’ NAKON PRESUDE PEDOFILIMA IZ SPLITA: ‘Pozivam ga da mi se javi kad izađe iz zatvora, da razgovaramo oči u oči’

‘Ona je morala dobiti puno veću kaznu, ona je veća zločinka od njega jer je iz obitelji i ona je morala zaštititi moje unučice. Nikad neću odustati od borbe protiv pedofila. Očekujem i pozivam ga da čim iziđe iz zatvora da mi se javi i razgovaramo oči u oči.’

Jučer je Županijski sud u Splitu donio presudu protiv Marka B. (26) i njegove bivše djevojke (19) zbog spolnog zlostavljanja dviju djevojčica.

Baka: ‘Nikad neću odustati od borbe protiv pedofila’

Marko B. je osuđen na dvije godine i tri mjeseca zatvora, uz obavezu psihijatrijskog liječenja, a njegova bivša djevojka na uvjetnu kaznu maloljetničkog zatvora, uz obavezu isprike maloljetnim žrtvama. Taj je slučaj izašao u javnost nakon što je baka zlostavljanih djevojčica, poznata kao ‘baka Zmaj’, javno istupila rekavši da će se pobrinuti da svi znaju tko je zlostavljač. Nakon izricanja presude, baka je rekla da smatra da je teta djevojčica morala dobiti puno višu kaznu.

“Nije mi toliko bitna njegova kazna niti hoće li on ići u zatvor, nego mi je najvažnije da svi znaju tko je on i da sam ja raskrinkala i prokazala njega i njegovu obitelj koja je sigurno morala znati za njegove sklonosti, a to su dokazali time što su mi došli prijetiti smrću na vrata dok sam bila sama s djecom što je bio još veći šok za curice. Ona je morala dobiti puno veću kaznu, ona je veća zločinka od njega jer je iz obitelji i ona je morala zaštititi moje unučice. Nikad neću odustati od borbe protiv pedofila. Očekujem i pozivam ga da čim iziđe iz zatvora da mi se javi i razgovaramo oči u oči”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Priznao zlostavljanje i ispričao se obitelji

Radi se o zlostavljanju dviju djevojčica mlađih od osam godina, čija je teta bila njegova tadašnja djevojka. Od nje je tražio da jednu od djevojčica dira po intimnim dijelovima tijela i da to sve snimi, a jednom je prilikom i on posjeo jednu od djevojčica na sebe u automobilu i pritom se spolno zadovoljavao. Osim što mu je omogućila seksualno zlostavljanje djevojčica, njegova tadašnja djevojka sve je snimala.

Tijekom postupka je njegov odvjetnik isticao da su ta zlodjela počinjena zbog utjecaja internetske pornografije, o kojoj je mladić postao ovisan, što je dovelo do poremećaja i smanjilo njegovu ubrojivost. Marko B. iz Splita je na izricanju presude rekao da žali zbog ovih zlodjela te da se srami svojeg ponašanja. Ispričao se obitelji žrtava, a dodao je i da se nakon odsluženja kazne spreman psihijatrijski liječiti, javlja Slobodna Dalmacija.